Volley Mercato: iniezione di gioventù per Bergamo con Manfredini

BERGAMO- Sarà uno dei simboli del nuovo progetto e della ricostruzione tecnica a lungo termine di Bergamo. Linda Manfredini, una delle giovani italiane di maggior talento nel panorama generazionale post millenials. Bergamo è riuscita a strapparla a una forte concorrenza convincendola a mettersi in gioco da protagonista in una squadra all’inizio di un percorso tutto nuovo

LA CARRIERA-

Classe 2006, centrale, cresciuta nella Scuola Pallavolo Anderlini, debuttante in A1 nella stagione appena conclusa con Casalmaggiore, si veste di rossoblù siglando un contratto che prevede un’opzione per il rinnovo.

Le parole di Linda Manfredini-

« Bergamo mi ha dato fiducia e mi ha convinta con un progetto importante. Dirigenti e tecnici hanno dimostrato da subito di credere in me e mi stanno dando una grande opportunità. QQQuesta è una società che tiene molto a rispettare la sua storia: staff e dirigenti danno l’idea dell’impronta di serietà e professionalità che si respira qui. E, da avversaria, posso dire che è una squadra davvero aggressiva ».

Manfredini si ispira a grandi centrali.

« Fin da piccola ho avuto De Kruijf come idolo, ma anche Chirichella e Danesi sono punti di riferimento e obiettivi. Sì, sarà anche l’anno del diploma… ».

Ma, prima, trascorrerà l’estate in maglia azzurra.

che si giocherà ad agosto: abbiamo una tradizione da rispettare con la Nazionale italiana che a livello giovanile ha raggiunto traguardi importanti ».

Poi si metterà disposizione di coach Parisi e del suo staff.

« Posso dare tutto quello che ho imparato in questi anni: la mia esperienza non è molta, ma posso far sentire la mia voglia di giocare, di provare cose nuove e di allenarmi con persone che possano aiutarmi a migliorare. Spero di dare una mano in questo modo ».