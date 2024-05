Volley Mercato: Sonia Candi giocherà a Vallefoglia

LA CARRIERA-

L’atleta ha avviato la sua carriera al’AGIL Novara, in A2, per poi giocare due stagioni alla Delta Informatica Trentino, con cui ha conquistato la promozione dalla B1 in A2. Segue un’altra promozione, dalla A2 alla A1, con la Saugella Monza. Da lì è partita la sua lunga esperienza di nove stagioni di A1, che l’ha portata a Firenze, Cuneo e Milano, con cui ha raggiunto la finale scudetto 2023 e la finale della Champions League 2024, dando moltissimo filo da torcere in entrambe le occasioni alla solita Conegliano. Negli anni milanesi si è aggiudicata due scudetti nel Sand volley 4×4.

Le parole di Sonia Candi-

« Sono sempre stata molto affascinata dal percorso fatto negli ultimi anni da questa società, dall’ambiente che la circonda, dalla città e dai tifosi sempre presenti per la squadra. Appena ho ricevuto la proposta non ho avuto esitazioni. Sono contenta di iniziare qui un nuovo percorso, delle nuove sfide e di poter dare il mio contributo per la squadra. Inoltre, ho già lavorato con coach Pistola e c’è stato da subito un bel rapporto di stima e rispetto reciproco. Questo penso sia un aspetto fondamentale per lavorare in sintonia e porsi obiettivi importanti. Per me dopo i tanti anni con l’Allianz Milano inizia un nuovo capitolo e sono molto motivata da questo. Spero di portare qui la mia esperienza e tutto quello che ho imparato in questi anni. La squadra che si sta formando è fatta da molti elementi forti, giovani e di prospettiva, e, con la giusta sintonia e tanto lavoro, potremo toglierci delle belle soddisfazioni per la società e per tutto il pubblico che ci segue ».

Le parole di Cristian Manoni , CEO di Nethesis-

« Nethesis è una azienda ICT dove ci chiedono come migliorare il mondo attraverso la trasformazione digitale e la tecnologia. Lavoriamo quotidianamente per il miglioramento, per noi stessi e per i nostri clienti. Per questo abbiamo trovato grande sintonia con la bellissima avventura sportiva di Megabox e siamo felici di rinnovare la nostra partnership anche per la prossima stagione. Lo scorso campionato ci ha esaltato vedere come ogni giocatrice abbia messo le proprie capacità al servizio della squadra. Questo fa la differenza ed esalta la prestazione del singolo. Un insegnamento anche per tutte le aziende ».

Le parole del presidente Ivano Angeli-

« Siamo molto felici di essere ospiti di un nostro importante partner, che quest’anno ha rafforzato il suo impegno, per presentare una giocatrice come Candi, atleta che abbiamo voluto fortemente con noi e che darà un fondamentale contributo tecnico e di esperienza per la crescita del nostro gruppo. Parlo non a caso di gruppo perché è secondo questa logica che stiamo costruendo con molta cura sia la nostra squadra che il team di aziende che assieme a noi affronteranno il prossimo campionato di A1. Tutti insieme, società, squadra, partner e pubblico, possiamo fare molto ».

Le parole del Direttore sportivo Alessio Simone-

« Conosco Sonia da quando era giovanissima ed io allenavo l’Under 18 dell’Idea Volley Bologna. Lei giocava a Forlì, e già allora era una giocatrice molto difficile da affrontare. Poi la sua carriera è decollata, ha lavorato tanto per raggiungere il livello cui è arrivata, fino alla finale della Champions League di quest’anno. È un centrale moderno, gioca ogni tipo di attacco, batte molto forte. Siamo molto felici che abbia accettato la nostra sfida e che sia con noi quest’anno ».