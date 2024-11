Perugia-Milano apre la 6a giornata

ROMA- L’ultima di tre giornate in una settimana per chiudere il primo quarto della Regular Season. Dopo i risultati dell’infrasettimanale, le 14 formazioni della Serie A1 Tigotà sono pronte a tornare in campo per il sesto turno.

Le prime a calcare il taraflex saranno la Bartoccini-MC Restauri Perugia e la Numia Vero Volley Milano, sabato 2 novembre alle ore 20.30. Le perugine sono ancora in cerca del primo successo in campionato, mentre le meneghine arrivano da tre tie-break consecutivi.

L’incontro sarà in diretta su DAZN, così come la sfida di domenica 3 novembre, alle ore 16, tra Il Bisonte Firenze, ottavo con 7 punti e in splendida forma, e l‘Igor Gorgonzola Novara, in striscia positiva da quattro partite. Diverse le zanzare con un passato da bisontine: dalle recenti Alsmeier e Ishikawa fino a Mazzaro e Villani, con Battistoni, ancora assente, unica ad effettuare il percorso all’inverso.

Alle 17 quattro partite. Dopo due vittorie molto convincenti sotto la nuova guida di Enrico Barbolini, la Eurotek Uyba Busto Arsizio vorrà continuare a macinare punti, e ci proverà contro la Wash4Green Pinerolo di Carlotta Cambi, volata lo scorso mercoledì in Portogallo per ritirare il premio di “Miglior Squadra Femminile” alla Nazionale Italiana attribuito dagli ANOC Awards 2024. Sconfitta proprio dalle farfalle, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 attraverserà il nord Italia per fare visita alla Cda Volley Talmassons FVG.

Poi due scontri diretti. Ultima con un punto in classifica, la Honda Olivero Cuneo giocherà davanti al proprio pubblico contro la Smi Roma Volley, a secco di vittorie dalla prima giornata. Parallelamente, al PalaFacchetti di Treviglio, Bergamo e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, entrambe a 9 punti, si fronteggeranno per preservare le posizioni che, al momento, le qualificherebbero alla Coppa Italia.

A chiudere la giornata, uno dei big match più attesi, replay dell’ultima Finale Scudetto. La Prosecco Doc Imoco Conegliano guidata da coach Santarelli, in un Palaverde che si preannuncia infuocato, ritroverà la Savino Del Bene Scandicci, agli ordini di Marco Gaspari, rivale delle pantere anche nell’ultima Superfinal di CEV Champions League e in finale di Coppa Italia con Milano. Inutile menzionare le protagoniste che scenderanno in campo: dalle brasiliane Gabi e Carol alle opposte Haak e Antropova, dalle registe di fama mondiale Wolosz e Ognjenovic ai liberi tra i più rappresentativi della pallavolo, De Gennaro e Castillo. Una parata di stelle che sarà visibile in diretta Rai Sport domenica 3 novembre a partire dalle 18.

TUTTE LE SFIDE-

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Wash4green Pinerolo

Una e-work arena tutta rossa per la Eurotek UYBA Volley Busto Arsizio che, reduce dagli incredibili successi contro Scandicci e Chieri, vuole alimentare l'entusiasmo che sta crescendo in maniera tangibile. Dopo un avvio complicato la strada è ora tracciata e i tifosi, chiamati a un rigoroso "dress code red", sono pronti a sostenere le farfalle. Lualdi e compagne vogliono continuare a fare punti, anche contro un avversario, sulla carta, più abbordabile rispetto agli ultimi due incontrati. La Wash4Green Pinerolo, attesa sotto la cupola di viale Gabardi domenica alle 17, è attualmente a quota 6 in classifica (come la UYBA), frutto di due vittorie contro Cuneo e, mercoledì, contro Perugia. Il 6+1 allenato da coach Marchiaro è ben assortito e dovrebbe presentarsi a Busto Arsizio così composto: Cambi in palleggio in diagonale con Smarzek, Akrari e Sylves al centro, Perinelli e Sorokaite in banda, Moro libero. L'ex Martina Bracchi, presente sugli spalti del Pala Fenera di Chieri mercoledì sera, dovrebbe partire invece dalla panchina. La Eurotek UYBA di Barbolini, che dopo il successo di mercoledì sera ha "regalato" il giovedì libero alla squadra, potrebbe riproporre ancora la formazione delle ultime due uscite con Boldini - Obossa - Sartori - Van Avermaet, Kunzler - Piva, Pelloni libero. 4 i precedenti tra le formazioni, con 2 vittorie per parte: a Busto Arsizio le piemontesi sono riuscite a vincere solo una volta, nella scorsa stagione al quinto set.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Wash4green Pinerolo, 2 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Jennifer Boldini a Pallavolo Pinerolo nel 2019/2020, 2020/2021; Martina Bracchi a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023, 2023/2024; Ilenia Moro a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023



Silke Van Avermaet (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Chiaramente siamo molto felici della prestazione di Chieri, una squadra che sappiamo essere tra i top team del campionato: abbiamo giocato con sfrontatezza, senza troppi pensieri e abbiamo sfoderato una grande prova di squadra. La vittoria ci ha dato ancora più consapevolezza nei nostri mezzi, ma non vogliamo fermarci. Anche Pinerolo è una squadra da non sottovalutare ed ha tante giocatrici di esperienza: per questo prepareremo la partita esattamente con la stessa attenzione con cui abbiamo preparato Scandicci e Chieri. Giocheremo davanti al nostro pubblico, nella nostra e-work arena e sono sicura che metteremo in campo tutto ciò che abbiamo per poter fare bene anche domenica ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « La vittoria con Perugia non cambia niente nel nostro percorso, si procede sempre una partita alla volta e ogni match va affrontato con la giusta dose di entusiasmo e di umiltà »

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci.

E' la riedizione della finale scudetto 2024, una sfida stellare al Palaverde domenica alle 18.00 con la Savino del Bene Scandicci. Una parata di superstar mondiali per uno spettacolo assicurato in campo e fuori visto l'annunciato "tutto esaurito", il primo stagionale nella "casa" delle Pantere. E' la sesta giornata di Serie A1, con la Prosecco DOC Imoco Volley campione d'Italia in carica rimasta l'unica formazione imbattuta, in testa da sola con 18 punti dopo 6 partite giocate (una in più per l'anticipo a Perugia causa Mondiale per Club a dicembre), con tutte vittorie da tre punti. Scandicci viaggia nelle alte sfere, è terza con 12 punti frutto di 4 vittorie e 1 sconfitta. Nell'ultimo infrasettimanale convincente 3-0 di Conegliano a Pesaro con Vallefoglia, mentre la Savino ha battuto in casa Talmassons (3-0), riscattando la sconfitta di domenica scorsa a Busto Arsizio. Squadra al gran completo per coach Santarelli. Fresca ex nelle file gialloblù è Zhu Ting, la cinese nelle ultime due stagioni in forza a Scandicci, anche Marina Lubian prima di vestire la maglia delle Pantere ha giocato in Toscana, così come Isabelle Haak nella sua prima avventura italiana. Dall'altra parte l'ex è Giulia Gennari, per tre stagioni (2019/22) in forza alla Prosecco DOC Imoco. Il coach di Scandicci, Marco Gaspari, è stato il primo allenatore delle Pantere dal 2012 al 2014.

PRECEDENTI: 33 (27 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 6 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Isabelle Haak a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Marina Lubian a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Ting Zhu a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023, 2023/2024; Giulia Gennari a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Fabio Gabban a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017; Marco Gaspari a Imoco Volley Conegliano nel 2012/2013, 2013/2014



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' una partita che non vediamo l'ora di giocare perchè sappiamo che ci sarà una grande atmosfera in un Palaverde pieno e caldo, sarà bello sfidare un top team come Scandicci di fronte ai nostri tifosi. Si affrontano due squadre fortissime, ci sono tante top player nelle due squadre e lo spettacolo sarà davvero di altissimo livello, il campionato italiano offre grandi eventi e questa partita è certamente uno di quelli. Noi stiamo bene, adesso ho la squadra al completo e questo facilita il compito, mercoledì con Vallefoglia ho visto buoni passi avanti a livello di gioco e di automatismi, anche se possiamo fare meglio, specie nella ricezione che sarà un fondamentale importantissimo nella sfida di domenica con Scandicci. La Savino del Bene è una delle squadre più forti a livello assoluto, le conosciamo bene, hanno un arsenale con tante, ma tante giocatrici fortissime, battono bene, hanno fisicità, attacco potente e un roster lungo che permette alternative di lusso. Non ci facciamo illudere dal passo falso di Busto, contro di noi vedremo la migliore Scandicci e dobbiamo prepararci a una partita dura dove tutti daranno il massimo, quindi massima attenzione e voglia di migliorarci ancora perchè ci vorrà la miglior versione della mia squadra se vogliamo continuare la striscia vincente davanti al nostro pubblico ».

Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara

Si chiude domani il primo tour de force stagionale de Il Bisonte Firenze, che alle 16 ospita a Palazzo Wanny la Igor Gorgonzola Novara per la sesta giornata della Serie A1 Tigotà: dopo aver affrontato in rapida successione, negli ultimi otto giorni, prima Pinerolo in casa e poi Milano in trasferta, ottenendo un ottimo bottino di quattro punti, sulla strada delle bisontine arriva un’altra avversaria difficile, considerando che la squadra di Bernardi è quarta in classifica a quota 12, e ha perso una sola partita, alla prima giornata contro Chieri, vincendo le successive quattro con Pinerolo, Milano, Roma e Cuneo. Grande rispetto ma non paura per Il Bisonte, che in questo inizio di campionato ha messo in mostra un gioco e un carattere tali da potersela giocare alla pari contro chiunque, e che vuole provare a muovere ancora la classifica prima di una minipausa di due settimane senza partite.

PRECEDENTI: 29 (3 successi Il Bisonte Firenze, 26 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Ilaria Battistoni a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Lina Alsmeier a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Giulia De Nardi a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020; Mayu Ishikawa a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Alessia Mazzaro a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Francesca Villani a Azzurra Volley Firenze nel 2013/2014



Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Giochiamo contro Novara, un’altra grande squadra che da anni allestisce roster di prima qualità per competere ad alti livelli e piazzarsi sempre fra le prime quattro della classifica: vengono da quattro vittorie di fila, hanno trovato continuità sia nei risultati che nel gioco e possono contare su giocatrici importanti sia al centro che in posto due e in posto quattro, oltre ad essere pericolose in battuta. Dobbiamo tenerne conto, e daremo qualche indicazione alle ragazze in tal senso, ma anche noi veniamo da un’altra buona prestazione, che ci ha dato ancora più fiducia: sappiamo che si può e si deve dar fastidio a qualunque avversario, poi è logico che le differenze di valori esistono, però se si gioca bene si può cercare di strappare qualche punto. Noi entreremo sempre in campo con questo obiettivo e con questa voglia, per gustarci a pieno quello che siamo in grado di esprimere e di vivere in campo ».

Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)- « Firenze è una squadra molto solida e valida, capace di affrontare ogni avversario con grande intensità e credo che la partita di domenica rappresenterà una bella sfida per noi atlete e un bello spettacolo per gli spettatori, perché le due squadre daranno battaglia. Il nostro obiettivo è mettere in campo tutte le nostre potenzialità, quelle sicurezze che ci siamo costruite e soprattutto mostrare una volta di più quello che è il nostro carattere ».



Honda Olivero Cuneo - Smi Roma Volley

La Honda Olivero Cuneo è pronta per tornare a giocare davanti ai propri tifosi dopo la sconfitta di Novara. Al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta arriva la SMI Roma Volley, per una sfida importante nel cammino delle Gatte. Si parte alle ore 17, in diretta su VBTV. Per la Honda Olivero Cuneo si è chiusa la prima tostissima parte di calendario ed ora c’è la Roma nel mirino. Tuttavia la sfida assume un peso rilevante per entrambe le squadre, sia per la classifica che per il momento: le Gatte hanno perso l’ultima partita a Novara (3-1), mentre le Wolves sono cadute in casa con Bergamo (1-3).

PRECEDENTI: 2 (1 successo Smi Roma Volley, 1 successo Honda Olivero Cuneo)

EX: Anna Adelusi a S.Bernardo Cuneo nel 2023/2024; Wilma Salas a S.Bernardo Cuneo nel 2018/2019; Giorgia Zannoni a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021



Lorenzo Pintus (Allenatore Honda Olivero Cuneo)- « La sfida con Roma arriva dopo una corsa di tre partite in sette giorni. Come ogni corsa l'aspetto più importante sarà quello di dare tutto negli ultimi metri. Ci siamo preparati per giocare al massimo delle nostre possibilità, con la consapevolezza di avere poi un turno di riposo a disposizione. L'obiettivo è quello di dare tutto quello che abbiamo, con la voglia di raccogliere i frutti del nostro impegno ».

Michela Rucli (Smi Roma Volley)- « Siamo cariche per la sfida con Cuneo e consapevoli che non sarà affatto una partita facile. Le nostre avversarie cercheranno di conquistare la prima vittoria stagionale ed il loro Palazzetto è sempre molto caldo. Dopo la sconfitta con Bergamo dobbiamo per forza ritrovare la quadra e disputare una bella prestazione ».



Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Numia Vero Volley Milano

Vigilia di sesta giornata di regular season per la Bartoccini MC Restauri Perugia. Alle porte c’è il big match di sabato 2 novembre contro Numia Vero Volley Milano. Si gioca al Palabarton alle ore 20.30 e le Black Angels dovranno fare leva sul fattore casalingo per mettere in difficoltà una grande squadra come quella allenata da coach Stefano Lavarini. Non è forse la partita più adatta per ottenere il primo successo stagionale, ma Nemeth e compagne devono provarci, con grinta e coraggio. La sconfitta di Pinerolo ha dato indicazioni positive sulla crescita di alcune atlete, ma ha anche confermato che Perugia difetta di continuità di rendimento, cosa che sin qui non ha permesso alla Bartoccini MC Restauri di raccogliere qualche punto in più che al momento renderebbe la classifica meno brutta. Attualmente le Black Angels stazionano al penultimo posto a quota 2, ma la graduatoria è corta, con Talmassons e Roma appena un punto sopra. Disperarsi o incorrere nell’ansia da salvezza non servirebbe a nulla: è il momento di focalizzarsi sul lavoro quotidiano che porterà certamente a un miglioramento generale di tutta la squadra. È vero che dal match infrasettimanale in Piemonte a quello con Milano Giovi non ha a disposizione molti allenamenti per perfezionare ciò che non ha funzionato, ma il calore del palazzetto di casa e l’avere dall’altra parte della rete atlete di indubbio valore, regaleranno stimoli importanti a tutte le perugine che, siamo sicuri, metteranno in campo il 110% di loro stesse.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Rachele Rastelli a Vero Volley nel 2017/2018; Gaia Traballi a Vero Volley nel 2022/2023; Anastasia Guerra a Bartoccini Perugia nel 2021/2022, 2022/2023



Anett Nemeth (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- «Dobbiamo avere il fuoco dentro oltre a tanta concentrazione, ma allo stesso tempo dobbiamo anche divertirci. Milano è una squadra molto forte, ma vogliamo dimostrare che possiamo sfidarla e che se vorranno vincere contro noi dovranno giocare al massimo ».



Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Perugia è una squadra che sta acquisendo sempre più consapevolezza delle proprie capacità di lottare in ogni set di questo campionato. Andiamo a far loro visita, alla ricerca di una maggiore continuità nel gioco, consapevoli che, in questo periodo fitto di gare ravvicinate, la crescita che solitamente si sviluppa in allenamento deve avvenire direttamente in partita ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Reale Mutua Fenera Chieri '76

La CDA Volley Talmassons FVG si prepara ad una nuova sfida davanti al pubblico di casa. Nella giornata di Domenica 3 Novembre, le Pink Panthers ospiteranno a Latisana la Reale Mutua Fenera Chieri nella sesta giornata di campionato di Serie A1 Tigotà. Da entrambe le parti, c’è grande voglia di rivalsa dopo le sconfitte arrivate nel turno infrasettimanale rispettivamente contro Scandicci e Busto Arsizio. Le ragazze di coach Leonardo Barbieri inseguono la seconda vittoria in campionato dopo il Successo di Bergamo per provare a guadagnare punti importanti in chiave salvezza, mentre Chieri, a quota 9 punti in classifica, proverà a riprendere la propria marcia nella corsa ai playoff.

EX: Nessuno



Alice Pamio (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Abbiamo una gran voglia di tornare a giocare in casa davanti al nostro pubblico, cercando di ritrovare un po’ il nostro ritmo con la voglia di riscatto dopo la partita con Scandicci. Chieri è una squadra molto competitiva che può lottare per le prime posizioni avendo molte individualità importanti, a partire dagli attaccanti e proseguendo per tutta la rosa. Il primo obiettivo è quello di riuscire a riportare in campo ciò che proviamo durante gli allenamenti. Stiamo cercando di salire di livello e aumentare l’intensità per riuscire a sostenere il livello di un campionato che come dimostrano i risultati, non ci permette di abbassare mai la guardia. C’è la possibilità di fare punti con tutte e l’abbiamo dimostrato anche noi contro Bergamo. Sono fiduciosa e convinta che tutte noi metteremo in campo quel qualcosa in più per tentare di strappare più punti possibili a una squadra che in questo momento ha anche subito una sconfitta e avrà voglia di scendere in campo col coltello tra i denti. Noi però, non saremo da meno ».

Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Sicuramente c'è del rammarico per la partita di mercoledì. Senza nulla togliere a Busto che ha giocato molto bene, noi abbiamo giocato male. Non siamo scese in campo con la giusta grinta e senza dubbio non abbiamo messo in atto la nostra miglior pallavolo. Pur con molto amaro in bocca dobbiamo archiviare la partita, con la consapevolezza che partite del genere con un'attitudine simile non possono più capitare. Dobbiamo girare pagina perché domenica abbiamo già un'altra sfida importante. Talmassons è una squadra nuova, come tutte le squadre di questo campionato avrà fame di punti e in questa stagione abbiamo già visto come tutti possano fare punti con tutti. Sappiamo che non sarà una partita facile e non ci verrà regalato niente, ma ci siamo tutte ripromesse che dobbiamo cambiare l'atteggiamento e sicuramente combatteremo su ogni pallone ».

Bergamo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Bergamo è cresciuta, nel gioco e nella fiducia nei nostri mezzi. E ora è pronta per il pubblico del PalaFacchetti di Treviglio. Che riapre le porte per la seconda volta in questo strano avvio di campionato che l'ha tenuta lontano da casa per ben quattro turni su cinque. Domenica 3 novembre, alle 17, arbitri del match con la Megabox Vallefoglia saranno Serena Salvati e Rocco Brancati. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da VolleyballWorld TV a partire dalle 17:00. Live score del match anche su volleybergamo1991.it con aggiornamenti in tempo reale, punto dopo punto.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 2 successi Bergamo)

EX: Vittoria Piani a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Linda Manfredini (Bergamo)- « La partita di Roma ha confermato che, quando spingiamo e facciamo il nostro gioco, possiamo fare bene anche contro squadre molto competitive. Ora, però, è arrivato il momento di sfruttare anche la forza dei nostri tifosi: mi dispiace che nella prima in casa non ci siamo riusciti, probabilmente perché nelle sfide casalinghe ci sono più aspettative. Fino ad ora, abbiamo sentito meno pressione nelle gare in trasferta. Non sarà facile, perché domenica arriva Vallefoglia, che è squadra di medio-alta classifica, credo tra le più competitive di questa fascia, per questo penso che sarà fondamentale pensare al nostro campo, nel senso che dovremo fare il nostro gioco per mostrare anche ai nostri tifosi di che cosa siamo capaci ».



Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sarà sicuramente una partita difficile, stiamo studiando le nostre avversarie. Cerchiamo di partire da quello di buono che abbiamo fatto nelle partite giocate sin qui e di tirare fuori il meglio di noi. Penso che siamo sulla strada giusta, anche se ovviamente abbiamo tanto lavoro davanti a noi e tanti aspetti in cui dobbiamo migliorare ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA-



Sabato 2 novembre 2024, ore 20.30



Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Verrascina Antonella, Gaetano Antonio



Domenica 3 novembre 2024, ore 16.00



Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Caretti Stefano, Santoro Angelo



Domenica 3 novembre 2024, ore 17.00



Eurotek Uyba Busto Arsizio - Wash4green Pinerolo Arbitri: Carcione Vincenzo, Saltalippi Luca



Honda Olivero Cuneo - Smi Roma Volley Arbitri: Rossi Alessandro, Giardini Massimiliano

Cda Volley Talmassons Fvg - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Cecconato Luca



Bergamo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Salvati Serena, Brancati Rocco



Domenica 3 novembre 2024, ore 18.00



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Canessa Maurizio, Cesare Stefano

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 15, Savino Del Bene Scandicci 12, Igor Gorgonzola Novara 12, Numia Vero Volley Milano 11, Reale Mutua Fenera Chieri '76 9, Bergamo 9, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 9, Il Bisonte Firenze 7, Eurotek Uyba Busto Arsizio 6, Wash4green Pinerolo 6, Smi Roma Volley 3, Cda Volley Talmassons Fvg 3, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2, Honda Olivero Cuneo 1.