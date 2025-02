Scandicci travolgente in casa di Chieri

Successo convincente quello arrivato tra le mura del Pala Gianni Asti, ottenuto in appena un’ora e diciotto minuti di gioco contro la quinta forza del campionato, una gara che le ragazze di Gaspari hanno fatto sembrare semplice, approcciando la sfida nel modo migliore sin dal primo set.

Sin dai primi scambi della prima frazione infatti, la Savino Del Bene Volley è andata in fuga, raggiungendo il +8 sul 9-17 e poi aggiudicandosi il set per 13-25. Più equilibrata la seconda parte di gara, con le due formazioni in parità fino al 9-9 e con la Savino Del Bene Volley poi in grado di allungare fino al 20-25 finale. Andamento diverso nel terzo ed ultimo set, nel quale la squadra di Gaspari ha raggiunto anche sette lunghezze di vantaggio (12-19) prima di imporsi nuovamente per 20-25.

Vittoria netta quella della Savino Del Bene Volley ed a testimoniarlo sono anche i dati statistici: la squadra di Gaspari ha fatto registrare un 38% di efficienza in attacco contro il 13% messo a referto da Chieri. Scandicci è stata inoltre più efficiente in ricezione (44% – 57%) ed ha prodotto più ace (1-5) e più muri vincenti (6-11).

21 punti, 3 ace ed 1 muro per Ekaterina Antropova, che ha chiuso la gara come MVP e top scorer. Oltre all’opposta azzurra concludono in doppia cifra anche Carol (14) e Mingardi (10), mentre nessuna delle giocatrici di Chieri ha toccato quota dieci punti.

Conquistata la diciottesima vittoria in campionato, l’ottava per 3-0, la Savino Del Bene Volley si conferma al secondo posto in classifica, portandosi a quota 54 punti. Le ragazze di coach Gaspari torneranno ora in palestra per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato, il 23 febbraio infatti arriverà a Palazzo Wanny la Wash4green Pinerolo per la sfida valida per il

La Reale Mutua Fenera Chieri scende in campo con Van Aalen in diagonale con Gicquel, le due bande Skinner e Omoruyi con al centro il duo Zakchaiou-Gray. Il libero è Spirito.

Il 6+1 della Savino Del Bene Volley è composto da Ognjenovic al palleggio e da Antropova come opposta, Bajema e Mingardi sono le due schiacciatrici con al centro il duo Nwakalor-Carol. Il libero è Castillo.

Buon approccio alla gara da parte della Savino Del Bene Volley che, grazie ad una Mingardi ispirata, si porta sul +4. Punteggio sul 3-7 e coach Bregoli è costretto al time out, ma al rientro in campo il gap si amplia, con Bajema che segna il mani out del 4-10. In seguito al muro con cui Nwakalor realizza il 6-13, Chieri ricorre ad un nuovo time out, ma le piemontesi non riescono a recuperare e anzi Mingardi firma l’attacco in diagonale per il 9-17. Le lunghezze di vantaggio della Savino Del Bene Volley diventano 10 in occasione della fast di Carol (10-20), poco dopo la squadra di Gaspari fa suo il set con il mani out di Bajema (13-25).

Avvio equilibrato quello della seconda frazione: la Savino Del Bene Volley si porta avanti di due punti in apertura (3-5), ma Chieri pareggia e poi gioca punto a punto con le scandiccesi. La squadra di Gaspari torna sul +2 con Antropova, che mette a terra il “rigore” del 9-11 e obbliga Bregoli a chiamare “tempo”. Sempre l’opposta azzurra consegna anche il +3 alle sue compagne (9-12), poi invece è Bajema a realizzare il 13-17 con uno splendido colpo in diagonale. Il vantaggio scandiccese arriva sul +5 per merito di Antropova (16-21), Chieri comunque riesci a recuperare fino al 19-21 e così tocca a Gaspari giocarsi un time out. Mingardi segna due punti consecutivi evitando la rimonta avversaria, poi Antropova chiude il set con l’ace del 20-25.

I muri di Carol sono i protagonisti dell’inizio del terzo set. Grazie alle giocate della sua centrale brasiliana, la Savino Del Bene Volley va in vantaggio sullo 0-4. Bregoli usa subito un time out, ma Mingardi segna ancora per il + 6 scandiccese (1-7). Chieri sembra già sconfitta, ma le piemontesi reagiscono e si “arrampicano” fino al 6-8. Gaspari ricorre ad un “tempo” e la sua squadra torna subito a produrre punti, ritrovando sei lunghezze di vantaggio in occasione del muro del 6-12 confezionato da Nwakalor. Chieri ricorre ad un altro time out, ma non riesce più a recuperare e la Savino Del Bene Volley si ritrova sull’11-17 dopo un ace di Antropova. Dopo due punti consecutivi di Carol il vantaggio scandiccese tocca il +7 (12-19), poco dopo la squadra di Gaspari fa suo il terzo set e la sfida: a segnare il decisivo 20-25 è Antropova con un ace.

I protagonisti-

Lucille Gicquel (Reale Mutua Fenera Chieri ‘76)- «Giocando tantissimo siamo tutte un po’ stanche. Speravamo di fare molto meglio oggi ma è andata così, ora resettiamo subito e pensiamo alla partita di coppa col Galatasaray».

Marco Gaspari (Allenatore Savino del Bene Scandicci)- « La partita è passata come semplice, ma non lo è stata. Le ragazze hanno interpretato tutte le richieste nel miglior modo possibile: sono entrate in campo con grande lucidità e attenzione, facendo secondo me qualcosa di incredibilmente bello, perché vincere tre a zero con Chieri non è scontato per tanti motivi, anche considerando che oggi avevo deciso far recuperare ancora Britt, perché non l’avevo vista nelle migliori condizioni nell’unica seduta di allenamento post Roma. Kara e Camilla hanno risposto alla grande e questa è la forza di una squadra che da tutto l’anno si è messa al servizio della causa. Abbiamo vinto la quartultima “finale”, ne rimangono altre tre. Adesso finalmente avremo una settimana piena, nella quale potremo recuperare qualche acciacco, dare riposo a chi non posso fermare e soprattutto “fare il pieno di benzina” per affrontare il rush finale, nel quale si giocherà ogni tre giorni ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 0-3 (13-25, 20-25, 20-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Bednarek (L2) n.e., Spirito (L1), Skinner 6, Lyashko 3, Alberti n.e., Van Aalen, Anthouli 3, Buijs 3, Gicquel 7, Rolando, Zakchaiou 8, Gray 3, Omoruyi 5, Guiducci 1. All.: Bregoli G.C..

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi (L2) n.e., Herbots n.e., Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 1, Bajema 8, Graziani, Nwakalor 9, Carol 14, Antropova 21, Mingardi 10, Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M.

Arbitri: Caretti. Papadopol

Durata: 21′, 25′, 25′ Tot:78’

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)