Tre anticipi nell'11a di ritorno

Il fine settimana che aprirà questo mini ciclo comincerà con un match affatto banale: la Cda Volley Talmassons FVG, ultima con 13 punti, ospiterà a Latisana Il Bisonte Firenze, penultima a quota 16, sabato alle 18 su Rai Sport e VBTV. Punti preziosissimi in palio per la salvezza, una delle ultime occasioni per provare a risalire la classifica. Alla stessa ora, in programma sulla piattaforma streaming Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Honda Olivero Cuneo mentre alle 20.30, il sabato del massimo campionato si chiuderà con Bartoccini-Mc Restauri Perugia contro Eurotek Uyba Busto Arsizio: le umbre cercano punti per blindare la permanenza in Serie A1, le bustocche per assicurarsi la miglior posizione possibile in ottica Playoff.

Domenica 23 febbraio le altre quattro gare. In diretta su VBTV e DAZN due incontri: alle 16 l’antipasto della Finale di CEV Challenge Cup tra la Smi Roma Volley, terzultima con 17 punti, e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta, alle 18 il confronto tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, ottava, e la Numia Vero Volley Milano, terza.

Alle 17, spazio invece a Savino Del Bene Scandicci contro Wash4Green Pinerolo, in esclusiva su VBTV, e a Bergamo contro Igor Gorgonzola Novara, disponibile anche su Rai Sport. Due partite che assegneranno punti importanti per definire la parte alta della classifica ma anche le posizioni Playoff.

TUTTE LE SFIDE-

Savino Del Bene Scandicci - Wash4green Pinerolo

Terz'ultima sfida di Regular Season per la Savino Del Bene Volley, chiamata a confermare ulteriormente in casa il buon gioco visto nelle ultime uscite in campionato e, specialmente, nel successo esterno dello scorso fine settimana a Torino. Dall’altra parte della rete ci sarà la Wash4Green Pinerolo dell’ex Indre Sorokaite e dell’olimpionica Carlotta Cambi che, proprio come le toscane, proviene da due vittorie nelle ultime due partite disputate. Herbots e compagne dovranno dunque porgere attenzione alla squadra di coach Marchiaro, determinata a raggiungere una posizione tra le prime otto squadre della Serie A1 e accedere per la seconda volta consecutiva ai Play Off Scudetto. Il fischio d’inizio per il match della ventiquattresima giornata è fissato per domenica 23 febbraio alle ore 17:00 a Palazzo Wanny.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Elena Perinelli a Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015; Indre Sorokaite a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Per noi la sfida con Pinerolo è la terzultima "finale". Giochiamo contro una squadra che nelle ultime due gare ha alzato sicuramente i giri del suo motore, perché viene da un ottimo risultato in casa contro Vallefoglia e prima ancora da una gara in casa di Bergamo dove hanno racimolato tre punti davvero preziosi. Di sicuro è una squadra che, rispetto a qualche settimana fa, sta giocando molto bene a pallavolo e che ha trovato un nuovo assetto. Hanno delle risorse che possono utilizzare a partita in corso, hanno tanta esperienza e tanta fisicità, basti pensare all'ultima partita da 11 muri vincenti di Sylves. Noi dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a questa gara, perché da qui alla prossima settimana ci sono tre "finali", ma la prima è contro Pinerolo e ha lo stesso valore delle partite che affronteremo con Milano e Novara. Per noi sarà fondamentale far sì che Cambi non giochi la sua miglior pallavolo, quindi dovremo farla spostare da rete, perché è una giocatrice molto abile a velocizzare il gioco. Rispetto alla gara d'andata dovremo essere più ordinati nel muro-difesa sin dall'inizio della partita, perché non partimmo bene in questo fondamentale, ma poi fu la nostra arma vincente ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Anche se abbiamo raggiunto l'obiettivo primario, e ciò merita di essere sottolineato a lungo, sappiamo benissimo di dover ancora perfezionare il nostro lavoro. Dietro abbiamo ancora squadre vicine e la voglia di inseguire chi ci precede. Scandicci si gioca punti importanti ed è inutile spendere parole sul loro valore ma noi vogliamo fare una grande prestazione. Ci vorrà concentrazione ambizione e braccio libero ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Honda Olivero Cuneo

Sabato anticipo dell’11° giornata di A1 al Palaverde, ore 18.00, tra la Prosecco DOC Imoco Volley e la Honda Olivero Cuneo. Le Pantere di casa che hanno già blindato aritmeticamente il primo posto con 23 vittorie in altrettante partite giocate, un percorso netto che nell’ultimo turno ha resistito anche all’assalto dell’Igor Novara, piegata al tie break (il primo stagionale per Conegliano) a domicilio; Cuneo è al 10° posto con 22 punti, nell’ultimo turno ha battuto 3-1 Talmassons facendo un deciso passo avanti verso la quota salvezza. Squadra al completo per coach Santarelli.

PRECEDENTI: 16 (16 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Letizia Camera a Imoco Volley Conegliano nel 2012/2013

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « La squadra ha risposto bene in allenamento dopo tre giorni di riposo, sono serviti sia a livello mentale, sia a livello fisico. Affronteremo Cuneo, Firenze e Perugia, tre avversari che cercano punti per rimanere in Serie A, per due di loro sarà più semplice centrare l’obiettivo, ma daranno del filo da torcere a noi e a tutti. Ogni punto per loro a questo punto è cruciale, mentre per noi i punti ormai hanno un peso non influente per la posizione in classifica. Però per noi saranno impegni ugualmente importanti, perchè tra poco avremo i quarti di Champions League dove ancora una volta affrontiamo Resovia, e giocare ci serve per tenere alta la condizione e verificare i vari aspetti del nostro gioco, mi aspetto tanto dalle ragazze per questo finale di stagione. Le giocatrici stanno tutte bene, abbiamo recuperato le acciaccate Sarah Fahr e Asia Wolosz ed ora ho tutta la rosa a disposizione e in piena efficenza, sono molto contento ».

Ana Bjelica (Honda Olivero Cuneo)- « Sicuramente nel 2025 abbiamo dimostrato di essere in un buon momento. È sempre divertente e stimolante giocare contro questo tipo di squadre, come Milano, Scandicci, Novara e ovviamente Conegliano. Conosco bene Santarelli e sono sicura che terrà la propria squadra ad un livello altissimo. Per noi sarà anche importante in vista della partita contro Bergamo, che giocheremo davanti al nostro pubblico ».

Bergamo - Igor Gorgonzola Novara

C’è aria di grande sfida a Treviglio e il PalaFacchetti si prepara a gremire le sue tribune per il big match che negli ultimi anni è diventato un vero e proprio classico del Campionato italiano: domenica 23 febbraio, alle 17, Bergamo troverà l’Igor Gorgonzola Novara dall’altra parte della rete. La gara sarà diretta dalla coppia arbitrale tutta al femminile composta da Rossella Piana e Antonella Verrascina e sarà trasmessa in diretta da RAISport.

PRECEDENTI: 7 (6 successi Igor Gorgonzola Novara, 1 successo Bergamo

EX: Alessia Bolzonetti a Igor Novara nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Matteo Bertini (Direttore Sportivo Bergamo)- « Arriviamo da sei mesi di attività, come gli altri chiaramente, e non siamo brillanti. Stiamo cercando di recuperare chi aveva qualche acciacco e stiamo facendo un buon lavoro. Penso che saremo fisicamente pronti per questa sfida e per questa ultima parte di regular season che si gioca tutta in una settimana. Mentalmente? È vero che arriviamo da tante sconfitte consecutive, ma abbiamo fatto anche delle buone prestazioni: abbiamo rischiato di fare punti con Scandicci ma anche con Pinerolo e quindi questo, a livello mentale, ci fa arrivare bene alla gara con Novara. Poi, avendo raggiunto l’obiettivo stagionale, abbiamo la mente libera e quindi abbiamo una bella occasione per far vedere che anche con una grande possiamo dire la nostra. Che partita ci dobbiamo aspettare? Una partita dove dovremo combattere dal primo all’ultimo punto senza pensare chi c’è dall’altra parte della rete, ma pensando al nostro gioco, quello che abbiamo mostrato durante tutti questi mesi e che ci ha portato a fare dei risultati importanti. Vedendo le ragazze in allenamento, posso dire che non hanno assolutamente mollato, ma stanno provando a riprendere la loro condizione migliore. E questo mi fa ben sperare sul fatto che vedremo una bella partita. Tra il vincere e il perdere, naturalmente farà la differenza anche la prestazione di Novara, che è una squadra fenomenale ».

Valentina Bartolucci (Igor Gorgonzola Novara)- « A Bergamo ci attende una partita complessa, loro sono una squadra solida e hanno disputato fin qui un'ottima stagione, risultando tra le sorprese positive del campionato. Sono, come noi, in piena lotta per il miglior piazzamento possibile in ottica playoff e cercheranno in queste ultime tre giornate di far più punti possibili. Questo è anche il nostro obiettivo, dunque dovremo scendere in campo concentrate e determinate, consapevoli di non poter concedere nulla ai nostri avversari o tutto sarà più complicato. Domenica come nelle altre sfide che ci aspettano da qui in avanti servirà sempre la versione migliore di noi in campo, poi dopo l'ultima giornata tireremo le somme in vista dei Playoff ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Il Bisonte Firenze

La CDA Volley Talmassons FVG si prepara a vivere una delle partite più importanti della stagione. Sabato 24 febbraio alle ore 18:00, al Palasport di Latisana, andrà in scena lo scontro diretto contro Il Bisonte Firenze, una sfida cruciale per il cammino salvezza. Con solo tre giornate alla fine della regular season, ogni punto può fare la differenza e le Pink Panthers sono pronte a dare tutto in campo per mantenere viva la lotta per la permanenza in Serie A1. Dopo la sconfitta di Cuneo, la CDA Talmassons FVG vuole tornare a fare punti per restare aggrappata alla zona salvezza. L’avversario di turno, Firenze, è una squadra ostica e ben attrezzata, ma all’andata le friulane riuscirono ad imporsi con un netto 0-3. Ripetere quella prestazione sarà l’obiettivo principale della squadra di coach Barbieri, che sa di giocarsi il tutto per tutto.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nessuno

Leonardo Barbieri (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Sappiamo che è una partita da dentro o fuori, per noi è una finale. Un anno di lavoro si decide sabato. Ci vuole tutta la determinazione, la convinzione, l’attenzione da mettere in campo per vincere. Abbiamo lavorato bene, anche sulla testa, per toglierci le paure e affrontare nel migliore dei modi queste ultime tre partite. Ci crediamo: noi dello staff, le ragazze, la società che ci è sempre stata vicina. Firenze ha un attacco molto forte, con Malual in primis, ma anche con le due bande. Dovremo essere brave in battuta, così da metterle in difficoltà in ricezione. All’andata abbiamo vinto in maniera netta, questo ricordo deve essere una spinta in più. Abbiamo dimostrato che possiamo farcela e sabato vogliamo ripeterci ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita di cui conosciamo benissimo l’importanza, quindi è inutile nascondersi: sappiamo che sicuramente ci sarà pressione, e che Talmassons avrà fame tanto quanto noi di fare punti e di vincere, con il vantaggio di giocare in casa. Noi dovremo cercare di approcciare la sfida esattamente come abbiamo approcciato quella con Busto, spingendo forte su tutti i palloni dall’inizio alla fine e cercando di tenerle lontane da rete per disinnescare i loro centrali, che sono sicuramente fastidiosi: dovremo essere ordinate sulle situazioni complicate e cercare di aggredirle fin dall’inizio, perché sarà una partita in cui avrà la meglio chi dimostrerà più voglia di vincere ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Eurotek Uyba Busto Arsizio

La Bartoccini MC Restauri è alla ricerca dell’ultimo tassello per completare il mosaico della salvezza. Proverà a conquistarlo già sabato 22 febbraio, quando al Pala Barton Energy, in occasione della terz’ultima giornata di regular season, riceverà la visita della Eurotek Uyba Busto Arsizio. Sarà senza dubbio un match tosto, con le lombarde attualmente seste in classifica ma in lizza per migliorare il proprio posizionamento nella griglia play-off a scapito di Chieri. Parliamo di un avversario che ha sì mostrato alti e bassi durante l’intero arco della stagione, ma che ha anche migliorato il proprio gioco un passo alla volta raggiungendo un livello particolarmente elevato. I punti di forza? Senza dubbio la diagonale con Boldini al palleggio e Obossa opposto (278 punti stagionali per la classe ‘99), oltre alle qualità a muro (2.01 block per set) e in ricezione (media di 31 % di perfetta). L’attacco tiene invece una media di realizzazione del 40.1 %. La gara d’andata finì con un 3 a 1 a favore delle lombarde maturato con i parziali di 30-28, 25-22, 23-25 e 25-18, con le Black Angels che sfoderarono una buonissima prestazione, propedeutica alla successiva vittoria nella tana di Talmassons. Ricordiamo che Perugia, per festeggiare l’aritmetica permanenza in A1 già sabato sera, ha bisogno di una vittoria con le bustocche e di un k.o. di Firenze con Talmassons (match che si giocherà alle ore 18.00).

PRECEDENTI: 9 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 8 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Adelina Ungureanu a Uyba Busto Arsizio nel 2021/2022; Alexandra Lazic a Bartoccini Perugia nel 2022/2023

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sarà un’occasione importante per centrare l’obiettivo che tutti ci siamo prefissati. Sarà una partita difficile perché Busto è una squadra forte che gioca un’ottima pallavolo. E poco importa se a Firenze hanno sofferto sotto l’aspetto del punteggio, perché rimangono una squadra con qualità molto importanti. Noi non dobbiamo avere l’ossessione di vincere a tutti i costi perché poi abbiamo anche la partita con Talmassons di mercoledì ».

Federica Pelloni (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Come è stato a Firenze, sappiamo che anche a Perugia sarà durissima. Sarà importante approcciare meglio la partita ed essere aggressive da subito. Sappiamo che siamo in una buona posizione di classifica ma non guardiamo troppo le altre partite. Siamo concentrate sulla nostra ultima trasferta, prima delle ultime due gare in cui avremo il supporto della nostra arena ».

Smi Roma Volley - Reale Mutua Fenera Chieri '76

A tre giornate dalla fine del campionato, con un punto di vantaggio su Firenze e quattro su Talmassons (che si sfideranno in terra friulana nell’anticipo di domani pomeriggio), la SMI Roma Volley attende tra le mura amiche la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Domenica 23 febbraio, alle ore 16, le giallorosse, che nelle ultime tre partite casalinghe hanno conquistato sette punti contro avversarie dirette per la permanenza in Serie A1, sono chiamate ad una prestazione importante al cospetto della quinta forza della regular season. La sfida con le piemontesi sarà anche l’antipasto della finale di CEV Challenge Cup 2025, che il 4 marzo (andata in Piemonte) e l’11 marzo (ritorno nella Capitale) vedrà opposte le due squadre per un derby tutto italiano che si preannuncia entusiasmante. All’andata vinse Chieri per 3-1, con le Wolves che giocarono alla pari nei primi tre set. Servirà la stessa grinta e determinazione, oltre alla fluidità di gioco, dimostrate nella semifinale di coppa contro Potsdam di mercoledì scorso per cercare di rallentare la corsa delle medagliate olimpiche Spirito, Omoruyi, Skinner e compagne.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Claudia Provaroni a Fenera Chieri '76 nel 2016/2017

Michela Ciarrocchi (centrale SMI Roma Volley)- « La partita contro Potsdam è stato un bel segnale non solo per l’accesso in finale di Challenge Cup ma anche per il gioco ed il carattere che siamo riuscite ad esprimere. Prima di pensare alla coppa dobbiamo giocare al meglio tutte le partite di campionato che ci sono rimaste per raggiungere la salvezza. Questo è il nostro obiettivo primario e contro Chieri ce la metteremo tutta per noi stesse e per il nostro pubblico che ci sostiene sempre ».

Marco Rostagno (Viceallenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « A Roma ci attende una partita importantissima per noi. Stiamo lottando per il quinto posto, sappiamo che non è semplice ma è un piazzamento a cui teniamo molto anche perché potrebbe darci qualche vantaggio nei play-off scudetto. Roma è un'avversaria che sta lottando per la salvezza e non è assolutamente da sottovalutare, né nell'immediato né in funzione del fatto che la affronteremo anche nelle finali di Challenge. Le tre partite ravvicinate contro di loro non ci devono distrarre: l'unica cosa che ora conta sono i 3 punti che ci servono per il campionato. E' una trasferta insidiosa. Da un punto di vista tecnico è una partita in cui sicuramente sarà importante la nostra fase break, quindi battuta, muro, difesa e contrattacco: dovremo essere molto incisivi ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano

Nella terz’ultima giornata di ritorno del Campionato di A1 Tigotà, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ospita domenica 23 febbraio alle 18 in un PalaMegabox tutto esaurito da giorni la Numia Vero Volley Milano, terza forza del campionato e in piena lotta con la Savino Del Bene Scandicci per la seconda piazza alle spalle di Conegliano. Milano schiera nel sestetto tre delle colonne della nazionale campionessa olimpica (Alessia Orro, Paola Egonu e Myriam Sylla) ed è reduce dalla vittoria casalinga sulle tedesche del Palmberg Schwerin che l’ha qualificata ai quarti di finale di Champions League, dove troverà le turche dell’Eczacibasi Istanbul. Quanto alle tigri, l’obiettivo resta la qualificazione ai playoff scudetto, riservata alle prime otto della classifica: Vallefoglia e Bergamo sono appaiate al settimo posto a quota 33 punti, mentre la nona, Pinerolo, insegue a sei lunghezze. Domenica Pinerolo sarà a Scandicci e Bergamo riceverà Novara. Nel prossimo turno, Vallefoglia sarà a Novara, mentre Pinerolo ospiterà Chieri e Bergamo andrà a Cuneo. Ultima giornata con Vallefoglia-Cuneo, Roma-Pinerolo e Bergamo-Firenze.

PRECEDENTI: 8 (1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 7 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Sonia Candi a Vero Volley nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Andrea Mafrici a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023

Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sarà una partita dura e difficile, Milano è una squadra forte, creata per essere tra le prime in Italia e in Europa. Con loro, però, già all’andata dimostrammo di potercela giocare, come del resto è successo con tutte le big. E poi avremo il palazzetto pieno, per noi sarà come un giocatore in più in campo e ci spingerà a dare il meglio possibile ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Vallefoglia è uno dei campi più difficili del nostro campionato. È una squadra molto regolare, che sa attaccare con intelligenza e cinismo e che ha un’ottima qualità in seconda linea, sia in difesa che in ricezione. Dovremo giocare una partita perfetta per portare a casa punti che sono molto importanti per noi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’11ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 22 febbraio 2025, ore 18.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Marconi Michele, Caretti Stefano

Cda Volley Talmassons Fvg - Il Bisonte Firenze Arbitri: Pozzato Andrea, Carcione Vincenzo

Sabato 22 febbraio 2025, ore 20.30

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Serafin Denis, Canessa Maurizio

Domenica 23 febbraio 2025, ore 16.00

Smi Roma Volley - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Giardini Massimiliano, Rossi Alessandro

Domenica 23 febbraio 2025, ore 17.00

Savino Del Bene Scandicci - Wash4green Pinerolo Arbitri: Gaetano Antonio, Curto Giuseppe

Bergamo - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Piana Rossella, Verrascina Antonella

Domenica 23 febbraio 2025, ore 18.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Saltalippi Luca, Vagni Ilaria

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 68, Savino Del Bene Scandicci 54, Numia Vero Volley Milano 53, Igor Gorgonzola Novara 49, Reale Mutua Fenera Chieri '76 40, Eurotek Uyba Busto Arsizio 37, Bergamo 33, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 33, Wash4green Pinerolo 27, Honda Olivero Cuneo 22, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 21, Smi Roma Volley 17, Il Bisonte Firenze 16, Cda Volley Talmassons Fvg 13.