Play Off: domenica Gara 2 dei Quarti è già decisiva

ROMA - I Play Off Femminili entrano nel vivo. Le quattro squadre sconfitte in trasferta in Gara 1 dei Quarti di finale , hanno ora l'inappellabile Gara 2 davanti al pubblico amico per rimanere in corsa rinviando tutto all'eventuale Gara 3 in calendario mercoledì 19 marzo.

Tutti e quattro i match di Quarti di Finale si disputeranno domenica 16 marzo. Partenza alle 15.30 in diretta Rai Sport e VBTV con Eurotek Uyba Busto Arsizio contro Savino Del Bene Scandicci. Tra le sconfitte di Gara 1, la squadra di coach Barbolini è stata l’unica a strappare un set alle avversarie, ma servirà ben altro per prolungare il confronto. Le toscane sono reduci dalla gara di CEV Champions League contro Il Lodz, che ha garantito la partecipazione alla Final Four, e non dovranno sottovalutare la carica di almeno 2500 tifosi e un palazzetto, l’E-Work Arena, in cui hanno subìto una delle sette sconfitte di campionato, nella gara d’andata di Regular Season.

Alle 16.30 su DAZN e VBTV, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia affronterà la Numia Vero Volley Milano in un palazzetto d’eccezione: la Vitrifrigo Arena, la cui ultima apparizione in Serie A1 risale al 24 marzo 2018, con l’allora Pesaro padrona di casa contro Scandicci, proprio in una Gara 2 di Quarti di Finale Playoff. Si va verso i 4000 spettatori nell’Arena, che proverà a spingere le beniamine di coach Pistola contro l’ostacolo meneghino ricercando lo spirito di Regular Season, che permise alle biancoverdi di raggiungere il tie-break sia all’andata che al ritorno. Un fattore a cui prestare attenzione sarà sicuramente la stanchezza, visto che la squadra di coach Lavarini arriverà nelle Marche dopo la trasferta di Istanbul che ha permesso la qualificazione alla Final Four di Champions.

Mezz’ora più tardi, alle 17 in esclusiva VBTV, esordio assoluto invece per la ChorusLife Arena, che darà a Bergamo l’opportunità di tornare nel cuore dell’omonima provincia lombarda dopo le ultime stagioni al PalaFacchetti di Treviglio. La sfida alle campionesse di tutto della Prosecco Doc Imoco Conegliano sarà un evento a tutto tondo che unirà sport e spettacolo, arricchito dalla presenza di vecchie glorie dell’allora Foppapedretti, tra cui Francesca Piccinini, Eleonora Lo Bianco, Maurizia Cacciatori e Atanas Malinov. Sarà inoltre la prima uscita pubblica del nuovo trofeo dello Scudetto, che verrà portato a bordocampo prima dell’inizio della contesa. Tra i tanti temi, impossibile non menzionare che la gara di domenica consentirà a Monica De Gennaro, in caso di presenza sul taraflex, di superare ufficialmente la stessa Piccinini per numero di partite giocate in Serie A, arrivando a quota 631.

A chiudere il programma di Playoff Scudetto, il derby piemontese delle 18 (DAZN e VBTV) tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e l’Igor Gorgonzola Novara. Umori opposti nelle due compagini: le collinari arrivano dalla delusione della finale di CEV Challenge Cup persa contro Roma, mentre le zanzare dal bel successo contro il THY Istanbul che ha concesso la possibilità di lottare per la conquista della CEV Cup contro l’Alba Blaj. In Gara 1, non la miglior versione delle ragazze di coach Bregoli, chiamate davanti al caldissimo PalaFenera alla reazione contro le rivali di sempre, che dal canto loro proveranno a raggiungere le Semifinali per l’ottavo anno consecutivo.

Alle 17 di domenica spazio anche a Gara 2 della Fase 1 di Playoff Challenge Serie A1 Tigotà. La Bartoccini-Mc Restauri Perugia, dopo lo 0-3 di Gara 1 in Piemonte, ospiterà l’Honda Olivero Cuneo al PalaBarton. Alle umbre di coach Giovi basterà vincere due set per approdare alla seconda fase, mentre in caso di successo pieno delle ragazze di coach Pintus si giocherà il decisivo Golden Set su 15 punti. Nella fase successiva, la vincente del confronto affronterà la miglior uscente (in base alla classifica finale di Regular Season) dei Quarti di Finale Playoff, la Wash4Green Pinerolo affronterà la seconda mentre la terza e la quarta giocheranno tra di loro.

Bergamo - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Non sarà solo un Big Match. Bergamo-Conegliano sarà un autentico evento nel cuore della città. Che unirà sport e spettacolo per l’esordio assoluto di un evento sportivo nella nuova ChorusLife Arena. Un pomeriggio, quello di domenica 16 marzo, illuminato da stelle. Sarà lo speaker Maic Perani ad intrattenere il pubblico dall’apertura delle porte fino al fischio d’inizio, coinvolgendo la Tribuna Gran-di Ex, dove si ritroveranno Francesca Piccinini ed Eleonora Lo Bianco, Maurizia Cacciatori e Paola Croce, Enrica Merlo e Paola Pag-gi, Marco Bonitta ed Atanas Malinov, Chiara Di Iulio, Francesca Marcon e tanti altri volti del passato. E poi la Sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, l’Assessora allo Sport Marcella Messina, il ViceSindaco Sergio Gandi insieme a Giorgio Gori ed Alessandra Gallone, ma non solo. L’ultima parte del pre match sarà animata da Nadia Bassano, cantante e musicista, diplomata con Menzione D’Onore in Canto Mo-derno pop-rock presso il Politecnico delle Arti di Bergamo con cui ora collabora (prestigiose anche le sue collaborazioni con Orche-stra Italiana Del Cinema, Cm Orchestra con Mario Biondi, il M* Bruno Santori e la Mediterranean Orchestra e Radio Italia Live). Si esi-birà sul campo da gioco e proporrà al pubblico la versione gospel, a cappella, dell’Inno alla Goia. E precederà l’ingresso in campo del nuovo trofeo dello Scudetto, accompagnato da due gradi ex giocatrici rossoblù. Altri ospiti Speciali? Che ne dite di Roby Facchinetti? Sarà tra il pubblico a tifare Bergamo! Insieme alla nuova Mascotte Rossoblù, che verrà svelata proprio prima dell’incontro e farà il suo debutto sul campo da gioco accompagnando le atlete e sulle tribune per far festa con i tifosi.

PRECEDENTI: 9 (9 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Roberta Carraro a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023; Vittoria Piani a Imoco Volley Conegliano nel 2023/2024; Khalia Lanier a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Elia Laise a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018,

2018/2019

Virginia Adriano (Bergamo)- « E’ un onore essere parte di questa società nella stagione che riporta il Volley Bergamo a giocare nella sua città, sono super entusiasta all’idea e non vedo l’ora di vivere l’atmosfera che ci sarà. Sono sicura che sarà un’emozione e una giornata che rimarrà nella storia della società ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Siamo soddisfatti dell'inizio della nostra post season, abbiamo raggiunto come volevamo la fase finale della Champions League dopo le due partite contro Resovia e abbiamo superato agevolmente il primo step dei playoff italiani. Domenica cerchiamo di chiudere a Bergamo in una gara2 che presenterà insidie, giocheremo nel nuovo palasport e ci sarà entusiasmo, mi aspetto tanto pubblico e un ambiente che proverà a spingere le nostre avversarie all'impresa. Non sarà facile perchè ogni gara di playoff fa storia a sè, quindi predico alla mia squadra la massima attenzione, ci vorrà un'altra buona partita da parte nostra perchè in una serie al meglio delle tre gare non si possono fare passi falsi. La squadra sta bene e vogliamo centrare la semifinale, loro certamente vorranno metterci in difficoltà e dobbiamo essere pronte, penso che rientrerà Montalvo che per loro in attacco è un ottimo terminale, hanno dimostrato tutta la stagione le loro qualità e di certo domenica faranno una grande partita nel nuovo palasport, toccherà a noi rispondere in maniera adeguata ».

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara

A pochi giorni dall'amarezza per la finale della CEV Challenge Cup persa contro Roma il calendario offre alla Reale Mutua Fenera Chieri '76 un'immediata occasione per girare pagina. L'appuntamento è di quelli importanti: domenica 16 marzo, alle ore 18 (diretta DAZN) per gara 2 dei Playoff Serie A1 Tigotà va in scena al PalaFenera il derby con l'Igor Gorgonzola Novara. Dentro o fuori. Per le biancoblù quella di domenica è un'altra finale senza possibilità di appello. Vincere significherebbe prolungare la serie alla decisiva gara 3 a Novara, per provare a conquistare la prima qualificazione alle semifinali nei playoff nella storia del club. Una sconfitta invece concluderebbe lì il cammino nel tabellone scudetto. In gara 1 a Novara le gaudenziane hanno vinto nettamente 3-0 come già avevano fatto in campionato al PalaIgor, mentre il derby giocato nel girone d'andata al PalaFenera aveva visto le ragazze di Bregoli esultare al tie-break. I precedenti sono in tutto 23, con un bilancio complessivo di 15 vittorie a 7 per Novara. Cinque le ex, da un lato Sara Alberti e Anne Buijs, dall’altro Francesca Bosio, Alessia Mazzaro e Francesca Villani.

PRECEDENTI: 22 (7 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 15 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Sara Alberti a Igor Novara nel 2016/2017; Anne Buijs a Igor Novara nel 2023/2024; Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Alessia Mazzaro a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Francesca Villani a Fenera Chieri '76 nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Quella con Novara è una partita che va onorata in tutto e per tutto e preparata al meglio. È un quarto di finale dei playoff, siamo davanti al nostro pubblico e dopo cinque sconfitte consecutive la voglia di mettere fine a questo trend è tanta. Chiaro che per noi è il peggiore momento dall'inizio della stagione. Siamo ancora molto provate dalla trasferta di Challenge, è una sconfitta che ha fatto molto male a tutti, noi giocatrici in primis. Con Novara arriviamo alla partita con due spiriti completamente diversi: loro hanno conquistato la finale di CEV, hanno vinto gara 1 e sono in una striscia molto positiva; noi siamo un po' all'opposto, dall'infortunio di Zak in poi le nostre prestazioni sono andate un po' in calando e anche il nostro carattere si è affievolito. Sappiamo che Novara è una squadra fortissima, dovremo cercare di aggredirla con la battuta e arginare le loro attaccanti che sono tutti molto forti. Non sarà semplice ma sono sicura che ci proveremo. L'augurio che faccio a me stessa e a tutti è affrontare la partita con quella tranquillità che nell'ultimo mese ci è mancata. Che vinciamo o perdiamo, e ovviamente ci auguriamo tutti di vincere, mi piacerebbe uscire da questa partita con un po' più di serenità, sarebbe molto importante per noi e per le partite che ci rimangono da qui alla fine della stagione ».

Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo reduci da una trasferta europea che ci ha viste vincere contro un avversario fortissimo e conquistare l'accesso alla finale di CEV Cup ed è una cosa che ci carica, quindi arriviamo alla partita con il morale giusto. Siamo certe che troveremo a Chieri un palazzetto caldissimo e pieno di tifo e questo, unito al valore delle nostre avversarie, rende la partita sicuramente molto ostica. Da parte nostra, però, c'è il forte desiderio di compiere un'altra prestazione importante perché vogliamo andare avanti e proseguire il nostro cammino nei Playoff ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia gioca domenica 16 marzo alle 16.30 alla Vitrifrigo Arena Gara 2 dei Play-off Scudetto del Campionato di A1 Tigotà contro la Numia Vero Volley Milano. Nella gara di andata le avversarie, che si sono appena qualificate alla Final Four della Champions League grazie alla seconda splendida vittoria colta in settimana sul campo dell’Eczacibasi Istanbul, avevano superato le tigri in tre set. In caso di vittoria della Megabox, Gara 3 si giocherebbe mercoledì 19 marzo, nuovamente a Milano.

PRECEDENTI: 10 (1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 9 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Sonia Candi a Vero Volley nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Andrea Mafrici a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023

Rada Perović (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Domenica scorsa non abbiamo dato il meglio di noi, specialmente nel muro difesa, ed è questo il motivo per cui abbiamo perso. Loro sono una squadra fortissima, tra le migliori in Italia e in Europa. Noi abbiamo lavorato duramente per dare il nostro meglio domenica prossima e cercare di avere la possibilità di giocare un’altra partita contro di loro mercoledì prossimo ».

Stefano Lavarini, allenatore (Numia Vero Volley Milano)- « Domenica cercheremo fin da subito di fare una buona partita, forti della vittoria all'andata. Siamo consapevoli che Vallefoglia è una squadra molto determinata, che lotta su ogni pallone e che, giocando in casa, darà sicuramente il massimo. Dobbiamo riproporre la stessa concentrazione che ci ha caratterizzato in Gara 1, pur tenendo conto della trasferta a Istanbul, che non è stata ideale per il recupero. Sappiamo che ogni calo di attenzione contro Vallefoglia può costare caro, come abbiamo visto nella Regular Season. Per questo, il nostro obiettivo è mantenere alto il focus e il livello di gioco ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci

In una e-work arena carica a mille la Eurotek UYBA Busto Arsizio cerca l'impresa: dopo la sconfitta per 3-1 in Gara 1, per Lualdi e compagne c'è da vincere e pareggiare i conti con la Savino del Bene Scandicci per allungare la serie e giocarsi tutto in Gara 3, eventualmente in programma a Firenze mercoledì 19. La squadra biancorossa è consapevole della forza dell'avversario, apparso decisamente in palla domenica a Palazzo Wanny e poco in vena di concedere regali, ma non parte battuta. Il secondo set di Gara 1 deve essere, come ricordato da Jennifer Boldini al termine del match, il punto di ripartenza: lottare, soffrire, ma non mollare per resistere alla potenza, anche fisica, delle avversarie. Con un servizio che per forza di cose dovrà essere super spinto, e con un solido muro-difesa, la UYBA può sperare. Non solo: le farfalle sanno cosa vuol dire giocare in un'arena infuocata, già capace di sostenere la squadra nelle tante vittorie stagionali, anche contro i big team (vedi Novara e, appunto, Scandicci, nella gara di andata di regular season). Capitolo starting six: non sono previste novità né da una parte né dall'altra e quindi con ogni probabilità vedremo in campo per la UYBA Boldini - Obossa, Van Avermaet - Sartori, Kunzler - Piva, Pelloni libero; per Scandicci, che mercoledì sera ha conquistato la semifinale di Champions vincendo anche il return match dei quarti con Lodz, dovrebbe partire con Ognjenovic – Antropova, Nwakalor – Da Silva, Mingardi – Herbots, Castillo libero. Con le prevendite che vanno a gonfie vele (on-line su https://volleybusto.vivaticket.it/, biglietti numerati in esaurimento), si attendono non meno di 2500 tifosi sugli spalti, tutti come sempre in rigoroso dress code RED per allestire "Un'arena da sogno", come fortemente richiesto dalla società. Start nell'inedito orario delle 15.30, casse della e-work arena aperte domenica dalle 14, diretta tv RaiSport, Streaming su Volleyball World Tv, ampi spazi sul social UYBA.

PRECEDENTI: 27 (19 successi Savino Del Bene Scandicci, 8 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Britt Herbots a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Camilla Mingardi a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021, 2021/2022

Benedetta Sartori (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Gara 1 ci ha detto che sicuramente Scandicci è in un ottimo stato di forma: se gioca così, senza concedere niente, diventa davvero difficile affrontarla. Nonostante questo domenica quando abbiamo espresso il nostro gioco con ordine siamo riuscite a giocare alla pari e a vincere meritatamente un set. Nella nostra arena mi aspetto una partita dura, ma con l'aiuto del nostro pubblico e con il giusto atteggiamento possiamo davvero provare a fare l'impresa ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEI QUARTI PLAY OFF-

Domenica 16 marzo 2025, ore 15.30

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Papadopol Veronica Mioara

Domenica 16 marzo 2025, ore 16.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Rossi Alessandro, Piana Rossella

Domenica 16 marzo 2025, ore 17.00

Bergamo - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Saltalippi Luca, Armandola Cesare

Domenica 16 marzo 2025, ore 18.00

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Luciani Ubaldo, Simbari Armando

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 PLAY OFF CHALLENGE-

Domenica 16 marzo 2025, ore 17.00

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Caretti Stefano, Mesiano Marta