Play Off: Conegliano, Scandicci e Milano si prendono Gara 1 dei quarti

ROMA- Le grandi non deludono in Gara 1 dei quarti di finale Play Off. Al successo di Novara su Chieri nell’anticipo di ieri oggi hanno vinto tutte le squadre meglio classificate nella regular season. Senza alcuna sofferenza il successo della Prosecco Doc Conegliano contro Bergamo, meno agevole quello della Savino Del Bene Scandicci contro l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, netto quello della Numia Milano contro la Megabox Vallefoglia. Domenica 16 si replica a campi invertiti.

LE TRE SFIDE-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bergamo

Inizia il periodo più bello dell’anno, al Palaverde è tempo di play-off di campionato. Gara-1 dei quarti di finale mette di fronte alla Prosecco DOC Imoco Conegliano il Volley Bergamo, formazione 8° classificata nella Regular Season di A1, si gioca al meglio delle tre sfide. Le Pantere, invece, hanno chiuso al 1° posto in graduatoria, totalizzando 77 punti, record assoluto della storia del club.

Coach Daniele Santarelli schiera la diagonale Seki-Haak, Gabi e Zhu sono le bande, Lubian e Chirichella le centrali, De Gennaro il libero. Lato Bergamo, coach Carlo Parisi schiera la diagonale Evans-Piani, Bolzonetti e Mlejnkova sono le bande, Manfredini e Strubbe sono le centrali, Armini il libero.

Partenza solida delle Pantere nel primo set, la murata di Cristina Chirichella vale il 10-5 gialloblù e il primo time-out chiamato da coach Parisi. Seki alza con la polvere magica un pallone a Lubian, l’asse vincente si ripete subito dopo (15-10). Lukasik entra per dare linfa in seconda linea (tre set giocati con la ciliegina del matchpoint per la polacca), intanto Marina ha la mano caldissima anche dai 9 metri (18-11). Bergamo ha il merito di riavvicinarsi fino al 19-17, ma il time-out di coach Santarelli è provvidenziale: le Pantere piazzano un 6-1 di parziale con Haak e Chirichella sugli scudi (10 punti e 4 muri in combinata nel periodo di apertura), chiudendo sul 25-18 il primo set.

La pipe di Zhu dopo una difesa superlativa delle Pantere illumina l’inizio del secondo set (5-3), la quarta murata di Haak fa scatenare il Palaverde, poi Seki piazza un pregevole ace (9-5). La giapponese chiuderà da mvp del match con 7 compagne mandate a referto con almeno un punto segnato. Gabi addomestica un pallone impossibile e favorisce una furbata di Seki per Lubian (14-7), Lukasik è un habituè dietro e con lei entra Lanier, subito graffiante da posto 4: la statunitense ne marca subito 5 con il 100%, 3 di fila per vincere il secondo set, la Prosecco DOC chiude con un altro parziale convincente (6-1), l’ora del 2-0 scocca già sul 25-11. Nel terzo periodo ben tre Pantere hanno chiuso con la massima efficienza offensiva, anche Chirichella e Lubian hanno imitato Lanier.

Haak è un rombo di tuono da posto 2 e dal servizio (4-2), un mulinello di Gabi fa stappare anche il terzo set gialloblù (10-6). La brasiliana ha lavorato splendidamente dietro le quinte in difesa, solo una sbavatura in ricezione alla fine oltre a 5 punti segnati. Il Palaverde applaude un bagher di coach Santarelli ad azione finita, ma le Pantere camminano con le proprie gambe verso la prima vittoria ai play-off (14-8): nella gigantesca partita di Haak c’è spazio anche per un ace (16-9, 18 punti alla fine con 6 muri e 2 ace), la sinfonia gialloblù continua anche grazie ai punticini portati in dote da Zhu (un solo errore in attacco su 16 tentativi da parte della cinese), anche Seki partecipa alla festa con una genialata sotto rete (20-11). Lanier entra nel tabellino anche nel terzo set (22-14), alla fine la Prosecco DOC Imoco chiude i conti sul 3-0 con il 25-16 finale.

I protagonisti-

Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Oggi abbiamo fatto un buon lavoro, bisognava iniziare i playoff con una vittoria e abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Abbiamo alternato cose buone a qualche imperfezione, ci lavoreremo in vista dei prossimi appuntamenti. Siamo nel momento-chiave della stagione tra playoff italiani ed europei, l'importante è stare mentalmente sempre sul pezzo e guardare ogni volta alla prossima partita perchè tutte legare da qui in poi sono importantissime ».

Virginia Adriano (Bergamo)- « Sapevamo che venire qui a giocare in casa delle campionesse d'Italia contro la squadra più forte in circolazione sarebbe stata durissima, infatti loro hanno dimostrato una volta ancora tutto il loro valore e per noi c'è stato poco da fare. Sinceramente speravamo di fare qualcosa di più, abbiamo i mezzi per fare meglio e sono convinta che nella prossima partita domenica in casa nostra cercheremo di dimostrarlo ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – VOLLEY BERGAMO 3-0 (25-18, 25-11, 25-16)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi 5, Zhu 7, Seki 2, Eckl ne, Lubian 11, De Gennaro (L), Haak 18, Wolosz ne, Adigwe ne, Lanier 6, Lukasik 1, Chirichella 6, Fahr ne, Bardaro (L) ne. All. Santarelli

VOLLEY BERGAMO: Piani 5, Adriano 3, Carraro, Bolzonetti 10, Strubbe 7, Mistretta, Armini (L), Farina ne, Evans 1, Manfredini 2, Mlejnkova 7, Spampatti (L) ne, Montalvo ne. All. Parisi

Arbitri: Santoro, Caretti

Durata set: 26’ ,27’, 25’ Tot: 78’

MVP: Nanami Seki (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Spettatori: 4.630

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Guidata da una Antropova stellare (27 punti con il 63% offensivo e 3 ace) la Savino del Bene Scandicci si aggiudica Gara 1 dei quarti di finale scudetto contro una volenterosa Eurotek UYBA Busto Arsizio. 3-1 il risultato finale di un match in cui le padrone di casa hanno quasi sempre avuto in mano le redini del punteggio, fatta eccezione per il secondo set: in questo parziale le farfalle, facendo forza su un servizio pungente e sulla crescita offensiva di Piva e Kunzler, hanno pareggiato temporaneamente i conti. Con Sartori e Van Avermaet (10 punti a testa) tra le migliori, la UYBA non è poi però più riuscita ad arginare lo strapotere toscano, devastante fin dal servizio con la solita Antropova ed Herbots. Ottima in generale la prova della Savino del Bene, con tutte le atlete oggi in grande spolvero: le centrali Da Silva (14) e Nwakalor (11) hanno girato sopra il 60% rivelandosi una vera spina nel fianco della difesa biancorossa.

Sotto 2 set a 1 coach Barbolini ha provato a giocarsi il quarto set con Frosini in posto 2: buono l’ingresso di Giorgia: 8 punti a tabellino con il 46% per lei.

Alla fine il successo della Savino del Bene è giusto e meritato, ma la UYBA non si può abbattere: domenica prossima la serie si sposta alla e-work arena e con l’aiuto del pubblico le farfalle possono provare l’impresa.

Gaspari inizia con Ognjenovic – Antropova, Nwakalor – Da Silva, Mingardi – Herbots, Castillo libero. Barbolini parte con Boldini – Obossa, Van Avermaet – Sartori, Kunzler – Piva, Pelloni libero.

Nel primo set la Savino del Bene parte a tutta birra con Herbots al servizio (3-0), poi Obossa trova il primo punto per le farfalle (3-1); Antropova spinge forte l’attacco del 7-3, Mingardi in pipe due volte porta le padrone di casa al 10-4. La UYBA regala punti in attacco e in ricezione (13-6), poi Sartori, Obossa e Piva provano ad accelerare (15-9) anche se Scandicci trova sempre cambio palla facile (Da Silva 16-9, Herbots 17-10). Nwakalor mura il 18-10 e chiude di fatto il set, con le farfalle ancora troppo fallose (21-11). Nel finale le toscane amministrano senza problemi e chiudono con Antropova (25-14).

Alla ripresa del gioco Piva lavora bene da posto 4, Van Avermaet c’è e l’avvio è equilibrato (4-4); ancora Piva, questa volta con l’ace, supera (4-5), mentre Da Silva spara out il 4-6. Kunzler conferma e allunga (5-8), Sartori mura il +4 (5-9) ed attacca bene il 7-11 e l’8-12, Obossa forza il servizio e si procura il 9-14. Mingardi sprona le sue (10-14), ma Piva firma l’ace che porta le farfalle a +6 (10-16); Van Avermaet fa 10-17, Kunzler risponde ad Antropova (11-18) che poi suona la carica fino al 14-18. Sartori va ancora a segno (14-19), ma Herbots trova il -3 grazie all’ace del 16-19. Obossa d’astuzia respinge l’assalto toscano (16-20), ma Antropova e Da Silva (muro) riportano Scandicci a -2 (19-21 dentro Frosini). Ognjenovic mura ancora (20-21), Frosini trova l’importante cambiopalla del 20-22, Piva colpisce per il 20-23, ma di nuovo Antropova attacca il -1 (22-23). Piva c’è (22-24), Kunzler chiude (23-25).

Scandicci nel terzo parziale riparte alla grande sui servizi di Herbots (5-0), Sartori e Van Avermaet piazzano due muri per il 5-2, con la belga che realizza anche il 5-3 e il 6-4. Antropova e Mingardi riallungano (9-4), Kunzler sbaglia e Da Silva trova addirittura il +7 (12-5 dentro Scola e Frosini). Kunzler accorcia un po’ (12-7, 14-9), ma altri errori bustocchi riportano Scandicci al +7 (16-9); Barbolini dà spazio anche ad Howard, ma Antropova firma un altro ace (19-11) e Mingardi affonda il 20-11. Il finale di set è in discesa per le padrone di casa che chiudono con Antropova show al servizio (dentro anche Lazic per le farfalle): 25-14.

Barbolini nel quarto set riparte con Frosini in posto 2 e Giorgia entra bene in partita con 2 punti in avvio (3-2); Piva e Van Avermaet tengono in pari lo score mentre Antropova continua a colpire (4-4), poi Frosini e Sartori sorpassano (5-6, 6-7); Antropova e l’ace di Herbots fanno volare Scandicci (10-7), che con da Silva e Ognjenovic avanza a +6 (15-9). Frosini trova cambiopalla e realizza l’ace del 15-11, mentre Barbolini inserisce Lazic per Piva (17-11). La UYBA lotta ma le padrone di casa dominano ancora con Antropova (19-11 dentro Scola e Obossa), poi Frosini e il buon servizio di Lazic riaccendono la speranza (19-14). Van Avermaet risponde a Nwakalor, Obossa d’astuzia firma il 21-16, ma il finale è tutto fiorentino: chiude l’errore al servizio di Obossa (25-17).

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « A mio avviso questo anno Busto Arsizio, come dicevo anche nel pre-gara, ha dimostrato di poter impensierire chiunque. Abbiamo giocato una buona pallavolo, interrotta solo nell'inizio di un secondo set, nel quale eravamo anche riusciti a recuperare un gap di 7 punti. Partita dove mi è piaciuto molto la variazione del colpo d'attacco. Stiamo reinserendo Brit, che dopo un mese di stop per i problemi alla schiena, sta riprendendo la condizione: in seconda linea ha fatto bene, in prima linea può far sicuramente meglio, ma la vedo in crescita nel quotidiano. Di sicuro oggi la fase side out è stata molto positiva, ma anche quella contrattacco. Se devo trovare una pecca nella nostra gara è che, visto come siamo abili a muro, non siamo stati così cinici in alcuni momenti, questo però anche per merito dell'avversario, che ha spinto in battuta dal primo all'ultimo punto ed ha variato i colpi come ha fatto tutta la stagione. Era importante portare a casa la vittoria e lo abbiamo fatto bene, son contento ».

Jennifer Boldini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Nel primo e soprattutto nel secondo set siamo state brave a reggere l'urto delle loro potenzialità e individualità, mentre nella seconda parte della gara non siamo riuscite a farlo. Ripartiamo dal secondo set e dall'idea che dobbiamo soffrire senza buttarci giù: è chiaro che Scandicci è una squadra molto più forte della nostra e costruita per vincere tutto, ma in casa nostra possiamo fare quel passo in più per allungare la serie ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-14, 23-25, 25-14, 25-17)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi, Herbots 9, Castillo (L), Ruddins ne, Mancini ne, Ognjenovic 4, Parrocchiale ne, Bajema ne, Graziani ne, Nwakalor 9, Da Silva 14, Antropova 27, Mingardi 11, Enriquez ne. All. Gaspari

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Howard, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 8, Van Avermaet 10, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 10, Obossa 7, Frosini 8, Kunzler 7, Lazic 1, Boldini 1, Scola 1. All. Barbolini

Arbitri: Serafin, Lot

Durata: 21′, 30′, 27′, 25′. Tot. 112′

Spettatori: 1596

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Inizia con una netta vittoria la corsa della Numia Vero Volley Milano verso lo Scudetto. Nella cornice dell’Allianz Cloud di Milano, Orro e compagne hanno inaugurato la Serie dei Quarti di Finale contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia con un bel 3-0 (25-22; 25-16; 25-16), aggiudicandosi così Gara 1 in un’ora e mezza di gioco. Ancora una volta una solida prestazione a muro per la formazione del Consorzio che, dopo un primo set combattuto, ha lasciato poco spazio alle avversarie. Nel secondo e terzo parziale, infatti, le meneghine hanno sempre mantenuto il comando, contenendo i tentativi di rientro delle Tigri. Da segnalare nella prima frazione, l’intenso scambio del 17-12 chiuso dal monster block di Egonu. MVP della partita la centrale Hena Kurtagic, a referto con 6 degli 11 muri di squadra; sugli scudi anche Egonu – per lei 17 punti e top scorer di serata – e Sylla con 13 palloni a terra.

E’ Egonu ad inaugurare questa partita, regalando alla Numia Vero Volley il 2-0 che diventa subito 3-0 con l’attacco vincente di Sylla. Vallefoglia recupera un break, ma il monster block di Kurtagic riporta avanti le padrone di casa (6-3). Le Tigri ricuciono lo svantaggio e il set torna in parità: 6-6. Kurtagic e Daalderop provano a staccare Milano, ma Vallefoglia rimane in scia (11-10). L’ace di Sylla sancisce il +4 Vero Volley e coach Pistola spende il primo time-out della serata. Al rientro in campo, le marchigiane recuperano due punti con il servizio vincente di Weitzel, ma il monster block di Egonu mette fine ad un intenso scambio che vale il 17-12 per Milano. Altro filotto per le ospiti che costringono coach Lavarini alla sospensione: 17-15. L’interruzione dà slancio a Vallefoglia che trova il -1, ma Daalderop chirurgica in attacco e al servizio spinge di nuovo Milano avanti di tre (20-17). Le ospiti si riavvicinano sul 21-20, ma Sylla e Danesi firmano il vantaggio per le meneghine (23-21). Egonu trova il primo set point sul 24-22, e a chiudere è il monster block di Daalderop.

Milano prende subito il comando in avvio di seconda frazione e arriva l’immediata sospensione per Vallefoglia (3-1). Alla ripresa, Sylla protagonista al servizio trascina la formazione di casa sul 5-1, mentre il punto in difesa di Orro accende tutta l’Allianz Cloud (8-2) e altro time-out per coach Pistola. Si ritorna in campo, ma non si inverte la corsa: il monster block di Kurtagic segna l’11-4 per Milano. Massimo vantaggio per la Numia che manda in confusione le avversarie e scappa avanti di +8 (14-6). Vallefoglia non ci sta e recupera tre punti preziosi, con la panchina meneghina che si rifugia nel time-out. Al rientro le padrone di casa si riassestano e trovano il 18-12. Due muri consecutivi di Egonu trascinano Milano sul 22-15, con il vincente dell’opposta che trova poi il set point (24-15). Lee annulla il primo, ma Sylla firma il parziale e il 2-0 per la Numia Vero Volley.

Dopo una partenza sprint per Milano (2-0), Vallefoglia riporta velocemente l’equilibrio il terzo set sul 3-3. L’ace di Egonu prova a staccare le padrone di casa, ma Bici si fa sentire e nulla da fare: 6-6. Il muro di Kurtagic regala il break e sul 9-6 coach Pistola chiama i 30″. Si ritorna in campo, e nonostante il tentativo di riavvicinamento da parte di Vallefoglia, la Numia si mantiene saldamente al comando (14-9). Milano allunga ancora e sul 18-13 altra sospensione per la panchina marchigiana. Alla ripresa Sylla mette a terra il 19-14 e con qualche imprecisione di troppo da parte delle avversarie, le meneghine toccano quota 23-15. Il monster block di Danesi regala il match point per Milano, che chiude alla seconda occasione e conquista una preziosa vittoria in Gara 1 dei Quarti di Finale Playoff.

I protagonisti-

Alessia Orro (Numia Vero Volley Milano)- « È stato importantissimo vincere questa partita, anche in vista del ritorno dei Quarti di Finale di Champions League che ci aspetta giovedì a Istanbul. Volevamo evitare di arrivare ancora al tie-break con loro. Abbiamo giocato bene, ma possiamo farlo ancora meglio. Sono contenta del risultato e del fatto che lo abbiamo portato a casa in tre set ».

Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Venivamo da due tie-break e due buone partite giocate con loro, ma stasera invece siamo partite un po’ contratte e non ci siamo mai sciolte, e questo è un peccato perché in realtà non avevamo niente da perdere. Non abbiamo sfruttato alcune occasioni in cui potevamo fare punto, speriamo domenica di fare una partita migliore davanti al nostro pubblico ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-22; 25-16; 25-16)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute, Gelin (L), Orro, Danesi 7, Konstantinidou, Kurtagic 11, Smrek, Sylla 13, Egonu 17, Daalderop 8. N.E. Guidi, Heyrman, Pietrini, Fukudome (L). All. Lavarini.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 10, Feduzzi, Michieletto, Giovannini 2, De Bortoli (L), Candi 6, Perovic 2, Kobzar, Weitzel 8, Lee 11, Lazda 2. N.E. Torcolacci, Sordoni (L), Carletti . All. Pistola.

ARBITRI: Salvati, Giardini

Durata set: 30′, 25′, 22′. Tot. 1h31′

MVP: Hena Kurtagic (Numia Vero Volley Milano)

GARA 2-

Domenica 16 marzo 2025, ore 15.30

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci

Domenica 16 marzo 2025, ore 16.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano

Domenica 16 marzo 2025, ore 17.00

Bergamo - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Domenica 16 marzo 2025, ore 18.00

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara