Scandicci c'è, superata Milano in tre set

FIRENZE- Grande colpo della Savino Del Bene Scandicci che al Pala BigMat, dove la Savino Del Bene Scandicci ha superato in tre set 3-0 (25-23, 25-22 e 25-23), la Numia Milano, neo vincitrice della Supercoppa contro Conegliano , lanciando un messaggio importante al campionato nel quale rivendica il ruolo di protagonista assoluta. Una vittoria netta quella della squadra di Gaspari nonostante l’equilibrio in tutti i set le toscane hanno dimostrato maggiore freschezza e lucidità nei momenti cruciali, beneficiando dell’eccelsa regia dell’MVP Ognjenovic. I 21 punti di una Egonu decisamente in forma non hanno rallentato la corsa della squadra dell’ex coach Gaspari, sospinta dai 18 punti di Antropova, i 14 di Skinner e gli 11 di Weitzel (2 ace, 3 muri). Tre punti fondamentali per Scandicci, che aggancia Novara e Conegliano al primo posto, mentre Milano resta a -4 dal terzetto in testa.

Per il primo big-match della stagione, la Savino Del Bene Volley scende in campo con Ognjenovic in regia e Antropova come opposta, le schiacciatrici Bosetti e Skinner con al centro il duo Weitzel-Graziani. Il libero è l’ex Brenda Castillo.

La squadra di coach Lavarini propone il 6+1 formato dalla diagonale Bosio-Egonu, la statunitense Lanier insieme a Pietrini in posto 4 e la coppia di centrali Danesi-Kurtagic. Il libero è Fersino.

Inizia al massimo la Numia Vero Volley Milano, subito avanti 3-7 e primo time-out per coach Gaspari. Ad appannaggio delle milanesi la prima parte di frazione (8-12) ma Maja e compagne, sospinte dal turno al servizio di Skinner, pareggiano a quota 13. Riprende il proprio ritmo Milano e avanza nuovamente con Egonu sul 15-18, ma ancora una volta la Savino Del Bene Volley impatta e sorpassa con due ace di Weitzel (21-19). Vantaggio di un break confermato per le scandiccesi, a doppio set-point con Antropova (24-22): il primo tempo di Weitzel inchioda il punteggio (25-23).

A tinte biancoblu l’inizio del secondo parziale, con una Skinner immarcabile (9-6). Rimane sempre in controllo la Savino Del Bene Volley, 14-11 dopo il muro di Antropova su Lanier. Nonostante la Numia Vero Volley Milano si rifaccia comunque sotto grazie ai colpi di Pietrini (17-16), sono ancora le ragazze di coach Gaspari a spingere sull’acceleratore (19-16). Sul finale di parziale, giocato punto a punto, è l’ace di Skinner a segnare il divario decisivo (23-20). Il mani-out di Antropova regala alle padrone di casa anche il secondo parziale (25-22).

Net terzo set riparte da dove aveva lasciato la Savino Del Bene Volley, a +4 con Antropova e Skinner sugli scudi (7-3). Sul turno al servizio di Danesi riescono le milanesi ad avvicinarsi, pareggiando in seguito con la propria opposta (8-8). La parte centrale del parziale è giocata sul filo dell’equilibrio, con le scandiccesi che provano a più riprese a fuggire (ace di Maja per il 15-12) e la Numia Vero Volley Milano a rincorrere e impattare (18-18). Sul finale, ancora le due formazioni a battagliare punto su punto (23-23): l’attacco di Antropova vale un match-point per le toscane, chiuso sul contrasto a rete vinto da Camilla Weitzel (25-23).

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « È stata una bella prova di squadra. Abbiamo lavorato sui tre parametri su cui ci eravamo concentrati nell’unico giorno di allenamento a disposizione: battuta, difesa e coraggio. Abbiamo commesso più errori in battuta del solito, ma perché abbiamo osato, e questo mi sta bene. Sono contento di aver visto una squadra che, nonostante dall’altra parte della rete ci fosse uno “squadrone”, reduce da una grande vittoria in Supercoppa, ha continuato a giocare anche dopo un primo set in cui era partita contratta. Me lo aspettavo, ci stava, ma le ragazze sono rimaste lì, concentrate. Chi è entrato dalla panchina ha dato un contributo importante. Abbiamo difeso abbastanza bene, meglio rispetto alle ultime partite, anche se non ancora come sappiamo fare e come facciamo in palestra. Continuo infatti a sostenere che questa squadra, in allenamento, è una squadra; in partita, invece, è un'altra squadra, ma è normale in questa fase della stagione. Oggi lo posso dire con serenità, dopo un 3-0 così. Brave le ragazze. È stata una partita sofferta, che ci deve far capire quanto il campionato, quest’anno, sarà ancora più complicato. Dovremo aiutarci nei momenti difficili e concentrarci nel fare bene le cose semplici. Oggi la squadra è stata molto attenta proprio su questi aspetti: qualche sbavatura c’è stata, è chiaro, ma non ha mai dato la sensazione di mollare qualcosa, e questo mi rende orgoglioso, soprattutto dopo due partite negative e affrontando Milano in una gara dove c’era tutto da perdere. Bene così, ma come dico sempre: adesso dobbiamo essere ancora più arrabbiati per i punti lasciati per strada, e impegnarci a recuperarli nelle prossime partite ».

Benedetta Sartori (Numia Vero Volley Milano)- « Oggi abbiamo cercato di dare il nostro meglio ma non ci siamo riuscite. Sapevamo l'importanza della partita e di poter portare a casa dei punti: purtroppo abbiamo giocato solo a sprazzi, in alcuni momenti una bella pallavolo in altri no. Cercheremo di rifarci nella partita di ritorno ».

Il tabellino-

AVINO DEL BENE SCANDICCI - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-0 (25-23 25-22 25-23) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 2, Skinner 14, Graziani 7, Antropova 18, Bosetti 4, Weitzel 11, Castillo (L), Ruddins 2, Bechis, Traballi. Non entrate: Nwakalor, Mancini, Ribechi (L), Franklin. All. Gaspari.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Lanier 11, Danesi 3, Egonu 21, Pietrini 6, Kurtagic 8, Bosio 1, Fersino (L), Sartori 1, Gelin, Miner. Non entrate: Piva, Modesti (L), Cagnin, Plak. All. Lavarini. ARBITRI: Verrascina, Puecher.

Durata set: 28', 26', 31'; Tot: 85'.

MVP: Maja Ognjenovic (Savino Del Bene Volley)

Spettatori: 2346