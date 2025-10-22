Scandicci c'è, superata Milano in tre set
FIRENZE- Grande colpo della Savino Del Bene Scandicci che al Pala BigMat, dove la Savino Del Bene Scandicci ha superato in tre set 3-0 (25-23, 25-22 e 25-23), la Numia Milano, neo vincitrice della Supercoppa contro Conegliano, lanciando un messaggio importante al campionato nel quale rivendica il ruolo di protagonista assoluta. Una vittoria netta quella della squadra di Gaspari nonostante l’equilibrio in tutti i set le toscane hanno dimostrato maggiore freschezza e lucidità nei momenti cruciali, beneficiando dell’eccelsa regia dell’MVP Ognjenovic. I 21 punti di una Egonu decisamente in forma non hanno rallentato la corsa della squadra dell’ex coach Gaspari, sospinta dai 18 punti di Antropova, i 14 di Skinner e gli 11 di Weitzel (2 ace, 3 muri). Tre punti fondamentali per Scandicci, che aggancia Novara e Conegliano al primo posto, mentre Milano resta a -4 dal terzetto in testa.
Per il primo big-match della stagione, la Savino Del Bene Volley scende in campo con Ognjenovic in regia e Antropova come opposta, le schiacciatrici Bosetti e Skinner con al centro il duo Weitzel-Graziani. Il libero è l’ex Brenda Castillo.
La squadra di coach Lavarini propone il 6+1 formato dalla diagonale Bosio-Egonu, la statunitense Lanier insieme a Pietrini in posto 4 e la coppia di centrali Danesi-Kurtagic. Il libero è Fersino.
Inizia al massimo la Numia Vero Volley Milano, subito avanti 3-7 e primo time-out per coach Gaspari. Ad appannaggio delle milanesi la prima parte di frazione (8-12) ma Maja e compagne, sospinte dal turno al servizio di Skinner, pareggiano a quota 13. Riprende il proprio ritmo Milano e avanza nuovamente con Egonu sul 15-18, ma ancora una volta la Savino Del Bene Volley impatta e sorpassa con due ace di Weitzel (21-19). Vantaggio di un break confermato per le scandiccesi, a doppio set-point con Antropova (24-22): il primo tempo di Weitzel inchioda il punteggio (25-23).
A tinte biancoblu l’inizio del secondo parziale, con una Skinner immarcabile (9-6). Rimane sempre in controllo la Savino Del Bene Volley, 14-11 dopo il muro di Antropova su Lanier. Nonostante la Numia Vero Volley Milano si rifaccia comunque sotto grazie ai colpi di Pietrini (17-16), sono ancora le ragazze di coach Gaspari a spingere sull’acceleratore (19-16). Sul finale di parziale, giocato punto a punto, è l’ace di Skinner a segnare il divario decisivo (23-20). Il mani-out di Antropova regala alle padrone di casa anche il secondo parziale (25-22).
Net terzo set riparte da dove aveva lasciato la Savino Del Bene Volley, a +4 con Antropova e Skinner sugli scudi (7-3). Sul turno al servizio di Danesi riescono le milanesi ad avvicinarsi, pareggiando in seguito con la propria opposta (8-8). La parte centrale del parziale è giocata sul filo dell’equilibrio, con le scandiccesi che provano a più riprese a fuggire (ace di Maja per il 15-12) e la Numia Vero Volley Milano a rincorrere e impattare (18-18). Sul finale, ancora le due formazioni a battagliare punto su punto (23-23): l’attacco di Antropova vale un match-point per le toscane, chiuso sul contrasto a rete vinto da Camilla Weitzel (25-23).
I protagonisti-
Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « È stata una bella prova di squadra. Abbiamo lavorato sui tre parametri su cui ci eravamo concentrati nell’unico giorno di allenamento a disposizione: battuta, difesa e coraggio. Abbiamo commesso più errori in battuta del solito, ma perché abbiamo osato, e questo mi sta bene. Sono contento di aver visto una squadra che, nonostante dall’altra parte della rete ci fosse uno “squadrone”, reduce da una grande vittoria in Supercoppa, ha continuato a giocare anche dopo un primo set in cui era partita contratta. Me lo aspettavo, ci stava, ma le ragazze sono rimaste lì, concentrate. Chi è entrato dalla panchina ha dato un contributo importante. Abbiamo difeso abbastanza bene, meglio rispetto alle ultime partite, anche se non ancora come sappiamo fare e come facciamo in palestra. Continuo infatti a sostenere che questa squadra, in allenamento, è una squadra; in partita, invece, è un'altra squadra, ma è normale in questa fase della stagione. Oggi lo posso dire con serenità, dopo un 3-0 così. Brave le ragazze. È stata una partita sofferta, che ci deve far capire quanto il campionato, quest’anno, sarà ancora più complicato. Dovremo aiutarci nei momenti difficili e concentrarci nel fare bene le cose semplici. Oggi la squadra è stata molto attenta proprio su questi aspetti: qualche sbavatura c’è stata, è chiaro, ma non ha mai dato la sensazione di mollare qualcosa, e questo mi rende orgoglioso, soprattutto dopo due partite negative e affrontando Milano in una gara dove c’era tutto da perdere. Bene così, ma come dico sempre: adesso dobbiamo essere ancora più arrabbiati per i punti lasciati per strada, e impegnarci a recuperarli nelle prossime partite ».
Benedetta Sartori (Numia Vero Volley Milano)- « Oggi abbiamo cercato di dare il nostro meglio ma non ci siamo riuscite. Sapevamo l'importanza della partita e di poter portare a casa dei punti: purtroppo abbiamo giocato solo a sprazzi, in alcuni momenti una bella pallavolo in altri no. Cercheremo di rifarci nella partita di ritorno ».
Il tabellino-
AVINO DEL BENE SCANDICCI - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-0 (25-23 25-22 25-23) –
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 2, Skinner 14, Graziani 7, Antropova 18, Bosetti 4, Weitzel 11, Castillo (L), Ruddins 2, Bechis, Traballi. Non entrate: Nwakalor, Mancini, Ribechi (L), Franklin. All. Gaspari.
NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Lanier 11, Danesi 3, Egonu 21, Pietrini 6, Kurtagic 8, Bosio 1, Fersino (L), Sartori 1, Gelin, Miner. Non entrate: Piva, Modesti (L), Cagnin, Plak. All. Lavarini. ARBITRI: Verrascina, Puecher.
Durata set: 28', 26', 31'; Tot: 85'.
MVP: Maja Ognjenovic (Savino Del Bene Volley)
Spettatori: 2346