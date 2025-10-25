Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley Mercato: Vita Akimova ha firmato per Milano

Volley Mercato: Vita Akimova ha firmato per Milano

La schiacciatrice russa, ferma da tempo per un problema alla spalla, dopo aver completato il recupero, ha convinto Lavarini con il quale si è allenata l'ultimo mese e mezzo ed ha firmato un contratto che la legherà alla società brianzola per la prossima stagione
2 min
TagsAkimovaNumia

MILANO– La Numia Milano punta sul recupero completo di Vita Akimova. La ventitreenne opposta russa, dopo essersi allenata nell'ultimo mese e messo agli ordini di Lavarini, ha dimostrato di aver assorbito i postumi dell'operazione alla spalla subita ad aprile e pronta a rilanciarsi ai massimi livelli. La società della presidente Marzari le ha fatto firmare un contratto che le permette di essere inserita immediatamente nel roster della formazione meneghina.

LA CARRIERA-

Nativa di Surgut, Vita Akimova cresce nelle giovanili della Dinamo-Ak Bars, con cui esordisce nel 2019 vincendo la Russian Super League 2019/20. Tra il 2020 e il 2022 matura grazie alle esperienze – sempre in Russia – con la Sparta Nizhny Novgorod e la Dinamo Metar. Nella stagione 2022/2023 si trasferisce in Francia tra le fila del Volero Le Cannet, con cui fa il suo esordio in CEV Champions League, nella quale va a segno con 204 punti tra fase a gironi e Play Off; durante quell’annata, con la formazione transalpina Akimova conquista il campionato maggiore francese da MVP, miglior opposta e miglior marcatrice della competizione.

Akimova sbarca in Italia nell’estate 2023 per unirsi all’Igor Gorgonzola Novara. Nel 2023/24 realizza ben 481 punti totali in 28 presenze in Serie A1, e trascina Novara alla vittoria della CEV Challenge Cup. L’ultima stagione, invece, è stata segnata da un problema alla spalla che le ha impedito di scendere in campo. 

Le parole di Vita Akimova

« Sono felice di entrare finalmente a far parte del gruppo. Non vedo l’ora di cominciare e di lavorare a pieno ritmo con le mie compagne ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

Da non perdere

Novara porta in Italia Vita AkimovaSupercoppa: Milano firma l'impresa, Conegliano si arrende