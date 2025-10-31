Bergamo-Conegliano apre la 7a giornata

Superato il primo quarto di stagione comincia pian piano a definirsi la classifica del campionato. Sempre meno il tempo a disposizione per conquistare punti utili per entrare nelle prime otto della graduatoria e accedere alla Coppa Italia. Per questo sarà fondamentale per Bergamo, attualmente tredicesima ma distante solo tre punti dall’ottavo posto, cercare di mettere in difficoltà una delle due capolista, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, davanti al pubblico della ChrousLife Arena. La partita sarà l’unico anticipo del turno, e si giocherà sabato 1 novembre alle 20.30 in diretta Rai Sport e VBTV.

Su DAZN e VBTV in programma invece i due anticipi della domenica. Alle 15, la Numia Vero Volley Milano ospiterà la Wash4Green Monviso Volley, dodicesima a pari punti con le orobiche, mentre alle 16 il big match di giornata tra l’Igor Gorgonzola Novara, terza con 14 punti, e la Savino Del Bene Scandicci, l’altra squadra in vetta a quota 17. Una contesa ad alta quota che servirà per provare a districare i rebus d’alta classifica e che vedrà la campionessa olimpica Caterina Bosetti tornare per la seconda-prima volta (ritornò con Modena dopo l’esperienza novarese del 2015-16) al PalaIgor, la sua casa per quattro stagioni dal 2020-21 al 2023-24.

Nel canonico orario delle 17 della domenica quattro gare in contemporanea e diretta esclusiva VBTV. Doppio scontro diretto sulla soglia dell’ottavo posto tra l’Eurotek Laica Uyba e la neopromossa Cbf Balducci Hr Macerata e tra Il Bisonte Firenze e la Bartoccini Mc Restauri Perugia. In piena zona Playoff, sfida molto interessante a Pesaro tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e la Reale Mutua Fenera Chieri, rispettivamente settima e quinta. Infine, la sorpresa Honda Cuneo Granda Volley, sesta con 11 punti, farà visita ad un’Omag-MT San Giovanni in Marignano in grande difficoltà dopo il complicato inizio fatto di zero set vinti in sei partite.

TUTTE LE SFIDE-

Bergamo - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Riaccendiamo le stelle e illuminiamo la notte della città: Bergamo e Conegliano tornano a sfidarsi alla ChorusLife Arena. La settima giornata di Regular Season sarà la replica del match disputato a marzo, per i play off scudetto: tante le protagoniste di allora che si ritroveranno di fronte sabato 1 novembre alle 20.30. Identico l’entusiasmo degli appassionati, che hanno acceso la prevendita dei biglietti fin dalle prime ore di apertura. La sfida sarà trasmessa in diretta da RAISport e il Live Score sarà on line su volleybergamo1991.it. Alessandro Cavalieri e Anthony Giglio sarano gli arbitri del match, coadiuvati da Andrea Bonzanni al video check. Le porte e la biglietteria della ChorusLife Arena apriranno al pubblico dalle 18:30. La prevendita dei biglietti continua on line su Ticketone.it Il match sarà preceduto da uno speciale evento nella piazza del Sagittario di ChorusLife: il “Volley in Piazza con Gewiss”. Dalle 16 alle 18, un campo a cielo aperto regalerà emozioni a tutti, pallavolisti da una vita e pallavolisti per un giorno… perché ci sarà Maurizia Cacciatori a dare lezioni di pallavolo e a coinvolgere appassionati e non che vorranno mettersi in gioco. Con loro, ci saranno le ragazze della Chorus Volley Bergamo Academy, una fucina di talenti pronti a spiccare il volo per un futuro neanche troppo lontano. E poi ci saranno i ragazzi dello Special Team Cus Vb91 insieme alla Nazionale italiana Special Olympics di Pallavolo Unificata che solo poche settimane fa ha partecipato, in Polonia, ai Campionati Mondiali. Saranno accompagnati da Consuelo Mangifesta, stella del passato ora Responsabile Comunicazione, Eventi e Pubbliche Relazioni di Lega Volley Femminile. L’evento sarà solo il primo di una serie di attività che Volley Bergamo 1991 e il Top Sponsor Gewiss realizzeranno per dare al territorio nuove occasioni di condivisione: giovani, sport e pallavolo di serie A insieme daranno un forte segnale di unione e di promozione della pratica sportiva. Dando vita ai valori fondanti di entrambe le realtà che sono alla base del connubio nato in questa stagione e che è solo l’inizio di un percorso che Volley Bergamo 1991 e Gewiss affronteranno insieme. E lo scenario di ChorusLife è la cornice perfetta: il distretto nato guardando al futuro apre le porte ai giovani talenti del futuro, agli appassionati di sport e a tutti coloro che vorranno mettersi in gioco trascorrendo in piazza un pomeriggio a tutto volley.

PRECEDENTI: 10 (10 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Chidera Blessing Eze a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Roberta Carraro a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023



Andrea Veneziani – (Presidente Bergamo)- « Questa gara per noi è una bella occasione e una possibilità. Una opportunità che arriva dopo qualche amarezza, perché ci è mancata intensità in alcuni frangenti, ma non è semplice trovarla quando giochi la terza gara in pochi giorni e hai poco tempo per allenarti. Con Conegliano dobbiamo liberare la mente e metterci in gioco. In questo momento siamo poco ordinati, ci manca lucidità nei momenti importanti. La gara con Conegliano può essere una bella possibilità per fare il nostro gioco senza paura di sbagliare ».

Daniele Santarelli (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Dopo aver giocato due partite di alto livello posso dire che la squadra sta crescendo, ma abbiamo ancora qualche alto e basso da correggere già dalla partita di domani. Mercoledì sera ho visto lo spirito giusto nel momento in cui c’era da lottare e da recuperare palloni difficili in difesa, nel momento del bisogno. Giochiamo ogni tre giorni e abbiamo poco tempo per studiare bene gli avversari, le ragazze sono brave ad attaccare e staccare la spina velocemente. È il momento giusto per scaldare tutte le giocatrici in vista del prossimo obiettivo stagionale, il Mondiale per club di dicembre. Adesso ci aspetta un altro test stimolante contro una squadra come Bergamo, stanno facendo una stagione altalenante e di sicuro vorranno fare bene in casa, dal canto nostro vogliamo proseguire questa striscia portandoci a casa i 3 punti ».

Eurotek Laica Uyba - Cbf Balducci Hr Macerata

Dopo la trasferta di Firenze e una giornata di riposo giovedì, la Eurotek Laica UYBA è tornata oggi (venerdì) in palestra per riprendere la preparazione in vista della prossima sfida casalinga. Domenica pomeriggio, alle ore 17.00, le farfalle torneranno sul taraflex della e-work arena per affrontare la CBF Balducci HR Macerata, una neopromossa che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere protagonista in questo avvio di campionato. La formazione marchigiana, infatti, ha fin qui raccolto 8 punti in classifica, frutto di prestazioni solide e vittorie di peso, come quelle ottenute contro Perugia e, nel turno infrasettimanale di giovedì, contro San Giovanni in Marignano. Un avvio incoraggiante che testimonia la crescita del gruppo allenato da coach Lionetti, capace di esprimere un gioco ordinato e grintoso. La UYBA di coach Enrico Barbolini, dal canto suo, è pronta a inseguire una vittoria importante che le permetterebbe di effettuare il sorpasso sulle avversarie e di assestarsi nella zona centrale della classifica. Le biancorosse dovrebbero presentare il consueto 6+1 di riferimento, mentre Macerata dovrebbe schierarsi con l’ex Bonelli al palleggio in diagonale con Decortes, Mazzon e la statunitense Clothier al centro, la finlandese Kokkonen e la serba Kockarevic in banda e Bresciani nel ruolo di libero. Sarà una partita ricca di spunti e di emozioni, tra due squadre in crescita e con tanta voglia di confermarsi. Per la UYBA sarà fondamentale anche il sostegno del pubblico di casa, sempre capace di trasformare la e-work arena in un vero e proprio fortino biancorosso. I biglietti per assistere alla gara sono disponibili su https://volleybusto.vivaticket.it/; le casse dell’arena apriranno alle 15.30, con fischio d’inizio previsto per le 17.00. Per chi non potrà essere presente, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Volleyball World TV.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata, 1 successo Eurotek Laica Uyba)

EX: Valeria Battista a Helvia Recina Volley Macerata nel 2024/2025; Asia Bonelli a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021

Francesca Parlangeli (Eurotek Laica Uyba)- « Dalla trasferta di Firenze con Scandicci ci siamo portate a casa le cose buone mostrate per buona parte della gara. Ora però non c'è tempo di pensare al passato, siamo già focalizzate sull'incontro di domenica. Macerata è una neopromossa che sta facendo molto bene e quindi massima attenzione a questa formazione, ma d'altra parte questo campionato si sta dimostrando molto competitivo ed è chiaro che non esistono partite dal risultato scontato. Noi dovremo pensare soprattutto a far bene nella nostra metà campo: giocare nella nostra arena e con i nostri tifosi vicino è per noi un aspetto fondamentale e cercheremo di sfruttare anche questo fattore ».

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Busto Arsizio ha un roster di valore, con atlete che possono dare il proprio contributo in più ruoli. In questo periodo il calendario non ci aiuta, giocare giovedì e poi di nuovo domenica rende tutto più complesso. Praticamente riusciamo a svolgere solo un allenamento ‘quasi’ normale tra una gara e l’altra, e questo non è semplice. Nonostante ciò, lavoriamo con tutto ciò che abbiamo a disposizione. Lo spirito che abbiamo portato giovedì sera in campo è proprio questo: provarci sempre, metterci impegno, fare tutto il possibile per arrivare pronte. E credo che questo atteggiamento si sia visto chiaramente ».

Numia Vero Volley Milano - Wash4green Monviso Volley

La grande pallavolo femminile italiana torna all'Allianz Cloud di Milano. A distanza di sette mesi dall'ultima volta - Semifinale Scudetto contro Scandicci - la Numia Vero Volley Milano calcherà il taraflex del palasport meneghino per la sfida contro la Wash4green Monviso Volley. Il match, in programma domenica 2 novembre alle ore 15.00 (diretta DAZN e VBTV), è valido per la settima giornata di Regular Season e segna dunque il giro di boa del girone di andata: bilancio tutto sommato positivo per la formazione di coach Lavarini che, reduce dalla prima vittoria in trasferta su Perugia, ha collezionato 13 punti - frutto di quattro successi e due sconfitte - ed occupa la quarta posizione in classifica. Dall'altra parte della rete le piemontesi di coach Marchiaro, attualmente ferme in dodicesima piazza che, dopo aver strappato il primo set al fotofinish, sono uscite sconfitte per 3-1 nel derby contro Novara. Due le ex della partita, entrambe dalla parte di Monviso: la schiacciatrice Anna Davyskiba, a Milano dal 2020 al 2023 e Adhuoljok Malual, che ha trascorso una stagione indossando la maglia rosablu, con la quale ha raggiunto la prima storica finale di CEV Champions League.

PRECEDENTI: 8 (8 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Anna Davyskiba a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Adhuoljok John Majak Malual a Vero Volley nel 2023/2024

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Per arrivare alla gara contro Monviso nella miglior condizione è fondamentale recuperare prima le energie consumate nella dispendiosa trasferta di Perugia. Saremo già in palestra da oggi principalmente a studiare il piano di gioco e a lavorare fisicamente. Monviso gioca veloce con buone soluzioni, soprattutto quando ha qualità di primo tocco, e ha saputo mettere in difficoltà anche squadre di alta classifica. Inoltre ha recuperato l'alzatrice titolare Battistoni, che è stata sostituita per alcune settimane egregiamente da Bridi e si presenterà a Milano nelle migliori condizioni. Dovremo giocare una gara attenta per conquistare i punti in palio nella nostra prima volta stagionale in casa a Milano ».

Sofia D'Odorico (Wash4green Monviso Volley)- « Domenica mi aspetto una gara in cui ci sarà da combattere per ogni singola azione, come del resto in ogni partita di questo campionato. Milano spicca per la sua forza fisica quindi sarà fondamentale ricordare che ci troveremo dei muri molto alti davanti. Ci arriviamo con tanta fame di punti da strappare a chiunque, indipendentemente dalla posizione in classifica ».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Reale Mutua Fenera Chieri '76

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronta domenica 2 novembre alle 17 al PalaMegabox di Pesaro la Reale Mutua Fenera Chieri, squadra che da anni è la migliore alle spalle delle quattro big. Le tigri sono tornate alla vittoria superando di slancio il Volley Bergamo e riportandosi nella seconda fascia della classifica. Chieri, come detto, è quinta a 11 punti ex-aequo con la sorprendente Cuneo, due lunghezze al di sopra della Megabox. Domenica scorsa le piemontesi hanno giocato una bellissima partita sul campo delle campionesse della Imoco Conegliano, vincendo il primo set e andando ad un passo dal portare la partita al tie-break.

PRECEDENTI: 9 (7 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 2 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)

EX: Federica Carletti a Fenera Chieri '76 nel 2024/2025; Chiara De Bortoli a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Loveth Oghosasere Omoruyi a Fenera Chieri '76 nel 2023/2024, 2024/2025; Alice Degradi a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024, 2024/2025

Andrea Pistola – (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Chieri quest’anno è una squadra molto forte, ha fatto degli innesti importanti e si è rinforzata notevolmente rispetto all’anno scorso. Lo dimostrano i risultati che sta facendo, anche con Conegliano ha giocato una partita molto combattuta. Sarà un avversario tosto ».

Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Ripartiamo con una partita molto importante. Vallefoglia è una squadra di alto livello che lavora molto bene nel fondamentale muro-difesa. Credo che noi dovremmo solo esprimere l’armonia di gioco che abbiamo creato in queste partite. Se riusciamo a mantenere la serenità e allo stesso tempo l’incisività che ci caratterizza, credo potranno venire fuori un bel gioco e una bella partita ».

Il Bisonte Firenze - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Ultimo impegno del secondo mini tour de force stagionale per Il Bisonte Firenze, che domenica alle 17 ospita al Pala BigMat la Bartoccini-MC Restauri Perugia per la settima giornata della Serie A1 Tigotà: dopo i due ko di domenica scorsa (contro Monviso) e di mercoledì (contro Cuneo), le bisontine proveranno a invertire la tendenza, magari evitando il sesto tie break consecutivo. Certo, i cinque già giocati dalla seconda alla sesta giornata hanno comunque fruttato 7 punti, consentendo alla squadra di coach Chiavegatti di muovere costantemente la classifica, ma la stanchezza comincia a farsi sentire, anche alla luce della lunga trasferta infrasettimanale di Cuneo. Dall’altra parte Perugia, già affrontata due volte nel precampionato – con un pari e una sconfitta -, ha un punto in meno (6) ma lo stesso numero di vittorie (2), e arriverà al match con un giorno di riposo in meno, avendo giocato giovedì in casa contro Milano perdendo 0-3.

PRECEDENTI: 10 (5 successi Il Bisonte Firenze, 5 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia)

EX: Beatrice Agrifoglio a Bartoccini Perugia nel 2020/2021; Alessia Mazzaro a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Elena Perinelli a Azzurra Volley Firenze nel 2015/2016

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Veniamo da cinque tie break consecutivi, e a Cuneo abbiamo avuto ancora una volta una bella reazione: sicuramente tutti questi set giocati e i turni infrasettimanali si fanno sentire sulle gambe, quindi dovremo essere brave a mantenere la lucidità anche nei momenti di stanchezza. Affrontiamo una squadra in evoluzione, che finora ha trovato in Gardini un elemento di grande spicco in attacco, senza dimenticare Perinelli, che è una giocatrice di grande esperienza, e Williams, che sta crescendo molto rispetto a quando l’abbiamo incrociata nel precampionato. Sarà una partita con tante insidie, nella qualche dovremo dare come sempre il massimo: conterà tanto l’approccio, ma anche la nostra forza mentale, per cercare di metterle in difficoltà fin da subito e per continuare a battagliare come abbiamo fatto in queste ultime cinque partite ».

Alessia Mazzaro (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Firenze è una squadra molto competitiva. Hanno portato tante partite al tie-break e ci aspettiamo una gara molto combattuta. Vogliamo mettere quell’aggressività che contro Milano non abbiamo messo e partire e finire a bomba ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Honda Cuneo Granda Volley

Omag-Mt San Giovanni in Marignano attesa dalla sfida con la Honda Cuneo Granda Volley Domenica prossima, alle ore 17:00, la Omag-Mt San Giovanni in Marignano tornerà in campo al PalaCervia per affrontare la Honda Cuneo Granda Volley. Un appuntamento importante per la squadra di coach Bellano, chiamata a trasformare il lavoro delle ultime settimane in concretezza e solidità di gioco. Cuneo si presenta come un’avversaria giovane ma già ben organizzata. Sotto la guida di François Salvagni, le piemontesi hanno costruito un’identità chiara: difesa ordinata, ritmo costante e capacità di variare le soluzioni offensive. Tra le protagoniste spiccano la palleggiatrice Safa Allaoui, classe 2006, regista dal grande potenziale, e la centrale Princess Atamah, energica e incisiva a muro. A completare il gruppo ci sono elementi di esperienza come Erika Pritchard, riferimento offensivo di peso, e Agnese Cecconello, affidabile nel dare equilibrio al centro della rete. Le “Gatte” hanno mostrato buona coesione e mentalità nelle prime uscite, confermando di saper restare in partita anche contro avversarie di alto livello. Il loro gioco si fonda su servizio aggressivo e grande attenzione alla fase difensiva. Per la Omag-Mt la sfida sarà soprattutto mentale: servono determinazione, lucidità nei momenti chiave e la capacità di spingere quando il ritmo è favorevole. Sarà essenziale mettere pressione al servizio e mantenere intensità costante per evitare cali che in A1 si pagano cari. “Le Zie”, pur ancora alla ricerca della prima vittoria, stanno lavorando per trovare quella compattezza e quella convinzione necessarie a trasformare le buone fasi di gioco in risultati concreti. Il sostegno del PalaCervia potrà essere un’arma in più per dare energia e fiducia a una squadra che ha voglia di crescere e dimostrare il proprio valore. Si preannuncia una gara intensa e aperta, tra due formazioni giovani ma determinate, pronte a lottare punto su punto.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Honda Cuneo Granda Volley)

EX: Sara Caruso a Honda Cuneo Granda Volley nel 2021/2022, 2022/2023; Sara Panetoni a Honda Cuneo Granda Volley nel 2024/2025 - Allenatori: Emanuele Aime a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024, 2024/2025; Massimo Bellano a Honda Cuneo Granda Volley nel 2022/2023, 2023/2024; Fabio Tisci a San Giovanni In Marignano nel 2016/2017

Emanuele Aime (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Incontriamo una squadra che ha iniziato molto bene il campionato, composta da alcune atlete di grande esperienza, che conoscono bene il livello del campionato italiano, e da giovani di ottima prospettiva. I loro punti di forza sono sicuramente la battuta e l’attacco: dovremo essere bravi ad arginarli in questi due fondamentali e a giocare una partita spregiudicata, senza pensare troppo al passato ».

Nova Marring (Honda Cuneo Granda Volley)- « Sappiamo che in questo inizio di campionato ogni partita sarà difficile, infatti abbiamo visto tanti risultati a sorpresa in queste prime tre giornate. Noi dobbiamo essere brave a dare tutto e a restare concentrate nella partita di domenica. Sappiamo che è importante e daremo il massimo ».

Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci

La carica di oltre tremila novaresi è pronta per animare il Pala Igor Gorgonzola, che domenica alle 16 ospiterà la sfida tra la Igor Volley di Lorenzo Bernardi e la Savino del Bene Scandicci della grande ex Caterina Bosetti (cinque stagioni in azzurro). Tante le ex da parte novarese: Britt Herbots, Giulia Carraro e Indy Baijens. Il match sarà trasmesso in diretta da Dazn oltre che, come consueto, da Volleyball World TV e vedrà le azzurre dover fare i conti ancora una volta con l'assenza pesante di Tatiana Tolok, alle prese con il recupero dall'infortunio alla spalla subito all'immediata vigilia del match con Busto Arsizio. Scandicci arriva all'incontro con un rendimento in buona parte "sovrapponibile" a quello della Igor, con una sconfitta subita fin qui e tre punti in più in graduatoria frutto di un match in più disputato dalle toscane, che hanno nell'opposto della nazionale italiana Ekaterina Antropova la propria leader offensiva, nonché la miglior marcatrice fin qui dell'intero campionato.

PRECEDENTI: 29 (21 successi Igor Gorgonzola Novara, 8 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Indy Baijens a Savino Del Bene Scandicci nel 2024/2025; Giulia Carraro a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020; Britt Herbots a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024, 2024/2025; Caterina Bosetti a Igor Novara nel 2015/2016, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Giulia De Nardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Con Scandicci sarà una partita complicata, affrontiamo una squadra costruita per vincere e forte di un organico completo e di grande esperienza. Da parte nostra sarà fondamentale disputare una gara accorta in ricezione, per poter variare il più possibile il gioco d'attacco, e aggressiva in battuta così come in difesa. Questi due fondamentali sono determinanti per il nostro rendimento, soprattutto al cospetto di una squadra che ha tante alternative come Scandicci. Altrettanto importante sarà partire subito forte, senza subire dei break in avvio di set che possano poi compromettere il risultato del parziale e dell'incontro ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Domenica affrontiamo una delle squadre più forti e più competitive del campionato italiano. È una squadra che ha davvero moltissime uscite offensive, non solo dagli esterni ma anche dai centrali, che si stanno comportando davvero bene in questa prima fase della stagione. Sarà importante per noi cercare di ridurle, perlomeno forzando un pochino di più la battuta. Chiaro è che bisogna provare a difendere di più, perché hanno giocatrici abili a cambiare colpi costantemente. Al tempo stesso, noi dobbiamo mettere in campo una prova in attacco migliore rispetto a quella delle ultime gare. Giocare a Novara, contro questa Novara, è importante per noi anche come livello, come step di crescita. Si gioca ogni tre giorni, il tempo di lavoro è poco, quindi dobbiamo imparare a lavorare durante le gare. Ci sono comunque in palio punti importanti per la classifica, quindi sarà una partita da giocarsi con determinazione, sapendo che incontreremo delle difficoltà in alcuni momenti della partita. Novara, quando spinge e velocizza il gioco, diventa molto temibile ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 1 novembre 2025, ore 20.30

Bergamo - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Giglio Anthony

Domenica 2 novembre 2025, ore 15.00

Numia Vero Volley Milano - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Carcione Vincenzo, Santoro Angelo Domenica 2 novembre 2025, ore 16.00

Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Zavater Marco, Papadopol Veronica Mioara

Domenica 2 novembre 2025, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Serafin Denis, Goitre Mauro

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Caretti Stefano, Armandola Cesare

Il Bisonte Firenze - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Zanussi Umberto, Gaetano Antonio

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Salvati Serena, Puecher Andrea

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 14, Igor Gorgonzola Novara 14, Savino Del Bene Scandicci 14, Numia Vero Volley Milano 13, Reale Mutua Fenera Chieri '76 11, Honda Cuneo Granda Volley 11, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9, Cbf Balducci Hr Macerata 8, Il Bisonte Firenze 7, Eurotek Laica Uyba 6, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 6, Wash4green Monviso Volley 5, Bergamo 5, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 0.