Chieri supera Macerata in tre set

CHIERI (TORINO)- La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si prende i tre punti superando 3-0 (25-21 25-22 26-24) la Cbf Balducci Hr Macerata nell'anticipo dell'8a giornata inanellando la sesta vittoria in otto partite giocate. La partita è stata combattuta e tirata nonostante il risultato finale. In tutti i tre set le biancoblù hanno dovuto superare le resistenze di una Macerata solida e sempre in partita, con lunghe fasi di punto a punto contraddistinte da un’alta efficacia dei cambi palla. Nelle prime due frazioni le chieresi riescono comunque a mantenere un’incollatura di vantaggio, mentre nel terzo set dopo essere state rimontate da 24-22 a 24-24 fanno scendere i titoli di coda alla terza palla match. Il premio di MVP va a Nemeth che con 15 punti è pure la miglior realizzatrice di Chieri, seguita da Gray (14 punti con 4 muri e il 75% in attacco) e Nervini (13). Fra le belle notizie della giornata c’è anche l’esordio di Degradi che entra per qualche punto nei finali dei primi due set. A Macerata non bastano i 17 punti col 60% in attacco di Decortes.

Nemeth e Nervini portano Chieri sul 2-0 nel primo set, risponde Kockarevic ed è 2-1. Segue una lunga fase all’insegna dei cambi palla, fin quando sul 12-10 le biancoblù tornano a realizzare un punto break con Gray (13-10). Sul 16-14 Decortes accorcia le distanze con un ace diretto. Negro chiama il primo time-out. Al rientro in campo Nemeth sigla il 17-15, poi Gray mura Kockarevic e sul 18-15 è Lionetti a fermare il gioco. Dopo un errore in attacco di Decortes l’ace di Van Aalen frutta il vantaggio massimo di 5 punti (21-16). Crawford e Kokkonen riportano a contatto Macerata (22-20). Chieri si sblocca con un muro di Gray che poi cede il posto in battuta a Degradi, accolta da un’ovazione del PalaFenera. Alla prima palla set Nervini chiude 25-21.

Nel secondo parziale sul 4-3 il primo mini allungo è di Chieri grazie alla fast di Cekulaev. Macerata riporta il punteggio in parità quando l’attacco di Gray si ferma sul nastro (6-6), poi Decortes chiude la diagonale da posto 2 dando il primo vantaggio nel match alla sua squadra (6-7). Immediata reazione delle biancoblù che capovolgono lo score in 8-7 con Dervisaj e Nervini, per poi strappare a 12-9 con due attacchi di Nervini e un ace di Gray. Sul 15-12 Cekulaev, Gray e Dervisaj danno un nuovo break a Chieri (18-12). Le marchigiane tornano a contatto con Decortes (20-17). Time-out di Negro e al rientro Nemeth realizza il 21-17. Nel finale le padrone di casa controllano senza problemi e alla seconda palla set il servizio lungo di Clothier vale il 25-22.

Nel terzo set Chieri riparte con un 3-1 firmato da Nemeth e Nervini, poi un punticino alla volta incrementa progressivamente il vantaggio raggiungendo il +7 sul 13-6 con Van Aalen. Macerata accorcia con Decortes e Kockarevic (13-9) ma le biancoblù ripristinano le distanze con Gray (19-13). Negro manda in campo Alberti, Bah, Dambrink e Antunovic ma Chieri perde il ritmo e sul 21-19 il coach rimanda in campo la diagonale titolare. Dopo il 23-20 di Alberti le ospiti risalgono a 23-22 con Kokkonen. Dervisaj conquista due palle match, che Macerata annulla con Decortes e un ace di Bonelli. Ancora Dervisaj realizza il 25-24, poi va in battuta e con un ace sporco fa scendere i titoli di coda (26-24).

I protagonisti-

Anett Nemeth (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «Noi abbiamo giocato bene ma anche Macerata l’ha fatto. L’importante è essere riusciti a vincere, siamo felice e continuiamo a lavorare».

Clara Decortes (Cbf Balducci Hr Macerata)- «Questo è un campo difficile e Chieri è una bella squadra: lo sapevamo. Abbiamo cercato di portare la nostra miglior pallavolo. Spero che questa partita ci aiuti a crescere».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-21 25-22 26-24) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Gray 14, Nemeth 15, Nervini 13, Cekulaev 7, Van Aalen 3, Kunzler 7, Spirito (L), Bah 1, Alberti 1, Dambrink, Degradi, Antunovic. Non entrate: Ferrarini, Bonafede (L). All. Negro.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Kokkonen 11, Crawford 7, Decortes 17, Kockarevic 8, Clothier 7, Bonelli 1, Bresciani (L), Piomboni, Ornoch. Non entrate: Caforio (L), Sismondi, Batte, Mazzon. All. Lionetti.

ARBITRI: Nava, Cerra.

Durata set: 25′, 25′, 28′; Tot: 78′.

MVP: Anett Nemeth (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 1318.