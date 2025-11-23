Milano, Scandicci e Chieri rispondono a Conegliano

ROMA - L’undicesima giornata della Serie A1 Tigotà regala grandi sorprese da Treviglio, con Bergamo che risale la classifica conquistando due punti importantissimi nella sfida contro la Honda Cuneo Granda Volley, arrivando a quota 11 punti e allontanandosi dalla zona più calda della graduatoria. Si confermano, invece, le gerarchie della classifica con i successi di Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Eurotek Laica UYBA. Le squadre italiane hanno poco tempo per riposarsi perché, in settimana, molte di esse saranno impegnate nelle coppe europee: quattro club ai blocchi di partenza della CEV Champions League (Conegliano, Milano, Scandicci e Novara), Chieri sarà protagonista in CEV Cup e Vallefoglia farà il suo debutto internazionale in CEV Challenge Cup.

E’ stata ancora una volta vera battaglia in quel di Treviglio, con una Bergamo dai due volti ma con un finale vincente. Il tie break sorride infatti oggi alle rossoblù, che strappano due punti a Cuneo, abile a recuperare lo svantaggio di due set a zero. Il primo, lungo set finisce ai vantaggi dopo che Bergamo aveva condotto a lunghi tratti e con le ospiti brave a riprendere il filo del parziale ma con le rossoblù ancor più determinate nel finale (26-24). Cuneo prova a tenersi avanti e a riportarsi in parità, ma dopo oltre mezz’ora di gioco è ancora Bergamo a prendersi il set, sfruttando una Kipp letale nei momenti decisivi. Non è finita: di nuovo le piemontesi si fanno sotto e ne nasce un testa a testa che porta nuovamente ai vantaggi. Questa volta ad avere la meglio sono le ospiti: 25-27. Bergamo rivede i fantasmi dell’ultimo turno casalingo e d’improvviso si blocca mentre Cuneo rialza la testa e va a portarsi ion parità (19-25). Questa volta, però, l’atto finale vale due punti e la vittoria, con Kendall Kipp e Ailama Cese Montalvo trascinatrici.

La Savino Del Bene Volley si impone per 3-0 al Pala BigMat contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Una serata perfetta per le ragazze di coach Gaspari, in controllo per tutto l’incontro e capaci di mettere pressione alle ospiti in tutti i fondamentali, sin dall’inizio della sfida. Dopo un primo set in cui il cambio palla ha funzionato al meglio (100% di positività in ricezione), Maja e compagne hanno mantenuto alti i livelli di efficienza in attacco nella seconda frazione (73% di efficenza) e chiuso la contesa grazie agli spunti di Antropova e Skinner nel terzo parziale (6 e 5 punti rispettivamente). La top scorer dell’incontro è stata Ekaterina Antropova (17), seguita da Skinner (11) e dall’MVP Nwakalor (11 con 4 muri). Per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, la sola Omoruyi in doppia cifra (10).

Prova di carattere per l’Omag MT San Giovanni in Marignano: la Numia Vero Volley Milano passa 3–0, ma le romagnole convincono. La squadra di Bellano tiene testa a una delle corazzate della Serie A1, restando in partita per lunghi tratti e cedendo solo ai vantaggi un combattutissimo terzo set (27–29). San Giovanni mostra ordine e personalità, con una ricezione solida e una crescente efficacia nel cambio palla, elementi che permettono di reggere l’urto contro una Milano molto incisiva al servizio e in attacco. A rendere ancora più significativo il livello espresso c’è l’assenza di Elizaveta Kochurina, tenuta a riposo precauzionale per un risentimento muscolare.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 3-1 il derby torinese con la Wash4green Monviso Volley e centra l’ottavo successo in campionato. Il risultato matura in due ore di alti e bassi in cui entrambe le squadre faticano a esprimere il loro miglior gioco. Le biancoblù partono bene ma si lasciano sfuggire il primo set ai vantaggi (24-26) dopo un set point annullato dalle ospiti. Il secondo set sembra seguire un po’ lo stesso copione ma dopo la rimonta pinerolese da 21-15 a 21-18 le ragazze di Negro riescono a dare la spallata decisiva (25-19). Nella seconda parte di gara la strada si fa più in discesa per Chieri che, avvantaggiata anche da una pallonata sul volto che costringe Davyskiba a lasciare il campo, fatica soltanto nelle fasi iniziali per poi chiudere 25-17 e 25-19.

TUTTE LE SFIDE-

Eurotek Laica Uyba - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

La Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio conquista una splendida vittoria per 3-1 sulla Bartoccini-Mc Restauri Perugia davanti a oltre 1300 spettatori dell’e-work Arena, continuando il suo momento d’oro e salendo al sesto posto solitario in classifica. Con 10 punti raccolti nelle ultime quattro gare, le farfalle di coach Enrico Barbolini confermano solidità, qualità e crescita costante.

Il tecnico biancorosso sceglie di ripartire da Valeria Battista in posto 4 e dalla coppia centrale Torcolacci – Van Avermaet, una soluzione che paga dividendi. L’avvio di partita della UYBA è autoritario: battuta incisiva, difesa attenta e un’attenta regia permettono alle padrone di casa di controllare il primo set, trascinate dalla solita Parra, autrice di un’altra ottima prova chiusa con 16 punti e miglior realizzatrice bustocca (25-21).

Nel secondo set le farfalle continuano a imporre il proprio ritmo. Battista sale in cattedra con giocate di qualità, mentre Pelloni brilla in seconda linea, garantendo equilibrio e permettendo a Seki di gestire con lucidità tutte le sue attaccanti. La UYBA mostra fluidità e compattezza, mettendo in difficoltà una Perugia costretta a inseguire (25-15).

L’unico passaggio a vuoto della serata arriva nel terzo set: un improvviso blackout delle bustocche riapre la partita e consente a Perugia di reagire con determinazione, trascinata da Gardini (19 punti complessivi) e Williams (13). La Bartoccini-Mc Restauri approfitta del momento e accorcia le distanze, alimentando qualche speranza di rimonta (18-25).

La reazione della UYBA, però, è immediata e veemente. Nel quarto set le farfalle ritrovano intensità e precisione, chiudendo la partita con un perentorio 25-9. Seki diventa assoluta protagonista, distribuendo il gioco con maestria e portando praticamente tutte le sue attaccanti in doppia cifra. Ottime anche le prestazioni delle centrali: Torcolacci sempre più incisiva e una straripante Van Avermaet, autrice di 15 punti e premiata come MVP dell’incontro.

La serata dell’e-work Arena conferma una UYBA in piena crescita, compatta e consapevole della propria forza. Un successo importante, costruito con carattere e qualità, che alimenta entusiasmo e ambizioni per il prosieguo della stagione.

Nel primo set la gara parte equilibrata, poi con i servizi di Parra (ottimo primo set per lei, 5 punti), Obossa e Battista la UYBA allunga (16-11); il muro difesa biancorosso funziona e le farfalle volano sul 20-15 con Battista, ma devono fare i conti con la voglia di Perugia che si rifà sotto con Perinelli e Gardini (22-19). Alla fine la UYBA amministra comunque senza troppi affanni e chiude con il muro di Van Avermaet (25-21). Nel secondo set le farfalle provano subito a fuggire con il muro + ace Torcolacci e gli attacchi continui di Parra e Obossa che valgono il primo 14-10; salgono anche Battista e Van Avermaet e la UYBA allunga (17-11), poi è Parra show con attacco + ace (24-15) fino al 25-15 conclusivo. Nel terzo set la squadra biancorossa parte subito decisa (4-1) e con una Van Avermaet ispirata vola sull’8-5; Gardini non ci sta e riporta in partita Perugia (11-11); Mazzaro a muro si fa valere (14-14 dentro Diouf per Obossa), la UYBA abbassa il ritmo, regala tanto e Perugia fugge sul 14-20 (dentro anche Gennari per Battista). Nel finale le ospiti amministrano e chiudono 18-25 (ottime Gardini e Williams con 6 punti a testa). Nel quarto set la UYBA reagisce con rabbia (5-0 sui servizi di Seki), con Torcolacci e Van Avermaet strepitose fino al 9-2; Parra e Battista ritrovano ritmo in attacco (11-3) e ora la UYBA è padrona del campo (16-5). Obossa spinge ancora (18-8) e i giochi sono fatti. Finisce 25-9 con Van Avermaet scatenata.

I protagonisti-

Valeria Battista (Eurotek Laica Uyba)- « Una partita complicata, sapevamo che Perugia sarebbe venuta qui con voglia di punti perchè la classifica è molto compressa, noi siamo state brave sin dall'inizio, poi c'è stato quel calo nel terzo set dove ci siamo completamente spente, ma sono orgogliosa di come abbiamo reagito: siamo state grintosissime dal primo punto del quarto set e siamo riuscite ad imporre il nostro gioco come nei primi due parziali ».

Il tabellino-

EUROTEK LAICA UYBA - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-1 (25-21 25-15 18-25 25-9) -

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 3, Parra 16, Torcolacci 9, Obossa 12, Battista 15, Van Avermaet 15, Pelloni (L), Mittino (L), Diouf, Eckl, Metwally, Parlangeli, Gennari, Schmit. All. Barbolini.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Perinelli 12, Bartolini 2, Ricci, Gardini 19, Mazzaro 3, Williams 13, Sirressi (L), Markovic 5, Fiesoli, Turla', Recchia (L), Kump, Lemmens. All. Giovi.

ARBITRI: Cesare, Russo.

Durata set: 25', 24', 29', 20'; Tot: 98'.

MVP: Silke Van Avermaet (Eurotek Laica Uyba)

Spettatori: 1310.

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Wash4green Monviso Volley

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 3-1 il derby torinese con la Wash4green Monviso Volley e centra l’ottavo successo in campionato.

Il risultato matura in due ore di alti e bassi in cui entrambe le squadre faticano a esprimere il loro miglior gioco. Coach Negro schiera l’ormai consueto starting six, mentre Marchiaro mischia un po’ le carta inserendo inizialmente Siftar in diagonale con Battistoni. Le biancoblù partono bene ma si lasciano sfuggire il primo set ai vantaggi (24-26) dopo un set point annullato dalle ospiti. Il secondo set sembra seguire un po’ lo stesso copione ma dopo la rimonta pinerolese da 21-15 a 21-18 le ragazze di Negro riescono a dare la spallata decisiva (25-19). Nella seconda parte di gara la strada si fa più in discesa per Chieri che, avvantaggiata anche da una pallonata sul volto che costringe Davyskiba a lasciare il campo, fatica soltanto nelle fasi iniziali per poi chiudere 25-17 e 25-19.Nel tabellino finale fanno la voce grossa Nemeth (27 punti e premio di MVP) e Dervisaj (19). A Monviso non bastano 15 punti di D’Odorico.

Sul 2-3 Chieri piazza il primo break a 7-3 grazie ai punti di Nemeth, Cekulaev, Nervini e Van Aalen, inframezzati da un errore di Siftar. Dopo il time-out di Marchiaro le ospiti si sbloccano con Dodson (7-4). Le padrone di casa allungano a +6 con una diagonale di Nemeth aiutata dal nastro (10-4). Nelle fasi centrali del set Monviso ricuce a -2 dopo un attacco di D’Odorico su cui il videocheck riscontra un tocco del muro e un primo tempo vincente di Dodson (16-14). Negro ferma il gioco e al rientro Davyskiba serve fuori (17-14). Degradi subentra a Nervini. Sul 19-16 Marchiaro cambia la diagonale inserendo Bridi e Malual. Il punto successivo è di Chieri con Nemeth e il coach ospite ferma il gioco per la seconda volta (20-16). D’Odorico con un ace e Malual riportano sotto Monviso (20-19). Al rientro dal time-out di Negro la parallela di Nemeth vale il 21-19. La rimonta pinerolese si concretizza sul 21-21 dopo un altro primo tempo di Dodson. Le ospiti passano avanti per la prima volta con Davyskiba dopo una gran difesa di Malual su Nemeth (22-23). Nervini sigla il 23-23. Cakulaev a muro dà a Chieri la prima palla set, annullata da Dodson. Segue il 24-25 di Davyskiba, quindi Dodson sigla il 24-26.

Grande equilibrio nel secondo set fino al 7-7 quando Chieri con Nervini, Nemeth e un muro di Gray ottiene il primo break (10-7). Due errori in attacco di Siftar e Davyskiba incrementano il vantaggio biancoblù (16-11). Marchiaro cambia il sestetto inserendo prima Malual e Bridi, poi anche Akrari. Sul 21-15 Monviso dimezza il passivo con Malual, un ace di D’Odorico e un muro di Akrari (21-18). Nemeth sblocca Chieri che poi senza affanni chiude 25-19 alla prima palla set dopo un errore di Davyskiba.

La Wash4green nel terzo parziale rientra in campo con Malual in diagonale con Battistoni. Dopo i muri di Nemeth e Gray (2-0) il punteggio gira rapidamente a favore di Monviso che strappa a 2-5 grazie agli errori di Nervini e Nemeth. Il time-out di Negro restituisce ordine alle sue ragazze che iniziano a recuperare, raggiungono la parità a 7 con Nemeth e passano in vantaggio per la prima volta con Nervini (11-10). Intanto Davyskiba dopo una pallonata sul volto deve cedere il campo a Siftar. Nella seconda parte del set il vantaggio biancoblù cresce a +4 sul 17-13 (errore di Dodson), +5 sul 21-16 (mani out di Nemeth) e +7 sul 24-17 (errore della neo entrata Harbin). Darvisaj chiude 25-17.

Nel quarto set sul 6-5 Van Aalen realizza il 7-5 con un tocco di seconda, quindi va sulla linea dei 9 metri: il suo turno di servizio prosegue fino al 14-5, con tre punti di Gray, due di Dervisaj e uno di Nemeth. La spallata ipoteca set e partita a favore delle ragazze di Negro che nel prosieguo controllano senza particolari difficoltà e alla seconda di sei palle match fanno scendere i titoli di coda con Nemeth (25-19).

I protagonisti-

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri ’76) «Oggi non abbiamo brillato, ma già in allenamento un po’ tutta l’ultima settimana è stata così. Il primo set l’abbiamo abbastanza regalato perché avevamo un vantaggio importante e non l’abbiamo gestito. Negli altri set i punteggi sono stati abbastanza netti ma sicuramente non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo. Sono tre punti importantissimi e pesanti perché sappiamo che il valore di Monviso non è quello che dice la classifica oggi».

Yasmina Akrari (Wash4green Monviso Volley )- «Questo palazzetto e sempre caldo, è bello giocare anche da avversaria. Ci portiamo a casa i primi due set giocati bene da parte nostra. L’uscita di Davyskiba ci ha un po’ spiazzate, lei è un giocatore importante. Non dovevamo lasciarla comunque andare così, dovevamo metterci qualcosa in più soprattutto nell’ultimo set. Ci portiamo comunque a casa le sensazioni positive dei primi due set».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 3-1 (24-26 25-19 25-17 25-19) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kunzler 19, Gray 7, Nemeth 27, Nervini 10, Cekulaev 9, Van Aalen 2, Spirito (L), Dambrink, Ferrarini, Bah, Degradi, Alberti, Antunovic, Bonafede (L). All. Negro.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: D'odorico 15, Sylves 3, Battistoni 2, Davyskiba 9, Dodson 9, Siftar 7, Moro (L), Malual 10, Akrari 4, Bussoli 1, Reknere (L), Scialanca, Bridi, Harbin. All. Marchiaro.

ARBITRI: Gaetano, Zanussi.

Durata set: 29', 24', 24', 26'; Tot: 103'.

MVP: Anett Nemeth (Reale Mutua Fenera Chieri '76)

Spettatori: 1342

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Numia Vero Volley Milano

Ottavo successo in questa Serie A1 Tigotà per la Numia Vero Volley Milano che nel tutto esaurito del Palasport di Cervia si impone con il parziale di 0-3 (16-25; 18-25; 27-29) sulla neopromossa Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Un match a senso unico per la formazione di coach Lavarini, alla quale è bastata un’ora e mezza di gioco per uscire vittoriosa dalla sfida valida per l’undicesima – e penultima per Milano – giornata del girone di andata. Monologo Numia nei primi due parziali: dopo un avvio punto a punto, in entrambe le frazioni Egonu e compagne, grazie ad una super Fersino – protagonista di un’ottima prova in seconda linea – e ad una Lanier in grande risalto, sono state brave a premere sull’acceleratore e a portare il punteggio sullo 0-2. Nel terzo e ultimo set sembrava ormai chiusa la pratica per Vero Volley, che ha però subìto la reazione delle padrone di casa, guidate da una Piovesan in gran forma (14 punti per lei) e decise ad allungare la partita. Cinque le palle match non finalizzate da Milano, che si aggiudica la partita in seguito ad un fallo da seconda linea. Tra le fila meneghine, ottima prestazione di Khalia Lanier, premiata MVP di partita, autrice di 19 punti e supportata in attacco da capitan Egonu, anche lei in doppia cifra con 18 palloni messi a terra. Tre punti preziosi per le rosablu che risalgono così al terzo posto della graduatoria con 26 punti. Una settimana intensa quella che attende la Numia Vero Volley, impegnata in un doppio appuntamento casalingo: si inizia mercoledì 26 novembre quando, alle ore 20.00, l’Opiquad Arena di Monza ospiterà l’Olympiacos per la prima partita della Pool C di CEV Champions League. Nel weekend – domenica 30 novembre, ore 17.00 – sarà invece sfida alle Farfalle di Busto Arsizio, attese all’Allianz Cloud per il derby lombardo.

La Omag parte con la diagonale Straube-Brancher e in posto quattro le giovani Bracchi e Piovesan. Reparto centrali composto da Parini e Caruso, Tellone libero. Coach Lavarini schiera Bosio in cabina di regia e capitan Egonu sulla sua diagonale, le bande Piva e Lanier e al centro la confermata Kurtagic insieme alla compagna Danesi. Fersino libero.

Punto a punto in avvio di partita con San Giovanni che, grazie all’ace di Piovesan e al muro di Parini, mette per prima la testa avanti (6-4). La Numia con una positiva Danesi dal centro insegue la Omag-Mt che, aiutata da una Milano troppo fallosa, si porta sul 13-10, costringendo Lavarini a chiamare la sospensione. Al rientro in campo l’attacco di Egonu e il monster block di Kurtagic tengono viva Vero Volley che riduce il divario; un altro muro – stavolta di Lanier che ferma l’opposta Brancher – regala alle meneghine il primo vantaggio del set (14-15). La reazione della Numia arriva nel momento decisivo del set, con le ragazze di Lavarini che prendono confidenza con il loro gioco e scappano a +3 (16-19), mentre dall’altra parte della rete San Giovanni in Marignano sembra aver perso la sicurezza iniziale. Il lungo turno al servizio di Bosio – sette battute consecutive per lei – mette in difficoltà la seconda linea della Omag che cede il primo parziale con il punteggio di 16-25.

Nel secondo parziale partenza col turbo per le ragazze di coach Bellano che volano sul 6-2 che vale il primo time-out del parziale, con la panchina milanese che chiama a rapporto le sue. L’interruzione fa bene alla Numia che rientra in campo con il piglio giusto, con il buon turno dai nove metri di Egonu che permette alle sue di ricucire prontamente lo svantaggio. Una Lanier sugli scudi – 8 i punti per lei nel corso del primo set – porta Vero Volley a quota 9-12; Altro ottimo turno in battuta per la regista Bosio che mette a segno un ace (9-14) e Milano ha ormai il controllo del set. Doppio cambio per le padrone di casa, con coach Bellano che – sotto di 6 lunghezze (12-18) – prova a cercare soluzioni dalla panchina inserendo Nicolini e capitan Ortolani. Nulla può la Omag-Mt che vede Vero Volley scappare: il positivo ingresso di Akimova, dentro insieme all’americana Miner sulla sua diagonale, porta la Numia sul 15-22. Rosicchia qualche punto San Giovanni in Marignano, ma ancora una volta è Lanier a chiudere la frazione a favore di Milano: 18-25 e 0-2.

Come nei set precedenti, è San Giovanni ad avere il punteggio a suo favore in avvio di frazione (5-4) ma arriva subito la risposta della Numia che con un’efficace Lanier da posto quattro si porta sul 6-8. Quattro le lunghezze di vantaggio delle meneghine (7-11) che spingono Bellano ad interrompere il gioco. Dimezza lo scarto la formazione di casa, che resta in partita. Con Lanier e Egonu la Numia mantiene il controllo della frazione (15-18) ma arriva la reazione della Omag che – con Piovesan e una difesa ritrovata – non molla e trova il -1. Una super Fersino in seconda linea non lascia cadere nulla e Piva chiude lo scambio che vale il 18-22 per Milano. Sul finale San Giovanni risponde presente e mette in difficoltà Milano: due i match-point annullati e sul 23-24 time-out per Lavarini che non vuole correre rischi. L’attacco di Piovesan porta la sfida ai vantaggi e l’ace della numero 8 della Omag regala alle sue la prima palla set (27-26). Il fallo da seconda linea delle padrone di casa consegna alla Numia Vero Volley set (27-29) e match.

I protagonisti-

Sveva Parini (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- «Abbiamo cercato di giocare la nostra pallavolo. A tratti ci siamo riuscite, mentre in altri momenti le loro individualità ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo un po’ di rammarico per l’ultimo set, perché ce la siamo giocata punto a punto e forse potevamo provare a portarlo a casa. Ci sono comunque tante cose positive e diversi aspetti su cui lavorare. Torneremo in palestra con lo spirito giusto.»

Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)- « È stata una bella partita: abbiamo conquistato un buon risultato, tre punti che ci servivano e che volevamo. Oggi non era semplice uscire da un palazzetto così con l'intera posta in palio, e soprattutto farlo contro una squadra che nelle ultime gare aveva fatto bene. Siamo contente di aver portato a casa il risultato ».



OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (16-25 18-25 27-29) -

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Bracchi 8, Parini 4, Brancher 9, Piovesan 14, Caruso 3, Straube, Tellone (L), Ortolani 2, Nardo, Nicolini, Kochurina, Meliffi, Cecchetto (L). All. Bellano.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 7, Bosio 2, Lanier 19, Danesi 8, Egonu 18, Piva 8, Fersino (L), Akimova 3, Modesti (L), Cagnin, Gelin, Sartori, Miner, Pietrini. All. Lavarini.

ARBITRI: Saltalippi, Ciaccio.

Durata set: 22', 24', 35'; Tot: 81'.

MVP: Khalia Lanier (Numia Milano)

Spettatori: 1739.

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

La Savino Del Bene Scandicci domina l’incontro dell’undicesima giornata d’andata e si impone per 3-0 al Pala BigMat contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Una serata perfetta per le ragazze di coach Gaspari, in controllo per tutto l’incontro e capaci di mettere pressione alle ospiti in tutti i fondamentali, sin dall’inizio della sfida. Dopo un primo set in cui il cambio palla ha funzionato al meglio (100% di positività in ricezione), Maja e compagne hanno mantenuto alti i livelli di efficenza in attacco nella seconda frazione (73% di efficenza) e chiuso la contesa grazie agli spunti di Antropova e Skinner nel terzo parziale (6 e 5 punti rispettivamente).

La top scorer dell’incontro è stata Ekaterina Antropova (17), seguita da Skinner (11) e dall’MVP Nwakalor (11 con 4 muri). Per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, la sola Omoruyi in doppia cifra (10).

A livello statistico, la Savino Del Bene Volley ha superato le ospiti nel fondamentale del muro (9-0) e anche al servizio (7-1), registrando anche numeri superiori in ricezione (65%-50%) e in attacco (56%-36%).

Con i tre punti guadagnati questa sera, le ragazze di coach Gaspari salgono a quota 31 punti in classifica, blindando il secondo posto in Serie A1. Il prossimo impegno delle biancoblù sarà l’esordio europeo previsto per giovedì 27 novembre, quando le vice-campionesse d’Europa saranno chiamate a scendere in campo alle ore 20:00 per la prima sfida di Champions League al Pala BigMat contro CS Voley Alba Blaj.

Nella sfida dell’undicesima giornata d’andata la Savino Del Bene Volley schiera il 6+1 composto dalla capitana Ognjenovic al palleggio e Antropova come opposta, le schiacciatrici Bosetti e Skinner con al centro il duo Weitzel-Nwakalor. Il libero è Brenda Castillo.

La squadra di coach Pistola scende in campo con la diagonale Lazaro-Bici, in posto 4 le campionesse olimpiche e mondiali Giovannini e Omoruyi mentre al centro Candi e Butigan. Il libero è De Bortoli.

Di slancio la Savino Del Bene Volley ad inizio match (6-2). Il mani-out di Antropova conferma il vantaggio biancoblù (11-7), in controllo anche nella fase centrale di set con Skinner protagonista dai nove metri (14-8). La diagonale di Antropova ampia il divario tra le formazioni (20-12), aprendo la strada per il set. Il muro di Skinner sigilla il punteggio sul 25-12.

Il muro di Weitzel manda avanti di quattro lunghezze le padrone di casa in avvio di secondo parziale (5-1). Il triplo ace della centrale tedesca spinge ancora avanti le toscane a metà parziale (12-4), capaci di dominare la frazione grazie a un servizio pungente e ordine in contrattacco (19-5). Sul finale è l’errore di Stoyanova a consegnare il set alla Savino Del Bene Volley (25-10).

Ancora ad appannaggio di Maja e compagna l’inizio della terza frazione, con Nwakalor sugli scudi (4-1). Le conclusioni di Skinner mantengono l’inerzia del set nella metà campo biancoblù (12-9). Due ace consecutivi di Antropova scavano il divario definitivo (18-13), con la Savino Del Bene Volley che procede speditamente verso il risultato finale grazie a Nwakalor (23-16). L’ace su nastro di Weitzel sigilla l’incontro (25-16).

I protagonisti-

Marco Gaspari (Savino Del Bene Scandicci)- « Era una partita che temevamo molto, non tanto per la sconfitta subita lo scorso anno, quanto per le qualità fisiche e tecniche di Vallefoglia. Hanno due terminali offensivi importanti come Bici e Omoruyi, oltre a centrali esperte sia in attacco sia nel lavoro a muro. Per questo abbiamo preparato la partita con grande attenzione e, più che con preoccupazione, con rispetto. Era fondamentale approcciare bene il match perché la griglia di Coppa Italia è lì, vicina. Ci manca l’ultimo passo per chiudere il girone d’andata, che faremo la prossima settimana; ora però si riapre la parentesi Champions. Faccio i complimenti alle ragazze: hanno eseguito esattamente ciò che avevamo richiesto, con una costanza incredibile. Sono state ordinate, aggressive al servizio, efficaci a muro, solide in difesa e hanno mostrato grande qualità nelle soluzioni d’attacco. Brave, ci godiamo questa vittoria: da domani si torna al lavoro ».

Sonia Candi (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Nei primi due set non siamo state all'altezza di quelle che siamo noi, del resto bisogna dire che loro hanno spinto molto al servizio e sono una squadra di grandi qualità: con loro è difficile fare punto contro il loro muro difesa, avremmo dovuto osare di più, a cominciare dal servizio. Nel terzo set abbiamo reagito, è quello che ci portiamo a casa di buono. Purtroppo nella fase finale abbiamo perso efficacia e fiducia. Ora testa alla Coppa, che è il nostro prossimo obiettivo ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-12 25-10 25-16) -

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 2, Skinner 11, Nwakalor 11, Antropova 17, Bosetti 6, Weitzel 8, Castillo (L), Ribechi, Traballi, Franklin (L), Mancini, Ruddins, Graziani, Bechis. All. Gaspari.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Omoruyi 10, Candi 1, Bici 9, Giovannini 2, Butigan 2, Laza'ro Castellanos, De Bortoli (L), Ungureanu 2, Carletti 2, Stoyanova 2, Thokbuom 2, Feduzzi, Bartolucci, Mitkova (L). All. Pistola.

ARBITRI: Rossi, Serafin.

Durata set: 20', 20', 25'; Tot: 65',

MVP: Linda Nwakalor (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 2213.

Bergamo - Honda Cuneo Granda Volley

E’ stata ancora una volta vera battaglia in quel di Treviglio, con una Bergamo dai due volti ma con un finale vincente. Il tie break sorride infatti oggi alle rossoblù, che strappano due punti a Cuneo, abile a recuperare lo svantaggio di due set a zero. La novità di giornata è Jenny Molsser nel sestetto titolare. Coach Parisi concede infatti un turno di riposo a Cese Montalvo e conferma Denise Meli al centro. L’obiettivo è quello di dare conferma al successo di una settimana fa in Piemonte, ma ci si aspetta battaglia versa contro Cuneo. E così è: Kipp e Mosser si fanno trovare pronte e sono un punto di riferimento in avvio per Eze. Il primo, lungo set finisce ai vantaggi dopo che Bergamo aveva condotto a lunghi tratti e con le ospiti brave a riprendere il filo del parziale ma con le rossoblù ancor più determinate nel finale (26-24). Cuneo prova a tenersi avanti e a riportarsi in parità, ma dopo oltre mezz’ora di gioco è ancora Bergamo a prendersi il set, sfruttando una Kipp letale nei momenti decisivi. Non è finita: di nuovo le piemontesi si fanno sotto e ne nasce un testa a testa che porta nuovamente ai vantaggi. Questa volta ad avere la meglio sono le ospiti: 25-27. Bergamo rivede i fantasmi dell’ultimo turno casalingo e d’improvviso si blocca mentre Cuneo rialza la testa e va a portarsi ion parità (19-25). Questa volta, però, l’atto finale vale due punti e la vittoria, con Kendall Kipp e Ailama Cese Montalvo trascinatrici.

I protagonisti-

Kendall Kipp (Bergamo)- « Ci siamo complicate la vita e per un attimo abbiamo temuto che finisse come due settimane fa. Questa volta però abbiamo avuto una miglior reazione e siamo state brave a rialzarci e a temnerci stretta la vittoria ».

Nova Marring (Honda Cuneo Granda Volley): «Nei primi due set abbiamo fatto fatica nella fase di muro difesa. Inoltre abbiamo sbagliato tanto in battuta nel primo set, con nove errori che ci hanno tolto la possibilità di vincere subito il primo parziale. Tuttavia sono contenta di come siamo rientrate in partita e di aver centrato un punto ».

Il tabellino-

BERGAMO - HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 3-2 (26-24 25-22 25-27 19-25 15-11) –

BERGAMO: Mlejnkova 4, Manfredini 10, Eze 4, Mosser 14, Meli 7, Kipp 28, Armini (L), Cese Montalvo 6, Bolzonetti 2, Weske 1, Ferrario (L), Micheletti, Carraro, Strubbe. All. Parisi.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile, Pucelj 22, Cecconello 2, Diop 19, Pritchard 1, Keene 10, Bardaro (L), Marring 15, Allaoui 6, Koulisiani 4, Rivero 1, Vitale (L), Atamah, Magnani. All. Salvagni.

ARBITRI: Armandola, Pozzato.

Durata set: 29', 31', 33', 27', 18'; Tot: 138'.

MVP: Kendall Kipp (Bergamo)

Spettatori: 1185,

I RISULTATI-

Eurotek Laica Uyba - Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (25-21, 25-15, 18-25, 25-9);

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Wash4green Monviso Volley 3-1 (24-26, 25-19, 25-17, 25-19);

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze 3-0 (25-16, 25-22, 25-20); Giocata ieri

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Numia Vero Volley Milano 0-3 (16-25, 18-25, 27-29);

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-12, 25-10, 25-16);

Bergamo - Honda Cuneo Granda Volley 3-2 (26-24, 25-22, 25-27, 19-25, 15-11);

Igor Gorgonzola Novara - Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-15, 25-22, 25-18).Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 37, Savino Del Bene Scandicci 31, Numia Vero Volley Milano 26, Reale Mutua Fenera Chieri '76 23, Igor Gorgonzola Novara 23, Eurotek Laica Uyba 16, Il Bisonte Firenze 13, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 13, Honda Cuneo Granda Volley 12, Bergamo 11, Cbf Balducci Hr Macerata 11, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 10, Wash4green Monviso Volley 10, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 7.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 29 novembre 2025, ore 15.30

Honda Cuneo Granda Volley - Igor Gorgonzola Novara



Sabato 29 novembre 2025, ore 20.30

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano



Domenica 30 novembre 2025, ore 15.30

Wash4green Monviso Volley - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia



Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00

Numia Vero Volley Milano - Eurotek Laica Uyba

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Il Bisonte Firenze - Bergamo

Cbf Balducci Hr Macerata - Savino Del Bene Scandicci