Conegliano ok al tie break, vincono Scandicci e Milano

Dopo le emozioni dell’anticipo tra San Giovanni e Macerata, si sono giocate oggi, domenica 11 gennaio, le restanti partite del diciannovesimo turno di Serie A1 Tigotà.

Partita spettacolo davanti ai 3500 spettatori del Pala Gianni Asti di Torino tra due delle semifinaliste della Coppa Italia Frecciarossa. Dopo due ore di partita, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano supera al tie-break le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri, avanti 2-1 dopo tre set ad alta intensità (25-22, 21-25, 25-17) ma incapace di frenare la rimonta delle pantere, brave prima a impattare nel quarto gioco (18-25) e poi a portarsi a casa i due punti (12-15). Sfida stellare tra le due opposte, Haak e Németh, entrambe a segno con 21 punti con la svedese nominata MVP. Accanto alle due bomber, stessi punti per Nervini, mentre Gabi e Zhu aiutano la compagna sfoderando due prestazioni da 17 e 19 punti.

Un risultato che permette alla Savino Del Bene Scandicci, corsara in casa dell’Eurotek Laica Uyba, di accorciare a -2 dalla vetta occupata dalle pantere. All’E-Work Arena, le toscane di coach Gaspari giocano a ritmi elevatissimi, che le bustocche non riescono a pareggiare: 18-25, 15-25, e 19-25 i risultati dei tre parziali. Migliore in campo Franklin, sostituta egregia di Skinner, in panchina per tutta la gara, con 16 punti a referto. Tra le padrone di casa, 13 punti per Obossa.

Netto successo in poco più di un’ora anche per la Numia Vero Volley Milano, che non soffre davanti al pubblico dell’Opiquad Arena di Monza regolando 3-0 con parziali 25-18, 25-19 e 25-19 la Bartoccini Mc Restauri Perugia. A fare la voce grossa, oltre alla solita Egonu, top scorer con 18 punti, è Piva, superlativa con 17 punti realizzati con un’efficienza del 50% abbinati anche ad un’efficienza in ricezione del 66%. Niente da fare per la nuova Perugia di coach Stefano Micoli, subentrato ad Andrea Giovi in settimana.

Stesso risultato, ma in una partita più combattuta, per Il Bisonte Firenze, che ha la meglio sulla Honda Cuneo Granda Volley ritrovando la zona Playoff. Le piemontesi di coach Salvagni mettono in difficoltà le bisontine, che però riescono sempre ad avere il guizzo giusto nei primi due parziali, vinti a 21 e a 23, prima di perfezionare il successo con l’ultimo set vinto 25-19. Mattatrice dell’incontro la solita Knollema, 17 punti a referto, ma sono importanti per coach Chiavegatti anche le prove di Acciarri, 10 punti e Bukilic, 11 con 5 muri.

Infine, non molla la sua striscia di vittorie, otto consecutive in campionato, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia che, in una partita complicata in casa di Bergamo, riesce a portare a casa due punti vincendo al tie-break, l’ottavo perso dalle orobiche su nove giocati. Prestazione da grande squadra per le ragazze di coach Pistola: sotto 2-0 grazie all’ottimo avvio della formazione di coach Cervellin, sospinta dalle prove delle due centrali Manfredini (17 punti, 4 ace e 4 muri) e Meli (14 punti, 7 muri), le pesaresi prima dominano il terzo set lasciando le avversarie a 12 poi, sotto 23-21, ribaltano il risultato del quarto parziale ai vantaggi 24-26 e si regalano il successo al set corto, vinto 12-15. Oltre alla solita Bici, top scorer dell’incontro con 22 punti, contributo eccellente da parte di Ungureanu, MVP con 21 punti (5 muri).

TUTTE LE SFIDE-

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Big match nella domenica di Serie A1 Tigotà: al Pala Gianni Asti di Torino la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano. Si sfidano la terza e la prima della classe, in palio 3 punti importanti in ottica piazzamento play-off ora che siamo giunti alla 6a giornata del girone di ritorno. Le due squadre si ritroveranno a Torino fra due week-end per le Final Four di Coppa Italia Frecciarossa, il grande volley italiano sta entrando nel vivo della stagione.

Negro, ex di giornata, si affida a Van Aalen, Németh, Kunzler, Nervini, Cekulaev, Gray e Spirito libero. Coach Daniele Santarelli ha scelto il suo sestetto di giornata: Wolosz in regia e Haak opposta, Gabi e Zhu in banda, Fahr e Chirichella al centro, De Gennaro è il libero. Al posto di Marina Lubian, rimasta a Conegliano per curare il suo problema alla caviglia, a disposizione dello staff c’è Giorgia Orso, schiacciatrice classe 2008 della Cortina Express Imoco San Donà. In campo stelle del volley azzurro e internazionale nella calda atmosfera del Pala Asti di Torino.

Pantere con il piede sull’acceleratore all’inizio: il primo punto di Gabi vale il 4-9, il muro di Fahr aveva già scavato un solco (3-6). Zhu si fa vedere in difesa in attacco (5-11), Haak stampa il muro per tornare sul +6 dopo la reazione di Chieri (8-14, 5 punti e 1 muro nel set). Con il 12-16 di Chirichella capitan Wolosz ha mandato tutte le compagne a segno, Scognamillo rinforza la ricezione e la difesa gialloblù. Finale di set rovente, Chieri ha energia e punti nelle mani per sorprendere le Pantere, che cadono sul 25-22.

È Gabi a scuotere la squadra dopo un inizio di secondo set in difficoltà (4-3), Zhu completa la mini-rimonta per rimettere il parziale in equilibrio. Haak ha ottime percentuali in attacco (14-13), il muro di Zhu vale il primo vantaggio Prosecco DOC nel set (20-21, 7 centri per la cinese con il 60% offensivo, chiuderà con 19 punti, 2 muri e il 50% in attacco): l’ace di Haak vale l’allungo del 21-23, alla prima palla set Adigwe, appena entrata, riporta la parità con il 21-25.

È Sillah la mossa di coach Santarelli quando le Pantere devono inseguire nel terzo set, il servizio vincente di Haak mette la Prosecco DOC sul -3 (10-7), Ewert e Adigwe danno il cambio alla diagonale titolare quando Chieri è in controllo del parziale (17-9). E così Zhu tiene alto il ritmo a livello personale (14-22), mentre Adigwe trova un servizio vincente (16-23), Daalderop sforna una buona battuta, ma Chieri concretizza e passa sul 2-1.

Doppio Gabi e Haak, Conegliano inizia andando sullo 0-3; Zhu spezza il monologo offensivo della carioca e della svedese (5-7), poi Bella trova un grande servizio per il 6-10. Daalderop sistema la ricezione della Prosecco DOC, Fahr mette a terra un gran primo tempo (12-16). Haak scarica palloni sfreccianti a profusione (chiuderà il match con 23 punti, 3 aces e 1 muro), anche Gabi domina il parziale a suo modo (16-20, nel set la brasiliana ne piazza 7 con 1 muro), Chirichella spettina la ricezione avversaria e le Pantere hanno 7 palle set, la seconda targata Fahr è quella buona per il 2-2 (18-25).

E tie-break sia, il terzo del campionato gialloblù: Fahr trova l’ace per il primo vantaggio significativo (1-4), servono le battute precise e le difese di Daalderop sul +2 (4-6), Zhu trova un punto di importanza capitale per il 9-12. Haak consacra il +3 subito dopo, la Prosecco DOC completa la rimonta e vince con il matchpoint di Gabi (12-15, è il punto numero 17 della gara della brasiliana). È la vittoria numero 18 del campionato della Prosecco DOC, che resta prima in classifica con una vittoria in rimonta.

I protagonisti-

Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « C'è quasi del rammarico, inaspettato quando giochi contro una squadra come Conegliano. Siamo contentissime anche solo per questo punto. Chiaramente per come si erano messe le cose potevamo prendere anche un altro punticino ma va bene così, abbiamo giocato una partita di altissimo livello: gli impegni in questo mese sono tanti, siamo stanche, e giocare in questo modo contro una squadra così non è scontato. Complimenti a loro ma noi abbiamo fatto una grande partita ».

Isabelle Haak (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « È stata tostissima oggi, una partita davvero difficile. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo commesso troppi errori, Chieri ha giocato molto bene. Sono contenta lo stesso, anche se non abbiamo giocato al nostro livello abbiamo vinto. Ci portiamo a casa 2 punti importanti e facciamo i complimenti alle avversarie per quello che hanno dato in campo ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 2-3 (25-22 21-25 25-17 18-25 12-15) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Nervini 21, Cekulaev 13, Van Aalen 1, Kunzler 11, Gray 5, Nemeth 21, Spirito (L), Dambrink 3, Alberti, Antunovic, Bonafede (L), Ferrarini, Bah, Degradi. All. Negro.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Braga Guimaraes 17, Fahr 6, Haak 21, Zhu 19, Chirichella 2, Wolosz 1, De Gennaro (L), Adigwe 3, Sillah 1, Daalderop, Scognamillo, Munarini, Orso (L), Ewert. All. Santarelli.

ARBITRI: Luciani, Armandola,

Durata set: 26', 26', 24', 25', 16'; Tot: 117'.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 3438,

Eurotek Laica Uyba - Savino Del Bene Scandicci

Dopo la battuta d’arresto accusata giovedì nella sfida di Champions League contro il VakifBank, la Savino Del Bene Scandicci reagisce con autorità e torna subito alla vittoria, superando 3-0 la Eurotek Laica UYBA. Per la squadra di coach Gaspari arriva il 17° successo in campionato, l’11° per 3-0, al termine di una gara sempre sotto controllo e gestita con grande solidità.

Nel primo set, dopo l’equilibrio iniziale, Scandicci ha preso il controllo con Weitzel e Franklin e si è aggiudicata la frazione per 18-25. Nel secondo parziale la Savino Del Bene Volley ha allungato dopo il tentativo di rientro di Busto Arsizio, sfruttando muro e attacco per imporsi 15-25. Nel terzo set infine la UYBA ha condotto a lungo, ma la formazione di Gaspari ha saputo rimontare nella parte finale e chiudere 19-25 con Franklin e Antropova protagoniste.

A livello individuale spicca la prestazione di Franklin, MVP del match con 16 punti, decisiva nei momenti chiave della sfida. In doppia cifra anche Antropova con 10 punti.

Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley ha fatto la differenza soprattutto in attacco e a muro, chiudendo con il 51% in attacco contro il 33% di Busto Arsizio e con 9 muri vincenti a fronte dei 4 muri prodotti dalla formazione bustocca.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo martedì 14 gennaio alle ore 18.00. La formazione di coach Gaspari affronterà, tra le mura del Pala BigMat, le francesi del Volero Le Cannet nella sfida valida per la quarta giornata della Pool A di CEV Champions League.

La Eurotek Laica UYBA si schiera in campo con Seki al palleggio, Obossa come opposta, Parra e Battista in banda, Eckl e Torcolacci al centro, Pelloni nel ruolo di libero.

Coach Gaspari risponde con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Franklin e Bosetti come schiacciatrici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Ribechi.

La Savino Del Bene Scandicci parte subito con grande incisività e prende progressivamente il controllo del gioco. Dopo una fase iniziale equilibrata, sono Weitzel e Franklin a scavare il primo solco, portando SDB sul 5-9 e costringendo Busto Arsizio al primo time-out. Il vantaggio cresce, con la Savino Del Bene Volley che tocca il +5 sul 7-12. Nonostante qualche tentativo di rientro guidato da Eckl e Battista, la formazione di Gaspari resta solida e si porta fino al +9 con il 14-23 firmato da Franklin. Nel finale la Savino Del Bene Volley gestisce senza rischi: il 18-25 arriva per effetto di un errore al servizio di Seki.

Nella seconda frazione l’equilibrio iniziale viene spezzato dalla Savino Del Bene Volley, che trova l’allungo approfittando degli errori di Busto Arsizio e appoggiandosi agli attacchi di Antropova e Franklin. Busto Arsizio rientra fino al -1 sull’11-12 grazie all’ace di Parra, ma Scandicci reagisce subito: decisivi i muri di Bosetti e Weitzel e l’ingresso incisivo di Ruddins, che firma due punti consecutivi per il 14-18. Nel finale la Savino Del Bene Volley domina, chiudendo con dieci lunghezze di vantaggio (15-25), nonostante un problema alla caviglia per Ruddins, costretta ad uscire negli scambi finali del set.

La Eurotek Laica UYBA parte forte nel terzo parziale trascinata da Obossa, protagonista al servizio e in attacco, e vola fino al +4, mettendo in difficoltà la Savino Del Bene Volley. Le padrone di casa mantengono il vantaggio fino al 16-12, ma da lì cambia l’inerzia: Weitzel al servizio, Bosetti in battuta e soprattutto Ognjenovic a muro e in attacco guidano la rimonta fino alla parità sul 17-17. Nel finale sale in cattedra Franklin, decisiva con attacchi e muro, mentre Antropova firma il punto conclusivo. La Savino Del Bene chiude il set 19-25, completando una rimonta di grande carattere.

I protagonisti-

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Laica Uyba)- « Che fosse una partita difficile lo sapevamo, speravo la affrontassimo con una serenità e aggressività diverse. Non veniamo da giorni facili e diciamo che oggi alle prime difficoltà ci siamo un po' infastiditi e impauriti. Abbiamo provato a tratti a rientrare nei giusti binari, ma oggi la montagna da scalare era troppo alta ».

Sandor Kantor (II Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Non era semplice questa gara. Lo diciamo sempre che quando passiamo dal pallone Mikasa a quello Molten, cambia tantissimo e questo secondo me oggi lo abbiamo visto, con la nostra battuta che non ha girato così bene. Abbiamo avuto un momento solo di difficoltà, all'inizio della gara, perché dopo aver affrontato il VakifBank e giocato contro i giocatrici molto alte, dovevamo abituarci ad avversarie con altezza diverse, dovevamo prendere le misure e quando siamo riusciti a farlo abbiamo fatto 15 muri positivi, che sono tantissimi, da lì è iniziata la nostra partita ».

Il tabellino-

EUROTEK LAICA UYBA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (18-25 15-25 19-25) –

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 2, Parra 8, Torcolacci 7, Obossa 13, Battista 5, Eckl 4, Pelloni (L), Metwally 2, Schmit, Diouf, Boldini (L), Parlangeli, Gennari. All. Barbolini.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 4, Franklin 16, Nwakalor 2, Antropova 10, Bosetti 5, Weitzel 7, Castillo (L), Ruddins 5, Ribechi (L), Traballi, Graziani, Skinner, Mancini, Bechis. All. Gaspari.

ARBITRI: Brunelli, Marigliano.

Durata set: 21', 23', 21'; Tot: 65'.

MVP: Sarah Franklin (Savino del Bene Scandicci)

Spettatori: 2163

Numia Vero Volley Milano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Terza vittoria consecutiva in Serie A1 Tigotà per la Numia Vero Volley Milano, che – nella sesta giornata di ritorno – ha la meglio sulla Bartoccini-Mc Restauri Perugia con il punteggio di 3-0 (25-18; 25-19; 25-19). Una partita a senso unico quella andata in scena all’Opiquad Arena oggi sold out: prive di Gelin, ferma ai box per una distorsione alla caviglia, Egonu e compagne sono partite forte nei primi due set, mentre nel terzo parziale si sono trovate di fronte alla reazione delle avversarie, che hanno mantenuto il comando fino a metà set. Sul finale è arrivata la risposta delle padrone di casa che – con il positivo turno al servizio di Pietrini – hanno chiuso la pratica in poco più di un’ora. Ottima prestazione quella offerta da Rebecca Piva, che ha chiuso la sfida con 17 punti e il premio di MVP del match. Doppia cifra anche per Egonu – 18 i palloni messi a terra dal capitano rosablu, top scorer di partita – e Danesi, a segno con 10 punti. Da segnalare anche l’efficace prova del libero Fersino, che ha fatto registrare il 100% di ricezione positiva. I tre punti conquistati con Perugia valgono il terzo posto per Milano, che con 43 punti effettua il sorpasso su Chieri, quarta a due lunghezze di distanza.

Per la prima in casa del 2026, coach Lavarini schiera la diagonale Bosio-Egonu, le bande Piva e Lanier, e la coppia al centro Danesi-Sartori. Libero Fersino. La Bartoccini risponde con le novità Gennari in cabina di regia e Vanjak sulla sua diagonale, le schiacciatrici Gardini e Perinelli e le centrali Bartolini-Mazzaro. Sirressi libero.

Equilibrio in avvio di partita, interrotto dall’allungo di Milano che con la pipe di Lanier si porta sul 13-10, costringendo coach Micoli a sospendere il gioco. Rimane al comando la Numia: il buon lavoro al centro di Sartori e il monster block di Egonu fanno volare le rosablu sul 19-14. Senza troppe difficoltà e spinte dai muri di Piva e Danesi, le ragazze di Lavarini – con l’attacco della numero 25 – si aggiudicano il set 25-18. Parte forte la Numia Vero Volley all’inizio del secondo parziale, con il lungo turno dai nove metri di Lanier che porta le sue a quota 8-3. Cambi in casa Perugia, che inserisce Fiesoli su Gardini e riduce lo svantaggio, portandosi a -1 (12-11). Milano ritrova fiducia e fa registrare un parziale di 4-0 che vale il 17-12. Doppio cambio per Vero Volley: si fanno subito sentire Miner e Akimova che, insieme a Lanier, aiutano la squadra a chiudere la frazione 25-19.

Dentro Pietrini su Lanier per Milano nel terzo set, stavolta costretta ad inseguire le ospiti (4-6). Massimo vantaggio per Perugia, che sull’8-11 costringe la panchina di casa a chiamare time-out. Sorpasso Numia sul 14-13, e la Bartoccini pesca dalla panchina per non far scappare le rosablu. Salgono in cattedra i terminali d’attacco meneghini, ben serviti da Bosio: a chiudere la pratica è Piva, che regala la vittoria alle sue con il punteggio di 25-19.

I protagonisti-

Benedetta Sartori (Numia Vero Volley Milano)- « L'obiettivo di oggi era vincere da 3 punti, siamo state molto brave. Sono contenta del risultato che abbiamo portato a casa, sapevamo oggi di dover mettere in campo la nostra miglior pallavolo, con aggressività sin dal primo momento: ci siamo riuscite. Nel terzo set abbiamo avuto un leggero calo, ma ci siamo subito riprese e abbiamo chiuso la gara ».

Alessia Fiesoli (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sapevamo che venire qui sarebbe stato difficile, soprattutto per noi che non stiamo affrontando un momento facile. Ci siamo dette di non guardare il risultato ma la prestazione. Siamo state attaccate per alcuni tratti dei set, poi nelle fasi cruciali è venuta fuori la loro pressione e in generale la loro qualità. Peccato per il finale, ma ripartiamo da qua, perché abbiamo davanti partite fondamentali per la salvezza ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-0 (25-18 25-19 25-19) - NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Piva 17, Sartori 8, Bosio 1, Lanier 7, Danesi 10, Egonu 18, Fersino (L), Pietrini 3, Akimova 1, Kurtagic, Miner, Di Napoli (L), Cagnin, Modesti. All. Lavarini.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gardini 1, Mazzaro 1, Vanjak 9, Perinelli 8, Bartolini 5, Gennari, Sirressi (L), Fiesoli 7, Lemmens 5, Markovic 1, Turla', Recchia (L), Kump. All. Micoli.

ARBITRI: Jacobacci, Santoro

Durata set: 22', 25', 24'; Tot: 71'.

MVP: Rebecca Piva (Numia Milano)

Spettatori: 3983.

Il Bisonte Firenze - Honda Cuneo Granda Volley

Il Bisonte Firenze non si fa sfuggire una ghiottissima occasione e si porta a casa il secondo scontro salvezza consecutivo, il terzo nelle ultime quattro partite, battendo la Honda Cuneo Granda Volley al Pala BigMat con un sontuoso 3-0: tre punti che valgono come platino, perché consentono alle bisontine di salire all’ottavo posto in classifica, ma soprattutto di allargare a + 9 il margine sulla zona retrocessione, a sette giornate dalla fine. Niente ovviamente è ancora fatto, ma se il compito era quello di conquistare più punti possibili negli scontri diretti, per ora è stato svolto al meglio: contro Cuneo le bisontine hanno sfoderato una grande prestazione sia a muro (12 monster block, di cui 9 dalla Serbia con 5 di Bukilić e 4 di Malešević) che in battuta (6 ace di cui 3 di Acciarri), e all’interno di una grande prova corale di squadra, il premio di MVP è andato ancora una volta a Jolien Knollema, capace di chiudere con 17 punti e con un rendimento sontuoso in tutti i fondamentali.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Salvagni risponde con Signorile in regia, Diop opposto, Pritchard e Pucelj in posto quattro, Keene e Cecconello al centro e Bardaro libero.

Il Bisonte parte subito bene con il muro di Knollema del 9-6, poi Pucelj reagisce e impatta (9-9) ma Firenze ricomincia a macinare, difendendo forte e riportandosi sul + 3 con Bukilic (13-10): il margine aumenta con la parallela di Tanase (17-13) e col pallonetto della stessa schiacciatrice (19-14), poi Cuneo ha la forza di tornare sul 21-19 con Pritchard, ma subito dopo Pucelj sbaglia la battuta (22-19) e le bisontine gestiscono bene il vantaggio, chiudendo 25-21 con la diagonale di una magistrale Tanase (sei punti nel set).

Nel secondo c’è Koulisiani al centro per Cecconello, ma Il Bisonte mantiene l’inerzia favorevole continuando a murare con Knollema, Tanase e Bukilic (9-6): qui arriva la reazione di Cuneo, che in un amen impatta con Pritchard (10-10), poi un attacco out di Bukilic vale il primo vantaggio esterno (11-12), e sul mani-out di Pucelj del 13-15 arriva il time out di coach Chiavegatti. Firenze reagisce e Knollema pareggia con la pipe e con l’ace (16-16), poi arriva il secondo ace di fila per il 17-16 e Salvagni è costretto a chiamare time out: la fast in rete di Acciarri vale il controsorpasso sul 18-19, l’errore di Bukilic consegna il nuovo + 2 alle gatte (19-21), poi però è ancora Knollema con due punti di fila a regalare il 21-21 e Salvagni ferma il gioco. Al rientro Malesevic mura per il 22-21, poi è ancora Knollema a mettere giù il lungolinea del 23-21 e il mani out del 24-22: il primo set point se ne va con l’errore in battuta di Knollema, sul secondo Salvagni inserisce Rivero al servizio per Pritchard, ma la cubana sbaglia e regala il 25-23 alle bisontine.

Nel terzo rimane in campo Rivero per Pritchard ma Il Bisonte continua a spingere in attacco con Knollema e in battuta con Acciarri (ace del 4-1), poi Pucelj attacca out (6-2) e Salvagni inserisce Allaoui in regia per Signorile, ma Firenze allunga ancora col muro di Malesevic (9-4) e Salvagni chiama il time out: Cuneo reagisce con un gran turno al servizio di Diop (11-10), Chiavegatti spende il time out e la sua squadra riparte con la fast di Acciarri (13-10), poi la Honda prova nuovamente a rientrare con Diop (16-15), ma due errori di fila valgono il nuovo + 3 (18-15) e Salvagni deve fermare il gioco. Al rientro Il Bisonte gestisce ottimamente il cambio palla, poi Knollema piazza muro e attacco per il 23-19, e subito dopo l’invasione delle gatte regala quattro match point, con Malesevic che sfrutta subito il primo con il muro del 25-19.

I protagonisti-

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Questi sono tre punti veramente molto importanti, che arrivano fra l’altro per la seconda partita consecutiva. Le ragazze sono state bravissime a mettere in campo una grande intensità in tutti i fondamentali, e a stare sempre attaccate alla partita: tutte hanno lavorato bene, sia dentro che fuori dal campo, quindi vanno fatti i complimenti a tutta la squadra per quanto ha fatto fino ad ora. É stata ottima la gestione di tutti i momenti, anche quando abbiamo subito dei break ci siamo ripresi immediatamente, pensando a mettere a terra la palla successiva: è un momento in cui stiamo giocando una bellissima pallavolo e dobbiamo continuare così ».

Anna Bardaro (Honda Cuneo Granda Volley)- « Non siamo riuscite a giocare bene, non abbiamo dimostrato quello che possiamo fare e non siamo state incisive in attacco. Loro ci hanno messo molto in difficoltà in ricezione, quindi abbiamo faticato ad usare i centrali. Dobbiamo subito pensare alla prossima perché ci sono ancora molte partite. Sappiamo di non essere queste e cercheremo subito riscatto. Pensiamo partita per partita e ce ne sono ancora tante in cui possiamo spingere al massimo ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE - HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 3-0 (25-21 25-23 25-19) –

IL BISONTE FIRENZE: Tanase 8, Acciarri 10, Morello 1, Knollema 17, Malesevic 6, Bukilic 11, Valoppi (L), Kacmaz, Bertolino, Villani, Agrifoglio, Colzi, Lapini (L), Zuccarelli. All. Chiavegatti.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile 1, Pucelj 11, Cecconello, Diop 13, Pritchard 9, Keene 4, Bardaro (L), Koulisiani 8, Rivero 3, Magnani, Marring (L), Atamah, Allaoui. All. Salvagni.

ARBITRI: Salvati, Piana.

Durata set: 24', 26', 24'; Tot: 74'.

MVP: Jolien Knollema (Il Bisonte Firenze),

Spettatori: 804.

Bergamo - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Bergamo ha due volti: quello di un inizio travolgente che porta al doppio vantaggio e quello che si fa sfuggire la vittoria al tie break dopo aver lasciato per strada un match ball. È un avvio che promette emozioni, con Bergamo subito avanti, Vallefoglia brava a rimontare con una fiammata che la porta a condurre, ma poi arriva la rimonta firmata Carraro-Weske, il sorpasso, il break di Bolzonetti per il 22-20 e infine Ferrario entra e va in battuta, mette in difficoltà la ricezione marchigiana e Kipp chiude i giochi firmando il 25-21. Immediato il ritorno di fiamma delle ospiti, ma lento e senza paura arriva il recupero rossoblù, seguito da un perentorio sorpasso chiuso dall’ace di Linda Manfredini per il 25-18. Vallefoglia, consapevole di giocarsi l’ultima occasione per restare in partita, entra in campo dirompente. Coach V ervellin mischia le carte e butta nella mischia prima Mosser poi Ailama Cese Montalvo, che torna in campo dopo una lunga assenza. Entra anche Micheletti, che fa il suo esordio in A1 per dare respiro a Meli. Ma Bici (7) e Ungureanu (8) sono spietate e il set scivola inesorabilmente nelle mani delle marchigiane (12-25). Si torna all’assetto iniziale ed è testa a testa fino al break firmato da un ace di Manfredini. E’ ancora Ungureanu a guidare la rimonta, ma le rispondono Bolzonetti e capitan Mlejnkova, mentre Manfredini fa il resto per portare il set sul 19-16 prima e sul 20-18 poi. Non è finita, Vallefoglia non vuole arrendersi e ci vuole Bolzonetti per andare a match point. Lo annulla Bici e Candi si conquista la palla set che porta al tie break. Ribaltare l’equilibrio non è facile per Bergamo che si trova infatti sotto 5-8 al cambio di campo. Il gap non viene colmato e la vittoria finisce tra le mani di Vallefoglia.

I protagonisti-

Linda Manfredini (Bergamo)- « Purtroppo dobbiamo commentare ancora una volta una sconfitta al tie break. E’ un peccato perché avevamo guidato il match per due set, poi ci siamo improvvisamente smarrite dopo aver sciupato una palla match. Dobbiamo essere più attente e guardare il nostro campo. Solo così possiamo avere la meglio sulle avversarie ».

Adelina Ungureanu (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Abbiamo iniziato non benissimo, l'approccio alla partita non è stato dei migliori, del resto venivamo da una settimana molto dura con due trasferte di fila ed eravamo un po' stanche. Spero di aver dato un bel contributo alla squadra, ma tutte insieme abbiamo cambiato la partita dal terzo set in poi. Io e le mie compagne sappiamo bene che non era facile tirare fuori le energie e lo spirito giusto per portare a casa questa vittoria ».

Il tabellino-

BERGAMO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 2-3 (25-21 25-18 12-25 24-26 12-15) –

BERGAMO: Bolzonetti 14, Meli 14, Kipp 10, Mlejnkova 7, Manfredini 17, Eze 4, Armini (L), Weske 7, Mosser 2, Cese Montalvo 1, Micheletti, Carraro, Strubbe (L), Ferrario. All. Cervellin.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 9, Butigan 6, Laza'ro Castellanos, Omoruyi 4, Candi 9, Bici 22, De Bortoli (L), Ungureanu 21, Bartolucci 4, Thokbuom 1, Feduzzi (L), Kovaleva (L), Stoyanova, Carletti. All. Pistola.

ARBITRI: Nava, Pozzato.

Durata set: 28', 25', 23', 33', 19'; Tot: 128'.

MVP: Adelina Ungureanu (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 1538.

I RISULTATI-

Eurotek Laica Uyba - Savino Del Bene Scandicci 0-3 (18-25, 15-25, 19-25);

Igor Gorgonzola Novara - Wash4green Monviso Volley 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 25-23) Giocata il 10 dicembre 2025;

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 2-3 (25-22, 21-25, 25-17, 18-25, 12-15);

Numia Vero Volley Milano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0 (25-18, 25-19, 25-19);

Il Bisonte Firenze - Honda Cuneo Granda Volley 3-0 (25-21, 25-23, 25-19);

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Cbf Balducci Hr Macerata 2-3 (22-25, 25-22, 25-18, 23-25, 17-19) Giocata ieri

Bergamo - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 2-3 (25-21, 25-18, 12-25, 24-26, 12-15).

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 51, Savino Del Bene Scandicci 49, Numia Vero Volley Milano 43, Reale Mutua Fenera Chieri '76 41, Igor Gorgonzola Novara 39, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 34, Bergamo 22, Il Bisonte Firenze 21, Cbf Balducci Hr Macerata 21, Honda Cuneo Granda Volley 20, Eurotek Laica Uyba 20, Wash4green Monviso Volley 15, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 11.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 17 gennaio 2026, ore 19.30

Honda Cuneo Granda Volley - Omag-Mt San Giovanni In Marignano



Sabato 17 gennaio 2026, ore 20.00

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara



Sabato 17 gennaio 2026, ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata - Eurotek Laica Uyba

Wash4green Monviso Volley - Numia Vero Volley Milano

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Il Bisonte Firenze

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Bergamo