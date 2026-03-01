Playoff Challenge: Cuneo parte forte contro la Omag

Il primo set si apre con Consolini avanti 5-8. Tuttavia c’è subito la reazione delle Gatte, brave a recuperare e a staccare le romagnole: 16-12. Nel finale Cuneo non si guarda più indietro e chiude il parziale 25-18.

Il secondo set vede sempre San Giovanni avanti in avvio: 7-8. Anche questa volta le Gatte centrano la rimonta, salendo 16-14. Nel finale però Consolini lancia il cuore oltre l’ostacolo, prendendosi di forza il parziale (23-25).

Nel terzo set Cuneo parte meglio: 8-5. Le romagnole tornano sotto, accorciando sul 16-15. Questa volta però il finale sorride alle Gatte, che salgono 2-1 (25-23).

Il quarto set segue il copione del primo: 8-5. Questa volta manca la reazione di Consolini, con le biancorosse avanti 16-12. Nel finale Cuneo non si volta più indietro, prendendosi set (25-19) e partita (3-1).

I protagonisti-

Fabio Tisci (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley )- « Siamo contente per la vittoria di oggi – ha commentato Fabio Tisci – Abbiamo continuato sulla falsa riga di quanto fatto di buono nelle ultime uscite della regular season. Ora vogliamo continuare così, a partire dall’appuntamento della prossima settimana ».

Il tabellino-

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (25-18 23-25 25-23 25-19) -

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile 1, Pucelj 17, Cecconello 4, Diop 21, Rivero 14, Atamah 5, Magnani (L), Koulisiani 8, Keene 3, Marring 2, Bardaro (L), Allaoui, Pritchard. All. Tisci.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Bracchi 21, Parini 5, Brancher 6, Zhuang 11, Kochurina 19, Nicolini 2, Tellone (L), Piovesan 4, Wilson 1, Nardo, Caruso, Panetoni (L), Ortolani. All. Bellano. ARBITRI: Ciaccio, Caretti.

Durata set: 25', 27', 30', 27'; Tot: 109'.

MVP: Masa Pucelj (Honda Cuneo Granda Volley)

Spettatori: 1162