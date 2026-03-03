Play Off: è già tempo da dentro o fuori

ROMA- Il fattore campo ha pesato nella Gara 1 dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà . Come nella passata stagione, le quattro squadre di casa si sono portate avanti nella Serie di Quarti di Finale, regalandosi la possibilità di chiudere i quattro confronti nelle Gara 2 in programma tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo.

La prima sfida in programma sarà il derby piemontese tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e l’Igor Gorgonzola Novara, arrivata a Gara 3 nelle ultime due stagioni. Serviranno maggiore concretezza e meno errori alle collinari per rimettere in equilibrio il confronto, dopo una Gara 1 ben giocata e gestita dalle zanzare la scorsa domenica. Il confronto si disputerà alle ore 20 domani, mercoledì 4 marzo, in diretta DAZN e VBTV.

Sulle stesse piattaforme alle 20.30, le campionesse in carica della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano faranno visita all’Eurotek Laica Uyba che, nella prima gara stagionale, costrinse le trevigiane al tie-break proprio davanti al pubblico dell’E-Work Arena, che si prospetta infuocata. Servirà tutto il supporto del pubblico e il ritorno a pieno regime di Parra per impensierire le trevigiane di coach Santarelli, con Gabi in dubbio dopo il colpo al fianco sinistro ricevuto in Gara 1.

Sempre alle 20.30 ma in diretta RaiPlay e VBTV dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia tenterà di pareggiare il confronto contro la Numia Vero Volley Milano, forse quello apparso più squilibrato dopo una Gara 1 totalmente in mano alle meneghine. Ma il precedente del 23 dicembre dà coraggio alle ragazze di coach Pistola, che alla vigilia dello scorso Natale superarono con un convincente 3-1 nell’arena pesarese la squadra di coach Lavarini.

Il programma delle Gara 2 si chiuderà giovedì 5 marzo alle ore 20 (DAZN e VBTV) con il match del PalaFacchetti tra Bergamo e la Savino Del Bene Scandicci. Le orobiche hanno sfiorato il colpaccio in Gara 1, mettendo in grande difficoltà le toscane grazie alla bella prestazione di squadra che ha portato il confronto ad un tie-break tiratissimo, poi vinto dalla squadra di coach Gaspari, priva di Ognjenovic e Skinner ancora in dubbio, ai vantaggi 17-15. Un’ottima partenza che andrà confermata davanti al pubblico amico per provare a rinviare ogni verdetto a Gara 3.

In conclusione, due curiosità statistiche: in ognuna delle ultime cinque edizioni di Playoff c’è stato un solo confronto arrivato a Gara 3, mentre l’ultima stagione in cui tutte le sfide si sono chiuse in due gare risale al 2013-14.

TUTTE LE SFIDE-

Eurotek Laica Uyba - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

La Eurotek Laica UYBA è pronta a dare battaglia. Mercoledì sera alle 20.30, alla e-work arena, le farfalle scenderanno in campo per Gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto contro le pantere della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Dopo la sconfitta in Gara 1 domenica al Pala Verde, la formazione biancorossa non perde le speranze e guarda alla sfida casalinga con determinazione e fiducia, con l’obiettivo di pareggiare la serie e allungarla a Gara 3, eventualmente in programma nel week-end in terra veneta. Il programma di avvicinamento alla gara per Boldini e compagne prevede una seduta pesi nel pomeriggio di lunedì, una sessione tecnica martedì dalle 10 alle 12 e la rifinitura di mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11: lavoro intenso e mirato, con lo staff tecnico impegnato a curare ogni dettaglio, a studiare anche nuove soluzioni tattiche rispetto alla prima sfida e a recuperare Melanie Parra, assente al PalaVerde per un leggero risentimento al ginocchio. Servirà una prestazione di carattere, lucidità e aggressività per contrastare la forza e l’organizzazione della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Gara 2 rappresenta un crocevia fondamentale: in caso di sconfitta la UYBA uscirà dai playoff scudetto ed entrerà nei playoff Challenge, ma ogni discorso futuro è rimandato: la testa è tutta a mercoledì sera e ad una partita da vivere con intensità e coraggio, anche grazie al supporto del pubblico dell’arena, chiamato a trasformare il palazzetto in un vero fortino biancorosso. Diretta TV su DAZN.

PRECEDENTI: 44 (34 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 10 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Katja Eckl a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2024/2025; Alessia Gennari a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024; Nanami Seki a Imoco Volley Conegliano nel 2024/2025; Joanna Wolosz a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015 - Allenatori: Tommaso Barbato a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018



Federica Pelloni (Eurotek Laica Uyba)- « Non partiamo battute: al PalaVerde abbiamo dimostrato, come nei due incontri di regular season, che abbiamo le armi per poter dar fastidio anche a una corazzata come Conegliano. Ci vorrà un'impresa ma siamo cariche, speriamo di recuperare anche Melanie Parra che ci potrà dare un'ulteriore mano e contiamo sul supporto del nostro pubblico e della nostra arena. Mai come questa volta sarà fondamentale ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Quella di domani sarà sicuramente una sfida più difficile rispetto a quella dell’andata perché Busto giocherà in casa, farà di tutto per vendere cara la pelle e mantenere la serie viva. Con il pubblico amico sanno che devono compiere un altro passo rispetto a quando ci hanno affrontato al Palaverde, ma domenica ci hanno messo in difficoltà e hanno tutte le carte in regola per impensierire chiunque. Non dobbiamo sottovalutare l’UYBA e non possiamo permetterci di giocare come abbiamo fatto nel secondo set di Gara-1, abbassando la guardia e dimostrandoci remissivi in alcuni fondamentali. Questi sono i play-off, i rischi e le incognite nascono ovunque e non possiamo permetterci passi falsi. Rispettiamo Busto non solo per il gruppo attuale, ma anche per la sua storia: è un club storico abituato a giocare partite ad alto livello, hanno un mix di giocatrici giovani ed esperte, ben allenate. Vogliamo far di tutto per chiudere qui il quarto di finale e prepararci verso la Champions League ».

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara

Dentro o fuori. Si presenta così la partita che domani, mercoledì 4 marzo (ore 20), la Reale Mutua Fenera Chieri '76 gioca al Pala Gianni Asti di Torino contro l'Igor Gorgonzola Novara. Si tratta di gara 2 dei quarti di finale dei Playoff Serie A1 Tigotà. Per le biancoblù di coach Negro è un derby senza possibilità senza appello. Vincere significherebbe prolungare la serie alla decisiva gara 3 a Novara, per provare a conquistare la prima qualificazione alle semifinali nei play-off nella storia del club. Una sconfitta invece concluderebbe lì il cammino nel tabellone scudetto. In gara 1 a Novara le gaudenziane hanno vinto 3-1 sfruttando al meglio il fattore campo come già avevano fatto in campionato. I precedenti sono in tutto 27, con 9 successi di Chieri e 18 di Novara.

PRECEDENTI: 27 (9 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 18 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Sara Alberti a Igor Novara nel 2016/2017



Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri)- « La gara di andata ci ha dato spunti su cui lavorare, spunti su cui crescere, spunti soprattutto su cui dobbiamo migliorare. Cerchiamo di arrivare a questa partita più pronte, più preparate e più grintose fin dall'inizio. Ecco, è questo che mi auguro e che mi aspetto dalla squadra. Non sarà una partita facile o da prendere con leggerezza. Loro arriveranno agguerrite. Fin dal primo punto noi dobbiamo cercare di stare davanti, e riuscire a portare a casa il risultato, che è quello che ci auguriamo. Quindi cercheremo di sfruttare al massimo le cose su cui siamo più ferrate, di farle bene, e di limitare le cose che ci vengono meno bene ».

Giulia Leonardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Gara uno è alle spalle e quella che ci aspetta sarà una sfida ancora più tosta contro un avversario, Chieri, che in casa propria si esprime sempre al meglio. Da parte nostra dobbiamo ripartire con lo stesso atteggiamento, entrare in campo ed esprimere lo stesso atteggiamento nella correlazione muro-difesa di gara uno, perché ha funzionato davvero bene e ci ha permesso di contenerle da subito, impedendo loro di entrare in partita. Dobbiamo esprimere il nostro gioco, dare continuità a quanto fatto in gara uno per provare a chiudere subito la serie ».

Bergamo - Savino Del Bene Scandicci

PRECEDENTI: 15 (14 successi Savino Del Bene Scandicci, 1 successo Bergamo)

EX: Martina Armini a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024 - Allenatori: Luca Rossini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « In Gara-1 abbiamo dimostrato di avere carattere perché nel momento più difficile in assoluto siamo riusciti ad uscirne, però l'atteggiamento non mi è piaciuto, quindi questa cosa andrà resettata perché è stato un passo falso, nonostante la vittoria finale. È stato un passo falso nell'atteggiamento, ci può stare se c'è una bellissima reazione giovedì in Gara-2, perché ci aspetta una partita difficilissima a casa di Bergamo: hanno un ottimo servizio fuori casa, figuriamoci in casa. Quello che ho detto alle ragazze domenica scorsa a fine partita è che l'importante è aver vinto, ma dobbiamo capire che abbiamo anche fatto un grande passo indietro. Ci può stare, ma dobbiamo ripartire molto motivati perché vogliamo provare a chiudere la serie dei quarti di finale in due gare, per noi sarebbe fondamentale avere una settimana piena di lavoro, che di questi tempi aiuta ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia è uscita sconfitta dalla prima partita dei Quarti di finale dei Play-off scudetto da un’avversaria di livello tecnico altissimo come la Numia Milano, vincitrice all’inizio della stagione della Supercoppa Italiana ai danni della Prosecco Doc Conegliano e ancora in piena corsa anche per la vittoria della Champions League. Ora, per rimandare il verdetto ed evitare l’eliminazione, le tigri hanno l’obbligo di vincere gara due, in programma a Pesaro alla Vitrifrigo Arena mercoledì 4 febbraio alle 20.30. I biglietti sono in vendita su Liveticket.it, ma sarà possibile acquistarli anche il giorno della partita a partire dalle 18 al botteghino della Vitrifrigo Arena. Atteso un grande pubblico, richiamato dall'importanza dell'evento per la squadra di casa e dalla popolarità delle atlete della Numia, che da sempre fanno registrare a Pesaro una affluenza record.

PRECEDENTI: 14 (2 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 12 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Sonia Candi a Vero Volley nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Andrea Mafrici a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023

Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Gara uno stata la partita che mi aspettavo da parte loro, in questi play-off hanno alzato il livello, del resto il valore della squadra è indiscutibile: hanno la coppia di centrali forse più forte al mondo, uno degli opposti migliori a livello internazionale e il libero della nazionale italiana. Hanno giocato una partita super, soprattutto in attacco e nella correlazione muro difesa. Noi potevamo fare qualcosa di più, ma questa volta dobbiamo solo fare i complimenti alla loro squadra, che è arrivata in gran forma alla fase finale del campionato. Ora lavoreremo per correggere alcuni aspetti tecnici, ma una cosa è sicura: non vogliamo mollare e faremo di tutto per proseguire questi play-off approfittando dell’appoggio del nostro pubblico ».

Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « Arriviamo dalla bella prestazione di domenica, ma dovremo essere brave a resettare subito senza pensare a Gara 1. Quello di Vallefoglia è un campo difficile sul quale ci servirà la massima concentrazione. Loro sono una squadra che, soprattutto in casa, può difendere molto e dovremo quindi essere brave ad avere pazienza. Un altro fondamentale in cui dovremo fare bene è il muro difesa, come abbiamo già fatto vedere in Gara 1; sarà importante continuare a rendere sempre più fluido ed efficace il nostro cambio palla ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEI QUARTI PLAY OFF-

Mercoledì: 4 marzo 2026, ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Curto Giuseppe, Papadopol Veronica Mioara

Mercoledì: 4 marzo 2026, ore 20.30

Eurotek Laica Uyba - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Saltalippi Luca

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Canessa Maurizio, Brunelli Michele

Giovedì: 5 marzo 2026, ore 20.00

Bergamo - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Santoro Angelo, Nava Stefano

