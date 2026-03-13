Play Off Challenge: si gioca la 2a giornata

Nel Girone B anticipo alle 20.30 di sabato 14 marzo per Megabox Ond. Savio Vallefoglia contro Omag-MT San Giovanni in Marignano, mentre alle 17 di domenica spazio a Honda Cuneo Granda Volley contro Bergamo.

TUTTE LE SFIDE-

GIRONE A-

Reale Mutua Fenera Chieri - Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica 15 marzo (ore 17) al PalaFenera la Reale Mutua Fenera Chieri '76 debutta nei Playoff Challenge ospitando la Cbf Balducci Hr Macerata. Inserite nel girone A che comprende anche Bisonte Firenze e Eurotek Laica Uyba, Spirito e compagne giocano contro la formazione marchigiana la prima di sei partite che ad aprile porteranno le prime classificate dei due gironi a contendersi il posto nella prossima edizione della CEV Challenge Cup. Un obiettivo a cui il club biancoblù tiene molto per proseguire anche la prossima stagione il suo cammino europeo, iniziato nel 2022/2023 proprio con la partecipazione (e la conquista) della Challenge. Le ragazze di Negro torneranno in campo domenica a 72 ore dalla semifinale d'andata della Coppa Cev a Dresda. Troveranno sulla loro strada una squadra preparata e riposata che nelle due partite già disputate nei Playoff Challenge col Bisonte ha vinto 0-3 a Firenze e perso 1-3 in casa. Nelle due sfide stagionali in regular season Chieri ha superato due volte Macerata, 3-0 in casa e 1-3 in trasferta. I precedenti fra i due club sono complessivamente quattro, tutti vinti da Chieri. Tre le ex nel roster marchigiano: Asia Bonelli, Giulia Bresciani e Giorgia Caforio.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri)

EX: Asia Bonelli a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022; Giulia Bresciani a Fenera Chieri '76 nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Giorgia Caforio a Fenera Chieri '76 nel 2018/2019

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri)- « Il nostro debutto nei Playoff Challenge arriva in mezzo alle due gare di semifinale di Coppa Cev, quindi un momento delicato per noi. Dovremo gestire al meglio le energie e le risorse della rosa per poter arrivare bene sia alla partita di domenica con Macerata sia al ritorno con Dresda di mercoledì ».

Ilaria Batte (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica giocheremo in trasferta contro Chieri la nostra terza gara nei Playoff Challenge, sarà sicuramente una sfida impegnativa perché affrontiamo un’ottima squadra. Nelle due partite disputate durante la Regular Season con le piemontesi, sia all’andata che al ritorno, abbiamo comunque fatto la nostra parte nonostante il risultato non ci abbia premiato: abbiamo lottato su ogni pallone e credo che abbiamo espresso una buona pallavolo. Siamo consapevoli che sarà una gara difficile, visto il valore del nostro avversario, ma sono fiduciosa e vogliamo mettere in campo una buona prestazione ».

Il Bisonte Firenze - Eurotek Laica Uyba

Il Bisonte Firenze torna al Pala BigMat per la seconda giornata - la terza effettiva - dei playoff Challenge: domani alle 17 è in programma la sfida casalinga contro la Eurotek UYBA Busto Arsizio, che debutta nella competizione dopo aver disputato i quarti dei playoff scudetto, nei quali è stata eliminata dalla corazzata Conegliano. Un percorso, quello delle bisontine e delle farfalle, che è stato praticamente identico nel corso della regular season, chiusa con una vittoria per parte nei confronti diretti e con un solo punto di vantaggio in classifica a favore della squadra di coach Barbolini. Per Il Bisonte c’è la voglia di ottenere il primo successo casalingo in questo playoff Challenge, proseguendo il trend inaugurato una settimana fa con la vittoria di Macerata che è valsa i primi tre punti nel gironcino.

PRECEDENTI: 26 (8 successi Il Bisonte Firenze, 18 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Francesca Villani a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Domani affronteremo una squadra che è stata protagonista di un buon campionato e che si è qualificata ai play off precedendoci di un solo punto, giocando poi con grande orgoglio nelle due partite dei quarti contro Conegliano, a cui ha strappato anche un set nonostante l’assenza di Parra. Non sappiamo chi scenderà in campo domani, quindi dovremo essere pronte ad adattarci alle situazioni che ci troveremo davanti: sarà fondamentale almeno riproporre ciò che abbiamo fatto nell’ultima partita a Macerata, a partire da un’altissima pressione in battuta che poi ci ha aiutato a lavorare bene a muro-difesa, perchè vogliamo fare una bella figura davanti ai nostri tifosi ».

Katja Eckl (Eurotek Laica Uyba)- « Abbiamo voglia di tornare in campo dopo il week-end senza partite: i playoff Challenge sono una nuova sfida per noi e vogliamo onorarli fino all'ultima gara. Iniziamo con il Bisonte che è una squadra che è cresciuta molto durante la stagione ed è riuscita a batterci nell'ultima sfida alla e-work arena. Dovremo presentarci a Firenze concentrate ed aggressive per conquistare i primi punti di questo torneo ».

GIRONE B-

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

La Megabox Ondulati del Savio, in attesa della finale di ritorno della Cev Challenge Cup, gioca domani, sabato 14 marzo, la prima partita della fase a gironi dei Play-off per la partecipazione alla Cev Challenge Cup del prossimo anno. Le tigri esordiranno in casa con la Omag-MT San Giovanni in Marignano alle 20.30 al PalaMegabox. San Giovanni, reduce da un brillante finale di stagione che ha consentito alla neopromossa squadra di Massimo Bellano di conquistare una meritata salvezza, ha già congedato Straube e Zhuang ed ha perduto le prime due partite contro la Honda Cuneo.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Serena Ortolani a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023; Sara Panetoni a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024

Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Dopo la vittoria dello scorso mercoledì nella finale di andata della Challenge Cup, cercheremo di mettere tutto il focus su questa partita, senza però dimenticare l’impegno più importante contro il Panathinaikos del mercoledì successivo ».

Honda Cuneo Granda Volley - Bergamo

La Honda Cuneo Granda Volley è pronta per tornare a giocare fra le mura amiche: la sfida è contro Volley Bergamo 1991. Dopo la vittoria ottenuta in trasferta a Cervia contro San Giovanni in Marignano, le Gatte affronteranno le lombarde per una partita già pesante nei Play Off di CEV Challenge Cup. Si parte domenica 15 marzo alle 17 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su VBTV e sul canale YouTube di Lega Volley Femminile. Le biancorosse guidano il Gruppo B con sei punti, figli della doppia vittoria contro le Zie. Dall’altro lato della rete Bergamo ha ceduto a Scandicci nei Play Off Scudetto, lottando però fino alla fine.

PRECEDENTI: 10 (4 successi Honda Cuneo Granda Volley, 6 successi Bergamo)

EX: Federica Ferrario a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024

Fabio Tisci (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « Sarà bello tornare a giocare in casa. È vero che abbiamo conquistato sei punti, grazie a due vittorie in due partite, però non dobbiamo abbassare l'attenzione. Quindi l'obiettivo è fare in modo che la squadra giochi divertendosi, così da continuare questo buon momento che stiamo vivendo ».

Matteo Bertini (Direttore Sportivo Bergamo)- « Si tratta di una competizione importante perché può farci riaffacciare in Europa. È una nuova fase che dobbiamo onorare e nella quale abbiamo l’opportunità di sfruttare i progressi che abbiamo mostrato nell’ultimo periodo ».

PROGRAMMA E ARBITRI 2a GIORNATA PLAY OFF CHALLENGE-GIRONE A-

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Piana Rossella, Brancati Rocco

Il Bisonte Firenze - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Caretti Stefano, Serafin Denis

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 3, Il Bisonte Firenze 3, Eurotek Laica Uyba 0, Reale Mutua Fenera Chieri '76 0.

PROGRAMMA E ARBITRI 2a GIORNATA PLAY OFF CHALLENGE-GIRONE B-

Sabato 14 marzo 2026, ore 20.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Vagni Ilaria, Saltalippi Fabrizio

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.00

Honda Cuneo Granda Volley – Bergamo Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Marconi Michele

CLASSIFICA-

Honda Cuneo Granda Volley 6, Bergamo 0, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0, Omag-Mt San Giovanni In M.No 0.