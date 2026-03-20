Play Off: a Novara e a Milano appuntamento con Gara 2 delle semifinali

Dopo una Gara 1 al cardiopalma sfumata nel finale dopo un vantaggio di 0-2, l’Igor Gorgonzola Novara si prepara ad ospitare in un PalaIgor sold out le rivali di sempre della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. A differenza delle pantere, le zanzare hanno avuto una settimana intera per preparare l’appuntamento di sabato 21 marzo alle ore 21.15, con diretta integrale Rai Play (Rai Sport dalle 21.25 ca.), DAZN e VBTV. L’obiettivo sarà cercare di mantenere la giusta continuità per tutto l’arco dell’incontro, provando magari a sfruttare le scorie degli impegni europei delle trevigiane, qualificatesi alla Final Four di Champions League dopo cinque set disputati al Palaverde mercoledì. Oltre a Tolok, mai così in forma come nell’ultimo periodo e leader tra le top scorer nei Playoff con 96 punti in tre gare, servirà maggiore supporto da parte delle schiacciatrici, mentre per Conegliano la chiave sarà gestire il potenziale recupero di Gabi facendo leva sul grande momento di Zhu e Sillah. Prima della partita, verrà effettuata la consegna del SisalTipster MVP of the Month del mese di febbraio a Mayu Ishikawa.

Un ritorno dalla Turchia molto diverso per la Numia Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Scandicci, protagoniste della Gara 2 di domenica 22 marzo alle ore 15 in diretta Rai Sport e VBTV. Da un lato la gioia delle toscane, che in un Golden Set salvifico hanno conquistato l’accesso all’ultimo appuntamento della massima competizione europea, dall’altro l’amarezza delle meneghine, che hanno ceduto al tie-break contro il VakifBank salutando la manifestazione. Umori che fanno da contraltare al risultato di Gara 1 dove, dopo un buon primo set, Scandicci si è arresa a Milano, avanti ora 1-0 e con il fattore campo a favore. Egonu e compagne dovranno appoggiarsi al muro che ha fatto la differenza in questo inizio di Playoff, con Danesi top blocker con 9 colpi vincenti, mentre le toscane proveranno a far male al servizio, affidandosi alle braccia di Antropova, diventata la scorsa partita la top acer di sempre nei Playoff con 66 servizi vincenti in nemmeno cinque edizioni.

LE DUE SFIDE-

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Il Pala Igor, sold-out da giorni, si prepara a ospitare il quinto atto stagionale della sfida tra Igor Volley e Conegliano, arrivate alla seconda sfida di semifinale Scudetto. Dopo l'equilibrio della prima partita, vinta al tie-break dalle venete, le ragazze di Lorenzo Bernardi si affidano al fattore campo per provare a riequilibrare la serie replicando quanto già avvenuto nelle scorse due stagioni. Il match, con inizio alle 21.15, sarà trasmesso in diretta da Rai Sport, DAZN e Volleyball World TV e si aprirà con una premiazione speciale per Mayu Ishikawa, cui sarà consegnato il premio “MVP Sisal Tipster di Febbraio” Serie A1 Tigotà Stagione 2025/2026. La serie proseguirà martedì sera a Treviso, con il gioco che tornerà a Novara in occasione dell'eventuale gara 4, sabato 28 marzo.

PRECEDENTI: 59 (12 successi Igor Gorgonzola Novara, 47 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Federica Squarcini a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024; Cristina Chirichella a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Nika Daalderop a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Maurizio Mora a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Giulia Carraro (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo tornate in palestra con spirito positivo, perché siamo reduci da una partita bellissima, giocata alla pari fino in fondo, ma anche con voglia di lavorare e migliorare quelle cose che non hanno funzionato al meglio e che ci hanno impedito di ottenere la vittoria. Ripartiamo dalle tante cose belle e dalla consapevolezza di poter contare su un palazzetto sold-out da giorni, in un'atmosfera che sarà bellissima e carica al punto giusto ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Siamo pronti per affrontare Novara in occasione dell’ennesima sfida di questa stagione. Come ho detto più volte, l’Igor è forte, ha tantissime alternative che possono mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo aspettarci un’altra battaglia sportiva, è una gara di semifinale di uno dei campionati più competitivi del mondo. Sappiamo quanto sia complicato giocare al Pala Igor: Novara avrà il tifo dalla propria parte- ma non vediamo l'ora di sentire la voce dei nostri tifosi -e grande voglia di riscatto dopo una Gara 1 che non è finita come desideravano. Sono molto aggressive in alcuni fondamentali e sono in grado di invertire le cose se non vanno come le hanno preparate. Dal canto nostro, abbiamo capito cosa ci è mancato domenica scorsa: dovremo partire meglio, dobbiamo evitare di andare in svantaggio per compiere l’ennesima impresa. Vincere Gara 2 sarebbe fondamentale, ma a prescindere dal risultato non dobbiamo perdere il focus, sarà una serie lunga e dobbiamo prepararci a dare tutto ».

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci

Riparte la corsa allo Scudetto di Serie A1 Tigotà. Big match all'orizzonte per la Numia Vero Volley Milano che, archiviata la stagione europea, è pronta a rituffarsi in campionato per Gara 2 delle Semifinali. All'Allianz Cloud Egonu e compagne riceveranno le toscane della Savino Del Bene Scandicci che arriva a Milano con l'obiettivo di pareggiare la serie. La sfida, in programma domenica 22 marzo alle ore 15.00 (diretta Rai Sport e VBTV), segna il quarto confronto stagionale per le due squadre che vanno a caccia di un posto in Finale. Dopo aver prevalso con un netto 3-0 in Gara 1, parte con i favori del pronostico la formazione di casa della Numia: spinta dal caloroso pubblico e con il fattore campo dalla sua, Milano andrà a caccia di una preziosa vittoria per portarsi sul 2-0 nella serie. Anche nel match di domenica sarà fondamentale l'apporto del muro, punto di forza della Vero Volley che in questi Play Off ha fatto registrare 30 muri; di questi circa un terzo (9) portano la firma di Anna Danesi che si conferma best blocker della fase calda del campionato. Ben supportata da Hena Kurtagic (7 muri) e Paola Egonu (6 muri e 60 punti complessivi), la linea di muro rosablu proverà a bloccare una Scandicci sull'onda dell'entusiasmo dopo la vittoria al Golden Set sul Fenerbahçe che ha regalato alla Savino Del Bene un posto in Final Four di CEV Champions League.

PRECEDENTI: 37 (16 successi Savino Del Bene Scandicci, 21 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Elena Pietrini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Brenda Castillo a Vero Volley nel 2023/2024; Gaia Traballi a Vero Volley nel 2022/2023 - Allenatori: Marco Gaspari a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)- « Sarà una partita difficile, così come lo è questa serie di Semifinali. Aver iniziato con una vittoria in Gara 1 ci dà un vantaggio, ma non è il punto di arrivo e giocare con il fattore campo a nostro favore ci aiuterà molto. Ci aspettiamo una partita diversa rispetto a quella di sabato scorso perchè Scandicci può mettere in campo una pallavolo di un livello molto più alto ed è reduce da una vittoria europea molto importante; loro arriveranno qui con tanta energia con l'obiettivo di pareggiare la serie. Siamo pronte per una grande battaglia ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DI SEMIFINALE PLAY OFF-

Sabato 21 marzo 2026, ore 21.15

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Cerra Alessandro, Santoro Angelo Serie 0-1

Domenica 22 marzo 2026, ore 15.00

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Brancati Rocco, Goitre Mauro Serie 1-0