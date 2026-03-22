Scandicci va avanti 0-2 poi si scatena Milano e ribalta la partita

Ottimo l’apporto di Elena Pietrini che, scesa in campo nel secondo set, ha fatto registrare 13 punti ben supportata dalla compagna di reparto Rebecca Piva che ha chiuso la gara con 20 palloni messi a terra, il 61% in attacco e il premio di MVP del match.

Parte in salita la gara per Milano che, complice un’Antropova in gran forma (12 punti per lei nel primo set e 26 totali) e un approccio poco aggressivo, subisce il gioco ordinato e incisivo delle avversarie. La Numia però non ci sta e riprende il set sul finale riuscendo a portarlo ai vantaggi, ma è una cinica Savino Del Bene ad aggiudicarsi la frazione. Anche il secondo parziale parla toscano: una spenta Milano, poco presente a muro e non efficace in attacco, non riesce a contenere gli attacchi di Antropova e Skinner che, ben smarcate da Bechis, risultano decisive nella vittoria del secondo set. Sotto 0-2 la Vero Volley è chiamata a reagire: il blackout in casa Savino Del Bene e un ritrovato ritmo di gioco riaprono la gara per Milano che trascinata da Elena Pietrini – subentrata nel secondo set – mette la freccia dando il via alla rimonta. Dal terzo set in poi è infatti un monologo delle rosablu, presenti in difesa e con percentuali di attacco in miglioramento. A segnare un punto di svolta per le padrone di casa è il turno dai nove metri della numero 7 meneghina: sotto 12-13, il servizio di Pietrini vale il parziale di 6-0 che porta le sue verso la fine del set. Al tie-break è la capitana Paola Egonu a dettare il ritmo con 8 punti che le permettono di chiudere la partita con 29 punti complessivi.

Con il successo di oggi Egonu e compagne si guadagnano il match point per chiudere la serie di Semifinali Scudetto. Al Pala BigMat di Firenze la formazione di coach Lavarini andrà a caccia di una vittoria in Gara 3 che regalerebbe alle rosablu un posto in Finale. Appuntamento a mercoledì 25 marzo alle ore 20.30.

La Numia Vero Volley Milano conferma il 6+1 di Gara 1 con la diagonale Bosio-Egonu, le schiacciatrici Piva e Lanier e le centrali Danesi-Kurtagic. Fersino libero. Coach Gaspari, che ha recuperato la capitana Ognejenovic lasciata però in panchina, schiera Bechis in regia e Antropova sulla sua diagonale, in banda ci sono Skinner e Bosetti, mentre al centro la coppia è composta da Nwakalor e Weitzel. Libero Castillo.

Anna Danesi è protagonista dei primi punti per Milano, ma Scandicci, con l’ace di Bechis, trova il sorpasso sul 7-8. Le padrone di casa inseguono, ma il mani out di Bosetti segna lo strappo per le toscane: è 10-13 e prima sospensione per la panchina di Lavarini. Soffre in ricezione la seconda linea rosablu che però risponde presente in difesa; con Lanier e Egonu la Numia dimezza il divario e sul 17-19 sono le ospiti a chiamare time-out. Piva riporta i conti in parità per la Vero Volley (20-20) e il finale di set è un botta e risposta: è la Savino Del Bene a guadagnarsi la prima palla set, e alla seconda occasione le toscane chiudono 24-26.

Nel secondo set subito allungo per Scandicci ad inizio parziale (1-6) e dentro Pietrini su Lanier per Milano. La Numia non riesce ad interrompere il dominio toscano (1-9) e coach Lavarini richiama le sue. La Savino Del Bene, con Antropova e Skinner, trova il massimo vantaggio sul 3-14. Con i due punti consecutivi di Pietrini arriva una timida reazione per le padrone di casa che non riescono però a fermare la corsa delle ospiti: il monster block di Bosetti dice no ad Akimova ed è 9-20. Parziale di 3-0 per le rosablu (12-20) che vogliono alzare il livello di gioco in vista del parziale successivo. Ben undici le palle set per Scandicci che con Ruddins chiude 13-25 e si porta sullo 0-2.

Nel terzo set confermata Pietrini in casa Milano. Troppi gli errori della Vero Volley in avvio e anche stavolta sono le ospiti a condurre 2-6. Reazione delle ragazze di coach Lavarini che con il primo tempo di Kurtagic trovano la parità (6-6). La Numia è intenzionata a riaprire la partita e con Danesi mette a terra la palla che vale il 10-8. Milano entra in partita e il sistema di muro difesa inizia a funzionare: 15-9 e sostituzione per Scandicci che inserisce Franklin su Skinner. Guidate da Egonu e Pietrini, sul 19-11 è massimo vantaggio di partita per le rosablu. Sale in cattedra Piva nelle ultime battute della frazione: è proprio la numero 25 meneghina a mettere la parola fine al set (25-15).

Parte forte Pietrini nel quarto parziale ed è 4-2 Numia; Scandicci, con la solita Antropova, rimane attaccata al set e con l’ace di Weitzel pareggia i conti (6-6). Vero Volley ingrana e rimette la testa avanti: qualche errore di troppo delle ospiti e gli attacchi di Pietrini regalano l’11-8 Milano che costringe la panchina di Gaspari a sospendere il gioco. Con Antropova al servizio la Savino Del Bene ricuce lo svantaggio e torna a condurre (12-13), ma la formazione di coach Lavarini non ci sta e, con il positivo turno dai nove metri di Pietrini supportato dagli attacchi di Piva e Kurtagic, registra a tabellino un parziale di 6-0 che vale il 18-13. Show rosablu nel finale con Danesi e Piva che, tra attacchi vincenti e muri, si rendono protagoniste dell’allungo milanese. Chiude l’ace di Piva 25-16.

Nel tie break Milano è decisa a chiudere la rimonta e ad aggiudicarsi la partita. Egonu fa la voce grossa: efficace al servizio e incisiva in attacco fa volare le sue sul 7-2. Al cambio capmpo è sempre la Numia a condurre 8-3; Rebecca Piva è on fire e la sua diagonale stretta mette a terra la palla del 12-6. Otto palle match per le padrone di casa che con il mani fuori di Pietrini si aggiudicano il tie-break 15-6 completando la rimonta.

I protagonisti-

Elena Pietrini (Numia Vero Volley Milano)- « Sono molto contenta di come abbiamo reagito dopo la sconfitta con il VakifBank: non era facile e infatti all’inizio della partita l’abbiamo un po’ accusata, però poi abbiamo ritrovato la giusta concentrazione. Volevamo portarci avanti sul 2-0 nella serie e questa sera ci siamo riuscite e sono molto felice di quello che abbiamo fatto. Mercoledì dobbiamo riuscire a mantenere alta l’attenzione per tutta la partita, a partire dal primo set. In questo momento non ci manca nulla, tutta la squadra è presente. Sono fiera di tutte noi ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « C’è rammarico perché la squadra ha approcciato alla grande la partita. Va detto che nei primi due set abbiamo approfittato al massimo di quello che ci ha concesso Milano: tanti errori e tante sbavature che per noi sono stati molto importanti per prendere fiducia e aumentare la qualità in battuta. Abbiamo fatto un primo set molto qualitativo in attacco e un secondo set molto buono soprattutto in battuta e a muro. Dal terzo set loro sono cresciute, sbagliando poco e in alcuni frangenti purtroppo surclassandoci fisicamente. Sapevamo che la forza di Milano è anche quella fisica, ma hanno mostrato anche tecnica, giocando spesso sul nostro muro e cambiando i colpi con qualità: per questo, a mio avviso, bisogna dare merito a loro. Noi però non dobbiamo abbatterci, perché questa è una squadra che in tutte le situazioni difficili ha sempre continuato a lottare e ha dimostrato un grandissimo attaccamento. Vogliamo continuare su questa strada. Non è una questione di stanchezza o di problemi fisici, ma di mentalità: dobbiamo dimostrare a noi stessi quello che abbiamo fatto durante l’anno. Sappiamo bene qual è la situazione attuale, è inutile girarci intorno: per battere Milano dobbiamo rischiare qualcosa in più, soprattutto nella fase di battuta, cercando di portarli a qualche errore in più e diminuire la loro sicurezza nei colpi. Nei primi due set le ragazze sono state molto brave a farle innervosire e a costringerle a rischiare qualcosa in più. Nel terzo, quarto e quinto set invece abbiamo fatto più fatica. Quindi brave loro, molto brave. Noi adesso proveremo mercoledì a lottare fino alla fine ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (24-26 13-25 25-15 25-16 15-6) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 10, Bosio 2, Lanier 3, Danesi 10, Egonu 29, Piva 20, Fersino (L), Pietrini 13, Akimova 3, Cagnin, Sartori, Modesti (L), Gelin, Miner. All. Lavarini.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bechis 1, Skinner 8, Nwakalor 5, Antropova 26, Bosetti 14, Weitzel 6, Castillo (L), Ruddins 5, Franklin 1, Graziani, Mancini, Ognjenovic, Ribechi (L), Bernardeschi. All. Gaspari.

ARBITRI: Brancati, Goitre.

Spettatori: 4883,

Durata set: 27', 22', 24', 22', 13'; Tot: 108'

MVP: Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 4883.