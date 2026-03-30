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Playoff Challenge: la UYBA batte Firenze, Chieri vince la Pool

Playoff Challenge: la UYBA batte Firenze, Chieri vince la Pool

Le farfalle superano in tre set 3-0 (25-21 25-15 25-20) la squadra di Chiavegatti ed ha regalato alla formazione piemontese il primo posto matematico nel girone
6 min
TagsEurotekIl BisontePlayoff Challenge

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Bella vittoria per la Eurotek Laica UYBA che, davanti al pubblico della e-work Arena, “vendica” la sconfitta dell’andata superando con un netto 3-0 (25-21 25-15 25-20) Il Bisonte Firenze, regalando alla Reale Mutua Fenera Chieri '76 il primo posto nella Pool A dei Play off Challenge. Le farfalle di coach Enrico Barbolini offrono una prestazione brillante e continua, conducendo sempre il match con autorità e mostrando un gioco frizzante che ha conquistato applausi. Nei primi due set la spinta offensiva arriva da Obossa (11 punti) e Battista (10), mentre nel terzo spazio alle nuove entrate Booth, Schmit e Diouf: proprio Valentina, con 7 punti, si guadagna il titolo di MVP. Determinante anche il contributo costante di Gennari, miglior realizzatrice biancorossa con 12 punti, in una prova di squadra impreziosita da 9 muri, dai 6 punti di Booth (62%) e dal 72% di ricezione positiva di Pelloni. Dall’altra parte, la formazione di Chiavegatti, in campo con un assetto inedito e con Colzi titolare dal primo minuto, non riesce a contrastare la solidità della UYBA, nonostante i 14 punti di Bukilic e i 7 di Acciarri. Una vittoria che vale per le farfalle come rivincita e come segnale positivo in vista del finale di stagione.

La UYBA parte con Seki – Obossa, Torcolacci – Eckl, Battista – Gennari, Pelloni libero. Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Zuccarelli in banda, Colzi (al debutto stagionale) e Acciarri al centro e Valoppi nel ruolo di libero, Il primo set inizia in equilibrio (4-4 subito in evidenza Obossa), poi Gennari firma il primo break (6-4); Bukilic pareggia presto (6-6) e si procede a braccetto (8-8 Battista, 10-10 Tanase), poi è ancora Gennari (muro) a provare a lanciare le farfalle (12-10). Obossa ha il braccio caldo (14-11), Eckl colpisce dal centro (15-12), Gennari è precisa nell’attacco del 16-13. Bukilic accorcia con il servizio vincente del 16-15, ma Battista riallunga chiudendo il bello scambio che porta al 19-16. Obossa (9 punti nel game) trova il 20-17, mura il 21-17 e in pallonetto fa 22-18; nel finale Gennari firma la doppietta del 24-20, Battista chiude 25-21.
Nel secondo set Obossa e Battista partono a razzo (4-0 muro Jossa), Battista firma il 5-0 e Chiavegatti ferma subito il gioco. Seki cerca e trova Torcolacci ed Eckl (8-2), con Katja che mura anche il 10-2 prima di lasciare il posto a Booth. Gennari colpisce con il diagonale del 12-3, Booth fa 13-4 e Barbolini inserisce Schmit e Diouf. Battista e Torcolacci fanno +10 (17-7), Booth mura il 20-10 e nel finale la UYBA amministra fino al 25-12.
Nel terzo set Barbolini conferma Booth e parte subito con Schmit – Diouf; la partenza è in equilibrio (4-4), poi Acciarri prova la fuga (4-6); Zuccarelli conferma (5-7), ma la UYBA non molla e ritrova il pari grazie al muro di Battista (8-8). Il Bisonte conduce grazie a Bukilic (9-11), Torcolacci e Gennari non ci stanno (11-11), Diouf (tripletta) e Battista (ace) portano al 15-11, Gennari delizia con il pallonetto del 16-12. Booth chiude di forza il 17-12 (dentro Parlangeli in seconda linea) e il 18-14, Diouf di potenza affonda il 20-16. Il finale è in discesa, la UYBA strappa applausi e chiude senza affanni 25-20 con Gennari.

I protagonisti-

Valentina Diouf (Eurotek Laika UYBA)- « Rispetto alla partita di andata oggi abbiamo capito che dobbiamo essere più chirurgiche e determinate. Loro chiaramente hanno fatto un po' di turnover, ma noi abbiamo spinto e giocato bene. Sono felice per il mio MVP certamente, anche perché è la prima volta che gioco con continuità, sono una giocatrice e quindi quando gioco sono felice. Ora mancano solo due partite al termine della stagione: mi aspetto una UYBA che onori fino alla fine la stagione con professionalità ».

Alessandra Colzi (Il Bisonte Firenze)- « È stato un 3-0 abbastanza netto, soprattutto nel secondo set quando siamo partite male e non siamo riuscite a recuperare: non abbiamo spinto in battuta come al solito, loro quindi hanno giocato spesso con palla in mano mettendo in difficoltà il nostro muro-difesa, e poi sono state incisive col servizio. Peccato per il terzo set, in cui eravamo partite più cariche, ma purtroppo ci siamo un po’ perse a metà del parziale e la partita è andata. Il mio esordio? Ci ho messo un po’ a rompere il ghiaccio nonostante non sia più una ragazzina, ma sono contenta e non mi posso lamentare ».

Il tabellino-

EUROTEK LAICA UYBA - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-21 25-15 25-20) –

EUROTEK LAICA UYBA: Seki, Battista 10, Torcolacci 3, Obossa 11, Gennari 12, Eckl 3, Pelloni (L), Diouf 7, Booth 6, Parra, Boldini (L), Parlangeli, Schmit, Metwally. All. Barbolini.

IL BISONTE FIRENZE: Zuccarelli 8, Acciarri 7, Morello 1, Tanase 6, Colzi 2, Bukilic 14, Valoppi (L), Agrifoglio 1, Lapini (L), Kacmaz, Malesevic, Knollema, Villani. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Marigliano, Rossi.

Durata set: 27', 21', 21'; Tot: 69'.

MVP: Valentina Diouf (Eurotek Laica Uyba)

Spettatori: 842

LA CLASSIFICA-

Reale Mutua Fenera Chieri '76 12, Il Bisonte Firenze 6, Eurotek Laica Uyba 5, Cbf Balducci Hr Macerata 4.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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