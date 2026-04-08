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Playoff Challenge: Bergamo chiude con una vittoria sulla Omag

Playoff Challenge: Bergamo chiude con una vittoria sulla Omag

Le orobiche vincono l'anticipo dell'ultima giornata imponendosi 2-3 (22-25 25-23 25-20 24-26 10-15) in Romagna. Il successo è ininfluente per la classifica del Girone B ma regala alla formazione di Cervellin l'ultima soddisfazione della stagione
2 min
TagsOmagBergamoPlayoff Challenge

CERVIA (RAVENNA)- Si chiude con un match divertente ed equilibrato la stagione dell’Omag-MT San Giovanni in M.no e di Bergamo. Al Palazzetto dello Sport di Cervia, le orobiche si impongono al tie-break dopo una gara aperta e giocata senza nulla da perdere da entrambe le formazioni, già matematicamente escluse dalla vetta del Girone B e di conseguenza dalla Finale dei Playoff Challenge.

Sono le ragazze di coach Cervellin a cominciare la sfida con miglior piglio, in una frazione combattuta vinta 22-25. Ad appannaggio delle padrone di casa le fasi centrali, che la squadra di coach Bellano conquista 25-23 e 25-20. Ma le ospiti non si arrendono e ancora in un set aperto e in bilico, la spuntano ai vantaggi 24-26 mandando la sfida al tie-break. Nel gioco corto è proprio Bergamo ad arrivare con più energie, accelerando dalla metà del set e conquistando l’incontro con il parziale finale di 10-15. Top scorer ed MVP per Kipp, 22 punti a referto, seguita nel tabellino dalle compagne Cesé Montalvo (18, 4 muri) e Mosser (17). Per le padrone di casa, 17 punti di Bracchi in un match con tante rotazioni nella formazione romagnola.

L’ultima giornata dei Playoff Challenge proseguirà domenica 12 aprile, con il match tra Vallefoglia e Cuneo che deciderà la sfidante di Chieri, già sicura del primo posto nel Girone A, nella finale della competizione.

Il tabellino-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - BERGAMO 2-3 (22-25 25-23 25-20 24-26 10-15) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Piovesan 9, Parini 7, Ortolani 6, Nardo 8, Kochurina 8, Nicolini 2, Tellone (L), Bracchi 17, Brancher 4, Caruso 4, Wilson 4, Panetoni (L). All. Bellano.

BERGAMO: Mlejnkova 3, Manfredini 9, Eze 5, Mosser 17, Micheletti 4, Kipp 22, Armini (L), Cese Montalvo 18, Strubbe 7, Carraro 1, Ferrario (L), Bolzonetti. Non entrate: Meli. All. Cervellin.

ARBITRI: Nava, Grossi

Durata set: 27', 29', 23', 29', 14'; Tot: 122'.

MVP: Kendall Kipp (Bergamo)

Spettatori: 468

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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