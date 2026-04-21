Play Off: Milano-Conegliano quarto round per lo scudetto

MILANO -Quando tutto lasciava presagire un epilogo, la Finale Scudetto della Serie A1 Tigotà si è fragorosamente riaperta. Dopo il successo al fotofinish in Gara 1 e il dominio di Gara 2, il match-point davanti ai soliti cinquemila abbondanti spettatori del Palaverde sembrava creare la cornice perfetta per il nono successo tricolore della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Ma, come spesso accade nello sport, le previsioni si sono ribaltate grazie ad una Numia Vero Volley Milano concreta, grintosa, in grado di pareggiare prima ancora del gioco lo spirito delle pantere, in una Gara 3 vinta in quattro set che ha rimesso tutto in gioco.

Domani, mercoledì 22 aprile alle ore 20.30 (diretta Rai Sport, DAZN e VBTV), la Serie tornerà all’Allianz Cloud pronta ad accogliere il settimo capitolo stagionale del confronto tra trevigiane e meneghine, entrambe con tre vittorie a testa. Per Conegliano, avanti 2-1, sarà la seconda occasione per festeggiare, come accadde in un’altra Gara 4 nel 2022 all’Opiquad Arena di Monza, ma Milano crede nella rimonta e nel pareggio per tornare a giocarsi una Gara 5 al Palaverde come nelle finali del 2023. Le chiavi dello scontro sono ormai ben note: coach Santarelli dovrà trovare nuova linfa dalle sue schiacciatrici, apparse scariche la scorsa domenica, ma soprattutto limitare gli errori al servizio per mettere in difficoltà la ricezione avversaria, confidando nello strepitoso momento di forma di Haak (77 punti in tre partite); per coach Lavarini sarà invece fondamentale l’apporto di capitan Egonu, devastante con 34 punti in Gara 3, ma anche la correlazione muro-difesa, con Danesi e Kurtagic chiamate ad un’altra grande serata insieme alla sempre puntuale Fersino.

Parallelamente prosegue il Trophy Tour della coppa dello Scudetto che, prima di fare il suo ingresso sul taraflex dell’Allianz Cloud con l’ambassador Cristiano Militello, condutture radiofonico e personaggio dello spettacolo, farà tappa negli studi di R101, radio ufficiale di Lega Volley Femminile. Dalle 18:00 di oggi, martedì 21 aprile e fino al prepartita, il trofeo sarà protagonista delle dirette radiofoniche e televisive (canale 67 del digitale terrestre), affiancando gli speaker nei programmi in onda.

PRECEDENTI: 47 (39 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 8 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Emma Cagnin a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Khalia Lanier a Imoco Volley Conegliano nel 2023/2024, 2024/2025; Nika Daalderop a Vero Volley nel 2023/2024, 2024/2025

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « A Treviso in una situazione di difficoltà abbiamo costruito, con grande determinazione, la possibilità di tenere viva la serie. A Milano vogliamo mettere in campo un'altra grande prestazione per meritarci Gara 5. Per mettere in difficoltà Conegliano dobbiamo mantenere alta la concentrazione per tutta la gara e divertirci esprimendo le nostre qualità. A fare la differenza non saranno solo la tecnica e la tattica, ma anche la gestione delle risorse mentali ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Gara 4 sarà totalmente diversa rispetto ad ogni sfida disputata finora nella serie delle Finali Scudetto. Riavvolgendo il nastro, Gara1 vedeva due squadre con l'incognita di tornare in campo dopo due settimane di pausa, in Gara2 Milano dopo pochi giorni ci ha subito, mentre Gara 3 è stata una partita totalmente diversa per gioco espresso dalle due squadre: dal canto nostro non siamo riusciti a interpretarla bene per tensione e nervosismo, con un approccio non consono a un match del genere. Non abbiamo mostrato il nostro gioco, abbiamo performato sotto il nostro livello, ma la squadra adesso vuole voltare subito pagina. Domenica Milano ha giocato una grande partita, ma le loro qualità non possono e non devono sorprenderci, è una formazione complicata da affrontare che ci ha messo già spesso in difficoltà quest’anno. Domani ci saranno motivazioni completamente nuove in ballo: adesso la serie è sul 2-1, la Numia giocherà in casa con il desiderio di rimandare così i giochi per lo scudetto a Gara 5 del Palaverde. Sarebbe bellissimo se la serie finisse già domani, ma non dobbiamo assolutamente commettere l’errore di pensare troppo e di volare alto con l’immaginazione, anzi, mai come stavolta ogni partita fa storia a sè. Per questo la concentrazione va esclusivamente sul campo, noi dello staff e le ragazze dovremo compattarci per mettere in mostra la nostra miglior pallavolo e vincere la partita. L'ambiente di Milano sarà caldissimo, ma sono certo che all'Allianz Cloud sentiremo anche il supporto dei nostri fantastici tifosi: sarà un appuntamento appassionante e vogliamo fare di tutto per offrire uno spettacolo degno di una finale di questo calibro ».

GARA 4 FINALE SCUDETTO-

Mercoledì: 22 aprile 2026, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Curto Giuseppe, Puecher Andrea