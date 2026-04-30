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Volley Mercato: Sofia Ferrarini da Chieri a Cuneo

Volley Mercato: Sofia Ferrarini da Chieri a Cuneo

La centrale di Peschiera del Garda, dopo la prima stagione in A1, cerca la definitiva consacrazione nella formazione dei presienti Bianco e Manini
2 min
TagsFerrarinihonda

CUNEO-La Honda Cuneo Granda Volley mette a segno il secondo colpo di mercato assicurandosi le presetazioni di Sofia Ferrarini, centrale di 25 anni proveniente dalla Reale Mutua Fenera Chieri '76. Una grande presenza a rete e un’ottima battuta sono solo alcune delle frecce che la giocatrice può vantare nella sua faretra.

LA CARRIERA-

Nei primi anni si divide tra Volta Mantovana e Mondovì: in Granda al terzo posto in Serie A2. Il passaggio a Cremona segna la svolta: in due stagioni di A2 totalizza 445 punti, imponendosi come protagonista. Nel 2024-25 approda a Costa Volpino, dove firma il record personale stagionale con 281 punti in A2.

Lo scorso anno ha fatto invece parte del roster della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, con cui ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia, la finale di CEV Cup, prima di battere proprio le Gatte nella corsa alla CEV Challenge Cup.

Le parole di Sofia Ferrarini

« Dopo una stagione ricca di prime volte, non vedo l’ora di vestire i colori di Cuneo. Sono grata alla società per aver puntato su di me e non vedo l’ora che inizi questa nuova avventura. Dopo un finale di stagione eccezionale delle Gatte sono convinta che potremmo ancora lottare per tutti i prossimi obiettivi ».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini 

« Siamo felici di accogliere a Cuneo una giocatrice del talento di Sofia Ferrarini. Il nostro staff ce ne ha sempre parlato benissimo, per cui è stato naturale pensare a lei per la prossima stagione. Attendiamo con ansia che possa mostrare il suo repertorio in Serie A1 con la maglia delle Gatte ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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