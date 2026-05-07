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Volley Mercato: Elena Baka sarà uno dei Posto 4 di Cuneo

Volley Mercato: Elena Baka sarà uno dei Posto 4 di Cuneo

La società dei co-presidenti Bianco e Manini si assicura le prestazioni della schiacciatrice greca proveniente dal Paok di Salonicco
2 min
TagsBakahonda

CUNEO- La Cuneo Granda Volley si conferma una delle formazioni più attive in questa fase di mercato. La società piemontese ha annunciato l'arrivo della schiacciatrice greca Elena Baka. La venticinquenne porterà con se con sé qualità in seconda linea e varietà in attacco.

LA CARRIERA-

Elena inizia il suo percorso tra le grandi con l’Aris, prima del trasferimento negli Stati Uniti. Qui veste prima la maglia del Saint Mary’s College e successivamente quella della Kansas State University.

Il ritorno in Europa la porta nei massimi campionati svizzero e francese, dove continua ad affinare le proprie qualità. Parallelamente conquista un posto stabile nella nazionale greca, con cui prende parte all’Europeo 2023, al Mondiale 2025 e vince la Golden Cup 2025.

Quindi Elena torna in patria ripartendo dal PAOK, con cui viene premiata come miglior schiacciatrice della Coppa di Grecia 2023-24. La stagione successiva le apre le porte della Polonia, dove si mette in mostra con il Metalkas Pałac Bydgoszcz, prima del ritorno al PAOK nell’ultima parte dell’annata.

Le parole di Elena Baka

« Non vedo l’ora di iniziare a Cuneo. Il campionato italiano è l’obiettivo di ogni atleta e sono molto felice dell’opportunità. Sono emozionata per l’arrivo in Italia, per l’inizio della prossima stagione, in cui darò il massimo ».

Le parole dei co- presidenti Bianco e Manini 

« Crediamo che una giocatrice come Elena Baka possa essere interessante. Ha delle qualità che si riveleranno importanti nel cammino in stagione e siamo fiduciosi per il suo inserimento ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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