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Volley mercato: a Bergamo arriva Anna Rocca

Volley mercato: a Bergamo arriva Anna Rocca

La squadra bergamasca continua a investire sui talenti emergenti, ingaggiando l'atleta reduce dalle esperienze di due anni a Concorezzo. « Per me sarà una grande occasione di crescita», ha dichiarato il libero classe 2002, pronto a iniziare la nuova avventura in rossoblù.
1 min
Tagsroccavolley bergamo

BERGAMO-  Un altro giovane talento italiano entra a far parte del progetto rossoblù. Anna Rocca vestirà la maglia di Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione dopo il percorso di crescita compiuto con Concorezzo. Una scelta che conferma la volontà del club di continuare a investire sui giovani talenti italiani, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con un ambiente di alto livello, crescere tecnicamente e acquisire esperienza all’interno di un progetto ambizioso e strutturato.

La carriera- 

In carriera il libero classe 2002 ha militato in Serie A2 con Concorezzo e Lecco, con la quale ha ottenuto la promozione dalla B1. Ha giocato anche in Serie A1 tra le fila della Saugella Monza e in B1 con Modena.

Le parole di Anna Rocca-

«Sono davvero felice di arrivare a Bergamo, una società storica e prestigiosa che rappresenta tanto per la pallavolo italianaPer me sarà una grande occasione di crescita: avrò la possibilità di allenarmi in un ambiente di altissimo livello, imparare da compagne esperte e continuare il mio percorso. Non vedo l’ora di iniziare».

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