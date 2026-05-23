Volley mercato: Binto Diop, un azzurra a MIlano
MILANO- La Numia Vero Volley Milano punta su Binto Diop per rinforzare il reparto offensivo. Reduce da un campionato chiuso tra le migliori realizzatrici della Serie A1, nonostante la giovane età ha già costruito un percorso importante nella massima categoria.
La carriera-
Nata a Castelfranco di Sotto da genitori di origini senegalesi, Diop inizia a giocare a pallavolo all’età di dieci anni nel suo paese natale per poi crescere a Volleyrò, uno dei settori giovanili più prestigiosi d’Italia. Nella stagione 2020/2021 il passaggio a Roma, con cui disputa, e vince, il campionato di Serie A2 ottenendo così la promozione nella massima serie. L’annata seguente l’esordio in Serie A1 con la maglia di Perugia, poi, una prima parentesi a Cuneo. Nel 2023/2024 l’esperienza a Scandicci, con cui gioca una Finale Scudetto, prima di tornare in A2 con Messina.
Opposta mancina di 194cm di altezza, nell’ultima stagione Binto ha fatto ritorno a Cuneo, dove è stata protagonista di un’annata di alto livello. Top scorer delle piemontesi con 502 punti realizzati, è risultata un punto di riferimento tra le fila biancorosse. I numeri positivi ottenuti nell’ultimo campionato le sono valsi la chiamata della Nazionale: con la maglia azzurra Diop è stata inserita nella lista delle 30 atlete che prenderanno parte alla VNL.
2019-2020: Volleryrò Casal De’ Pazzi (U18)
2020-2021: Acqua&Sapone Roma Volley Club (A2)
2021-2022: Bartoccini-Fortinfissi Perugia
2022-2023: Cuneo Granda S. Bernardo
2023-2024: Savino Del Bene Scandicci
2024-2025: Akademia Sant’Anna Messina
2025-2026: Honda Cuneo Granda Volley
2026/2027: NUMIA VERO VOLLEY MILANO
Le parole di Binto Diop-
«Sono molto felice di essere una nuova giocatrice della Numia Vero Volley Milano», ha dichiarato Binto Diop. «Non vedo l’ora di iniziare, conoscere le mie nuove compagne, lo staff e i tifosi. Abbiamo un gruppo giovane ma con tanta voglia di fare e daremo il massimo per arrivare il più lontano possibile in ogni competizione».
LA SCHEDA-
Binto Diop
Nata a: Castelfranco di Sotto (PI) il 2 marzo 2002
Nazionale: Italia
Altezza: 194 cm
Ruolo: Opposta
TITOLI CON I CLUB-
2020-2021: Campionato di Serie A2
PALMARES NAZIONALE-
2022: Campionato europeo U21
2022: Giochi del Mediterraneo
PREMI INDIVIDUALI-
2024-2025: Miglior Servizio Serie A2