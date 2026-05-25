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Volley mercato: Cuneo ritrova Ludovica Guidi

Volley mercato: Cuneo ritrova Ludovica Guidi

La centrale classe 1992 torna a vestire la maglia biancorossa dopo diverse esperienze in A1 e A2. Reduce dall’ultima stagione a Roma, porterà leadership ed esperienza nel reparto centrale della formazione piemontese.
2 min
TagsGuidiCuneo Granda Volley
CUNEO-  Ludovica Guidi al centro del Cuneo Granda Volley. L’italiana classe ’92 torna a giocare per le Gatte, portando con sé tutta l’esperienza maturata in questi anni di grande pallavolo.

Ludovica inizia il proprio percorso a Urbino nella stagione 2013-14, passando poi in Francia all’Évreux Volley-Ball l’anno successivo. Il ritorno in Italia è però fulmineo: resta per due stagioni alla Golem Software Palmi. Quindi il passaggio a Brescia per la Serie A2 2017-18, conclusa però proprio con le Gatte.

Dopodiché si divide tra Soverato e Ravenna, prima che Casalmaggiore creda fortemente in lei, portandola in Serie A1. Qui fa notare le sue qualità, ricevendo la chiamata di Scandicci, con cui vince la CEV Cup nel 2023.

La stagione successiva passa da una big a un’altra, arrivando a Novara dove conquista la CEV Challenge Cup. Dopodiché la centrale arriva a Milano, con cui lotta per tutte le maggiori competizioni della pallavolo italiana ed europea. Quindi lo scorso anno ha indossato la divisa della Roma, prima di iniziare la sua seconda avventura a Cuneo.

Le parole di Ludovica Guidi-

«Sono felice di poter tornare a giocare a Cuneo. È un ambiente che conosco e con cui mi ero trovata molto bene. In questo progetto c’era bisogno di esperienza e non vedo l’ora di fare la mia parte. Ci sarà da lottare, ma penso che saremo in grado di regalare delle sorprese».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini-

«Siamo molto contenti del ritorno a Cuneo di Ludovica Guidi. Sappiamo che porterà qualità ed esperienza al gruppo e crediamo possa rappresentare una figura importante per la prossima stagione».

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