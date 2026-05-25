Volley mercato: Cuneo ritrova Ludovica Guidi

Dopodiché si divide tra Soverato e Ravenna, prima che Casalmaggiore creda fortemente in lei, portandola in Serie A1. Qui fa notare le sue qualità, ricevendo la chiamata di Scandicci, con cui vince la CEV Cup nel 2023.

La stagione successiva passa da una big a un’altra, arrivando a Novara dove conquista la CEV Challenge Cup. Dopodiché la centrale arriva a Milano, con cui lotta per tutte le maggiori competizioni della pallavolo italiana ed europea. Quindi lo scorso anno ha indossato la divisa della Roma, prima di iniziare la sua seconda avventura a Cuneo.

Le parole di Ludovica Guidi-

«Sono felice di poter tornare a giocare a Cuneo. È un ambiente che conosco e con cui mi ero trovata molto bene. In questo progetto c’era bisogno di esperienza e non vedo l’ora di fare la mia parte. Ci sarà da lottare, ma penso che saremo in grado di regalare delle sorprese».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini-

«Siamo molto contenti del ritorno a Cuneo di Ludovica Guidi. Sappiamo che porterà qualità ed esperienza al gruppo e crediamo possa rappresentare una figura importante per la prossima stagione».