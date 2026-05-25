Volley mercato: Federica Piacentini nuovo posto 3 di Firenze

FIRENZE- Federica éiaccentini al centro del Bisonte Firenze ingaggia la classe 2001 Federica Piacentini, per migliorare la zona centrale del roster. Reduce da una solida stagione in A2 con la maglia della Olio Pantaleo Fasano. Dopo sei campionati da protagonista nella seconda serie nazionale, la venticinquenne pavese è pronta per mettersi alla prova anche in A1, categoria che in realtà aveva già toccato da giovanissima, con la maglia di Novara, pur senza mai riuscire a debuttare: un’esperienza, quella con la Igor Gorgonzola, che le ha permesso però di lavorare in un contesto all’avanguardia sia a livello giovanile che di prima squadra, e che le ha dato la possibilità di andare a referto anche nel Mondiale per Club e nella finale di Champions League vinta nel 2019. Poi la scelta, saggia, di farsi le ossa in A2, diventandone una delle centrali più affidabili e concrete – anche dall’alto dei suoi 193 cm – e attirando l’attenzione de Il Bisonte, di cui vestirà la maglia numero 10.