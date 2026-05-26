Volley Mercato: Bergamo rinforza il centro con Babatunde

Classe 1998, 188 centimetri di altezza, Maria Adelaide Babatunde arriva al volley Bergamo 1991 dopo le esperienze con Olbia, San Giovanni in Marignano, Brescia, Messina e Melendugno, portando con sé un percorso di costante crescita.

Nata a Gagliano del Capo, in Puglia, Maria Adelaide ha saputo ritagliarsi negli anni un ruolo da protagonista soprattutto grazie alla sua presenza a muro e all’efficacia al servizio, qualità che l’hanno resa una delle centrali più complete della categoria. Con il suo bagaglio di esperienza, la solidità al centro della rete e un servizio diventato arma decisiva nel campionato di Serie A2, Babatunde andrà a rinforzare il reparto centrali del Volley Bergamo 1991, aggiungendo personalità, energia e affidabilità alla nuova squadra rossoblù.