Volley Mercato: Giada Agazzi rinforza il roster di Bergamo

BERGAMO- Un nuovo innesto per il reparto centrali di Volley Bergamo 1991: Giada Agazzi vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione. Il suo percorso racconta di un’atleta che ha saputo costruirsi passo dopo passo: dagli inizi nel settore giovanile bergamasco fino alle esperienze in Serie B1 e Serie A2, categorie nelle quali ha consolidato qualità tecniche e personalità. Ora una nuova sfida nella massima serie, nella città in cui tutto è iniziato.

LA CARRIERA

Classe 2003, bergamasca, Agazzi rappresenta un profilo che unisce prospettiva, conoscenza del territorio e senso di appartenenza. Cresciuta pallavolisticamente nel vivaio della Chorus Volley Bergamo Academy, ha costruito il proprio percorso attraverso le realtà giovanili del territorio fino ad affacciarsi ai campionati nazionali, maturando esperienza tra Serie B1 e Serie A2. Dopo le stagioni disputate con Costa Volpino, culminate con il campionato di Serie A2, e quelle con Legnano e Alessandria, la centrale bergamasca arriva a Bergamo pronta a mettere al servizio del gruppo fisicità e intensità a muro. Un ritorno alle origini che conferma anche la volontà del Club di valorizzare le atlete cresciute nel territorio e nel percorso formativo della Chorus Volley Bergamo Academy.

Le parole di Giada Agazzi

« Vestire la maglia di Bergamo ha un significato speciale per me. Sono cresciuta in questo territorio e poter entrare a far parte di questa realtà rappresenta un’opportunità importante e motivo di grande orgoglio. Arrivo con entusiasmo, voglia di lavorare e di continuare a crescere ogni giorno insieme alla squadra ».