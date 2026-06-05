Volley Mercato: Juliette Gelin sarà il libero di Bergamo

BERGAMO -Il Volley Bergamo 1991 aggiunge qualità internazionale e solidità alla seconda linea rossoblù con l’arrivo di Juliette Gelin. Reduce da due stagioni ai vertici della Serie A1 con Milano, culminate con la recente finale Scudetto, il libero della Nazionale francese porta a Bergamo esperienza internazionale, affidabilità in ricezione e una spiccata capacità di lettura del gioco. Giocatrice rapida, esplosiva negli spostamenti e particolarmente efficace nelle situazioni di difesa e copertura, Gelin abbina qualità tecniche a una forte personalità agonistica. Caratteristiche che la rendono un elemento di assoluto valore per il nuovo progetto rossoblù.

LA CARRIERA

Classe 2001, nata a Montpellier, Gelin si è affermata tra le migliori interpreti del ruolo nel panorama europeo grazie a un percorso di crescita costante che l’ha vista protagonista prima in Francia e poi nel campionato italiano. Dopo gli esordi con France Avenir 2024, la consacrazione è arrivata con RC Cannes e successivamente con Levallois Paris Saint Cloud, dove ha conquistato il titolo nazionale francese e i premi individuali di MVP e miglior libero della Ligue A. L’approdo in Italia con Milano le ha consentito di confrontarsi ai massimi livelli europei tra Serie A1, Champions League e competizioni nazionali, contribuendo ai successi del club lombardo e maturando ulteriore esperienza in un contesto d’élite. Nel suo palmarès figura anche la conquista della Supercoppa Italiana con la formazione milanese.

UN’ESTATE DA PROTAGONISTA CON LA FRANCIA

Prima di raggiungere Bergamo, Juliette Gelin sarà impegnata con la Nazionale francese in un’estate internazionale di altissimo livello. Il libero rossoblù figura, infatti, nel roster della Francia per la Volleyball Nations League 2026, la più prestigiosa competizione annuale per nazionali, che vedrà le transalpine confrontarsi con le migliori squadre del mondo.

Per Gelin si tratta dell’ennesima conferma del proprio ruolo centrale nel progetto della Francia, nazionale in costante crescita nel panorama internazionale e protagonista negli ultimi anni di un percorso che l’ha portata a consolidarsi tra le migliori rappresentative europee.

La Volleyball Nations League rappresenterà il primo grande appuntamento dell’estate internazionale, con l’obiettivo di preparare al meglio i successivi impegni della stagione delle nazionali. Gelin è inserita nella lista ufficiale delle atlete francesi per la VNL 2026 e ha già iniziato il proprio percorso con la maglia bleu.

Le parole di Juliette Gelin

« Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Bergamo. Ho sempre visto questo club come una società storica della pallavolo italiana, con una grande tradizione e tifosi appassionati. Ho scelto Bergamo perché credo nel progetto che mi è stato presentato e perché voglio continuare a crescere come giocatrice in un ambiente ambizioso. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e di scendere in campo al PalaFacchetti per vivere insieme tante emozioni ».