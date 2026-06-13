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Volley Mercato: Roma preleva da Marsala Kata Torok

Volley Mercato: Roma preleva da Marsala Kata Torok

La versatile giocatrice ungherese può ricoprire indifferentemente il ruolo di banda e quello di opposta. La sua versalità è stata decisiva per la scelta della società giallorossa
2 min
TagsTorokFerraro Smi

ROMA- La Ferraro Smi Roma ha sottoscritto l’accordo che porterà in giallorosso l'attaccante ungherese Kata Torok per la stagione 2026/27. Giocatrice poliedrica, capace di attaccare da posto 2 e 4, ha un’ottima attitudine verso il gruppo, capace di essere un importante supporto per le compagne dentro e fuori dal campo. Kata ricoprirà anche la posizione di opposta, la sua versatilità, insieme al suo spirito combattivo e alla sua determinazione, saranno utilissime alla formazione di Di Peco. Ha scelto la maglia numero 27.

LA CARRIERA-

Nata a Budapest in Ungheria, 28 anni, 182 cm, Schiacciatrice / Opposta, nella scorsa stagione ha vissuto la sua prima esperienza nel campionato italiano di serie A2, realizzando una media di 8 punti a partita, con la maglia di Marsala. Ha sviluppato la sua carriera principalmente nel campionato ungherese, dove, con la squadra del Vasas Obuda, ha praticamente dominato l’ultimo quinquennio della Extraliga vincendo 5 Campionati e 5 Coppe di Ungheria.

Nel suo palmares ci sono anche altri trofei 1 MEWZA Supercup, 1 MEWZA Cup, 1 Campionato Europeo Universitario e, a titolo individuale, 1 premio come Miglior Ricevitrice, 1 come Miglior Battitrice e 1 come Miglior Schiacciatrice del campionato ungherese.

Con la maglia della nazionale ungherese ha partecipato a 4 Campionati Europei e con il Club ha partecipato a CEV Champions League, CEV Cup e CEV Challenge League.

 

 

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