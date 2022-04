Social network e violenze online nel 6° seminario di Volley Scuola

ROMA-Si è svolto oggi, nella consueta modalità in videocollegamento, il 6° seminario della 29a edizione di Volley Scuola-Trofeo Acea. Più di 600 ragazzi hanno affrontato, insieme alla dott.ssa Monica Sansoni, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, il tema “social network, minori on-line e violenze 2.0”. Il web viene considerato ormai come una rete globale aperta all’accesso e all’utilizzo di chiunque; ciò ha creato dimensioni e spazi inaspettati, senza confini, non solo per i rapporti personali e sociali, ma anche per atti di natura illecita e delinquenziale. Sansoni ha spiegato come questo aspetto abbia spinto il legislatore nazionale a intervenire per potenziare gli strumenti utili alla prevenzione, e alla repressione, di tutte le condotte che portano alla devianza. Parlando ai giovani di cyberviolenza, bullismo, stalking e violazione della privacy, ed evidenziando le responsabilità anche dei “cyberspettatori”, cioè coloro che commentano – approvando – i contenuti denigratori, infierendo sulla vittima, la Garante ha portando esempi concreti di casi affrontati nel suo lavoro quotidiano.