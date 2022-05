Volley Scuola: seminario con Volpi, Rolandi e De Sanctis

Dopo un video introduttivo che ha ripercorso lo straordinario 2021 dello sport italiano attraverso le voci dei cronisti che hanno raccontato le gesta dei grandi campioni (particolarmente emozionante anche l'omaggio all'indimenticato Giampiero Galeazzi), Jacopo Volpi ha parlato della sua esperienza professionale.

« Raccontare lo sport? Una grande fortuna - le sue parole - la carta stampata è stata una straordinaria palestra, poi ho fatto le telecronache dal 1984 al 1997 avendo l'onore di raccontare la Generazione di Fenomeni di Julio Velasco". Quel grido di Volpi "Campioni del mondo! Siamo sul tetto del mondo!" dopo il trionfo iridato del 1990 della Nazionale maschile rimarrà per sempre nella memoria di tutti. Particolarmente sentita anche la testimonianza di Simona Rolandi, che dopo una laurea in economia e commercio ha scelto di intraprendere il percorso giornalistico. "Facciamoci trascinare dalle emozioni - ha spiegato - ma prepariamoci anche tanto, perché questo lavoro è impegno, sacrificio ed essere pronti nei momenti di difficoltà. Ricordo le grandi emozioni dei successi della pallavolo, ma anche la tristezza di dover annunciare in diretta tv la morte di Maradona". Mauro De Sanctis ha dimostrato come le fotografie sappiano emozionare al pari delle parole, mostrando agli alunni alcuni dei suoi scatti celebri: "Atlanta '96 è stata la mia prima Olimpiade, poi ho viaggiato in tutto il mondo grazie allo sport. La fotografia è cogliere il senso di un attimo che resta eterno, è tempismo che sa emozionare ».

I ragazzi e le ragazze della scuola hanno rivolto infine una serie di domande ai relatori, esternando il loro interesse per l'argomento e per il giornalismo sportivo in generale.

Presente per Acea Francesca Proietti Tozzi della funzione sponsorship and value liberality. Il direttore Eugenio Corsi, al termine dell'evento, ha parlato di una "mattinata straordinaria, al Cristo Re porte aperte in ogni momento alla pallavolo. Noi siamo qui". "E' il primo evento in presenza che facciamo dopo un ciclo di 33 seminari a distanza negli ultimi due anni - ha dichiarato Alessandro Fidotti - non a caso, stamattina si è parlato di emozioni legata alla cronaca dello sport ».

La scuola è già al lavoro per i concorsi paralleli di Volley Scuola, con un gruppo di lavoro coordinato dalla prof. Giulia Fortunato. La validità del Volley Scuola-Trofeo Acea è riconosciuta dalla Regione Lazio tramite il bando co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”.