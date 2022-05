Concluso ad Ostia Beach Volley Scuola

ROMA- Un trionfo di sport, uno spettacolo all’insegna di divertimento, socialità e aggregazione. Dopo il percorso dei seminari e quello dei concorsi, che si concluderà domani con le premiazioni degli studenti, oggi allo stabilimento "La Spiaggia" di Ostia si sono svolte le finali dell'11a edizione del Beach Volley Scuola-Trofeo Acea , la kermesse che per oltre un mese ha visto 750 squadre degli Istituti del Lazio confrontarsi sulla sabbia per il torneo che più di ogni altro ha segnato un punto di svolta - all'insegna della ripartenza - per il movimento sportivo e scolastico.

Quattro le categorie, altrettante le squadre vincitrici: Juniores maschile (nati nel 2002, 2003 e 2004), Juniores femminile (stessa età), Allievi (nati nel 2005, 2006, 2007 e 2008) e Allieve (stessa età). Nello Juniores maschile ha vinto la coppia del Democrito composta da Passamonti e Fanì, che ha superato in finale i ragazzi del Cavour, Gualandi, Molinaro e Dulack, con il punteggio di 15-4. Nello Juniores femminile hanno trionfato le ragazze del Giovanni Paolo II, Faresin e Feliziani, dopo un'avvincente finale terminata 15-10 contro Marsili e Taccone del Touschek. Negli Allievi il titolo del Beach Volley Scuola-Trofeo Acea è andato a Di Padova e Funari del Democrito (15-6 contro Massaro-Giuliano-Cannatelli del Majorana), mentre nelle Allieve hanno alzato la coppa al cielo di Ostia Porcacchia e Aromataro del Democrito (autentica regina della categoria con 4 squadre tutte in semifinale), in grado di superare 15-13 Giusti e Fiori.

Hanno premiato le squadre il presidente FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, Francesco Saverio Galdo, Laura Trebbi e Alessia Antonias di Acea, Valentina Prodon, assessore Sport del Municipio X, Angela Mastrantoni, assessore alla Scuola del Municipio X, Raffaele Biondo, presidente commissione politiche giovanili del Municipio X, Alessandro Fidotti, responsabile del progetto Volley Scuola-Trofeo Acea, Maura Catalani dell'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'Istruzione e Massimo Di Salvo, concessionario dello stabilimento "La Spiaggia". I rappresentanti di Acea, da 28 anni al fianco della FIPAV Lazio nella manifestazione, e Maura Catalani hanno ricevuto dall'organizzazione una targa ricordo dell'edizione 2022.

ROMA- Un trionfo di sport, uno spettacolo all’insegna di divertimento, socialità e aggregazione. Dopo il percorso dei seminari e quello dei concorsi, che si concluderà domani con le premiazioni degli studenti, oggi allo stabilimento "La Spiaggia" di Ostia si sono svolte le finali dell'11a edizione del Beach Volley Scuola-Trofeo Acea, la kermesse che per oltre un mese ha visto 750 squadre degli Istituti del Lazio confrontarsi sulla sabbia per il torneo che più di ogni altro ha segnato un punto di svolta - all'insegna della ripartenza - per il movimento sportivo e scolastico.

Quattro le categorie, altrettante le squadre vincitrici: Juniores maschile (nati nel 2002, 2003 e 2004), Juniores femminile (stessa età), Allievi (nati nel 2005, 2006, 2007 e 2008) e Allieve (stessa età). Nello Juniores maschile ha vinto la coppia del Democrito composta da Passamonti e Fanì, che ha superato in finale i ragazzi del Cavour, Gualandi, Molinaro e Dulack, con il punteggio di 15-4. Nello Juniores femminile hanno trionfato le ragazze del Giovanni Paolo II, Faresin e Feliziani, dopo un'avvincente finale terminata 15-10 contro Marsili e Taccone del Touschek. Negli Allievi il titolo del Beach Volley Scuola-Trofeo Acea è andato a Di Padova e Funari del Democrito (15-6 contro Massaro-Giuliano-Cannatelli del Majorana), mentre nelle Allieve hanno alzato la coppa al cielo di Ostia Porcacchia e Aromataro del Democrito (autentica regina della categoria con 4 squadre tutte in semifinale), in grado di superare 15-13 Giusti e Fiori.

Hanno premiato le squadre il presidente FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, Francesco Saverio Galdo, Laura Trebbi e Alessia Antonias di Acea, Valentina Prodon, assessore Sport del Municipio X, Angela Mastrantoni, assessore alla Scuola del Municipio X, Raffaele Biondo, presidente commissione politiche giovanili del Municipio X, Alessandro Fidotti, responsabile del progetto Volley Scuola-Trofeo Acea, Maura Catalani dell'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'Istruzione e Massimo Di Salvo, concessionario dello stabilimento "La Spiaggia". I rappresentanti di Acea, da 28 anni al fianco della FIPAV Lazio nella manifestazione, e Maura Catalani hanno ricevuto dall'organizzazione una targa ricordo dell'edizione 2022.

« Questo torneo ha battuto tutti i record di partecipazione - ha ricordato il presidente FIPAV Lazio, Andrea Burlandi - non c'è mai stato in Italia un torneo scolastico di beach volley che ha saputo riunire così tanti ragazzi e ragazze in un'unica edizione. Ne siamo fieri e ringraziamo Acea e tutti i partner istituzionali per averci accompagnato durante questo bellissimo percorso» .

A sostenere l’iniziativa diversi partner istituzionali: MIUR – ufficio scolastico regionale, Regione Lazio, Città Metropolitana Roma Capitale, Roma Capitale, FAO, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Istituto per il Credito Sportivo, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Comitato Italiano Paralimpico e Coni. La validità del Beach Volley Scuola-Trofeo Acea è riconosciuta dalla Regione Lazio tramite il bando co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” .

A sostenere l’iniziativa diversi partner istituzionali: MIUR – ufficio scolastico regionale, Regione Lazio, Città Metropolitana Roma Capitale, Roma Capitale, FAO, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Istituto per il Credito Sportivo, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Comitato Italiano Paralimpico e Coni. La validità del Beach Volley Scuola-Trofeo Acea è riconosciuta dalla Regione Lazio tramite il bando co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”.

JUNIORES M-

QUARTI-



Ajola-Lucca-Cenci (Copernico) - Gualandi-Molinaro-Dulack (Cavour) 13-15

Miranda-Morsia (Labriola) - Basilotta-Grandi (Democrito) 14-15

Panelli-Bufano (Labriola) - Passamonti-Fanì (Democrito) 9-15

Lucioli-Leacche (Foscolo) - Berardinelli-Iannozzi-Papaleo (Enriques) 15-10

SEMIFINALI-

Gualandi-Molinaro-Dulack (Cavour) - Basilotta-Grandi (Democrito) 15-13

Passamonti-Fanì (Democrito) - Lucioli-Leacche (Foscolo) 15-7

FINALI-

1-2 posto: Gualandi-Molinaro-Dulack (Cavour) - Passamonti-Fanì (Democrito) 4-15

3-4 posto: Basilotta-Grandi (Democrito) - Lucioli-Leacche (Foscolo) 6-15

JUNIORES F:

QUARTI-

Surace-Garducci (Majorana) - Faresin-Feliziani (Giovanni Paolo II) 11-15

Marchetti-Caldarelli (Da Vinci) - Angellon-Aureli-Consorti (Morgagni) 15-9

Curti-Melillo (Cavour) - Calò-Ferrari (Touschek) 14-15

Mennalla-Bensi (Labriola) - Marsili-Tallone (Touschek) 9-15

SEMIFINALI-

Faresin-Feliziani (Giovanni Paolo II) - Marchetti-Caldarelli (Da Vinci) 15-9

Calò-Ferrari (Touschek) - Marsili-Tallone (Touschek) 12-15

FINALI-

1-2 posto: Faresin-Feliziani (Giovanni Paolo II) - Marsili-Tallone (Touschek) 15-10

3-4 posto: Marchetti-Caldarelli (Da Vinci) - Calò-Ferrari (Touschek) 15-11

ALLIEVI M:

QUARTI-

Sed-Pezzopane (Democrito) - Pattibruno-Iacocagni (De Pinedo) 15-14

Giuliano-Massaro-Cannatelli (Majorana) - Marzio-Caputi (Kennedy) 15-12

Bassani-Meloscia (Federico Caffè) - Padova-Funari (Democrito) 8-15

Leproni-Arnese (Majorana) - Loreti-Lorenzoni (Croce Aleramo) 10-15

SEMIFINALI-

Sed-Pezzopane (Democrito) - Giuliano-Massaro-Cannatelli (Majorana) 6-15

Padova-Funari (Democrito) - Loreti-Lorenzoni (Croce Aleramo) 15-11

FINALI-

1-2 posto: Giuliano-Massaro-Cannatelli (Majorana) - Padova-Funari (Democrito) 6-15

3-4 posto: Sed-Pezzopane (Democrito) - Loreti-Lorenzoni (Croce Aleramo) 15-14

ALLIEVE F-

QUARTI-

Testa-Andreani (Democrito) - Carosella-Borsi (Socrate) 15-9

Funari-Lattuada (Anco Marzio) - Giusti-Fiori (Democrito) 3-15

Centra-Frattini-Galeotta (Enriques) - Porcacchia-Aromatario (Democrito) 12-15

Fioravanti-Salerno (Democrito) - Catanzaro-Mastrodonato-Inga (Da Vinci) 15-8

SEMIFINALI-

Testa-Andreani (Democrito) - Giusti-Fiori (Democrito) 10-15

Porcacchia-Aromatario (Democrito) - Porcacchia-Aromatario (Democrito) 15-12

FINALI-

1-2 posto: Giusti-Fiori (Democrito) - Porcacchia-Aromatario (Democrito) 13-15

ARBITRI-

Matteo Mannarino, Lorenzo Bucciero, Giulia Altese, Simona Scudiero, Emiliano Galletti, Valentina D'Alessandro, Carlo Palma, Valerio Di Nino, Francesca Sarais, Giovanni Andreotti, Roberto Micali, Claudio Moretti, Emmanuel Randazzo.

SUPERVISOR-

Michele Valente e Stella Tiberino