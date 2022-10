Volley Scuola e FAO celebrano la Giornata dell’alimentazione

ROMA-“Non lasciare nessuno indietro. Una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore”. Questo il tema della Giornata mondiale dell’alimentazione 2022, celebrata in tutto il pianeta dalla FAO (Food and Agricolture Organization) e rilanciata in ambito scolastico grazie all’azione sinergica di FIPAV Lazio, Ministero dell’Istruzione e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il tramite del Volley Scuola-Trofeo Acea. Un importante momento di sensibilizzazione e conoscenza, il secondo atto delle celebrazioni targate Volley Scuola per la GMA, è andato in scena a Roma presso l’Istituto Cristo Re, organizzato CR Lazio, alla presenza della relatrice Katia Meloni che per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura svolge il ruolo di Outreach and Promotion Office for Corporate Communication. Quasi 200 studenti del Cristo Re, accompagnati dai loro docenti, hanno ascoltato l'intervento di Meloni, interagendo attraverso domande e curiosità. Il primo atto della Giornata mondiale si è svolto nei giorni scorsi, con una delegazione di studenti del Liceo Majorana presenti nella sede della FAO in rappresentanza del Volley Scuola.