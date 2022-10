La FIPAV Lazio la celebra con i docenti del Volley Scuola

ROMA- La FIPAV Lazio celebra, come ogni 5 ottobre, la Giornata mondiale degli insegnanti. Un momento di condivisione istituito dall'UNESCO nel 1994, che ha come obiettivo quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano quotidianamente e sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti.

Con l'adozione dell'Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite - "Istruzione di qualità" - gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione. Il loro impegno infatti è fondamentale per fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, con l'obiettivo di incrementare il livello di alfabetizzazione globale e ridurre l'abbandono scolastico precoce, contribuendo a migliorare la vita delle persone.

Il Comitato Regionale FIPAV Lazio del presidente Andrea Burlandi, per il tramite di Volley Scuola-Trofeo Acea, storica kermesse ideata da Luciano Cecchi e coordinata da Alessandro Fidotti che nel 2023 festeggerà il trentennale, ha sempre messo al centro la figura dei docenti, con i quali vi è una collaborazione proficua e costante, finalizzata alla crescita delle nuove generazioni. Anche nella nuova edizione del torneo scolastico per eccellenza - il più longevo e partecipato in Italia - i prof. saranno il filo conduttore tra il mondo della pallavolo e l'istituzione scolastica, un connubio da sempre vincente che esalta i valori dello sport.