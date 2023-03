Volley Scuola: celebrata la 'Giornata Mondiale dell'Acqua'

Il seminario è stato introdotto dal saluto istituzionale del Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi.

« Ringrazio sentitamente questo istituto, una dei più vicini a Volley Scuola – Trofeo Acea e ai suoi valori. Mi piace rimarcare i rapporti di grande collaborazione che persistono tra le realtà scolastiche del territorio e la Fipav, del resto non si scrivono trent’anni di storia senza un grande gioco di squadra »

La chiara esposizione delle relatrici di ACEA, supportata dalla proiezione di filmati, foto emozionali e slides, ha raccontato di un mondo in via di rapida trasformazione che vede sempre più in pericolo le riserve planetarie del prezioso liquido. Nel corso del seminario sono stati coinvolti alcuni studenti ai quali sono state poste alcune domande tese a far emergere i comportamenti virtuosi da tenere nel quotidiano per non sprecare l’acqua”. La trattazione è stata particolarmente applaudita al momento dell’illustrazione del ciclo dell’acqua, argomento che si è rivelato di grande appeal.

« Il seminario- ha ricordato in chiusura Alessandro Fidotti, Coordinatore del progetto- è inserito in una serie di incontri su temi di largo interesse sociale legati ad altrettante Giornate Mondiali come quelle dello Sport, della Sicurezza stradale, della Terra, della lotta al bullismo. Da questi argomenti e dai valori connessi a Volley Scuola (amicizia, sano agonismo, inclusione, rispetto, lealtà), gli studenti potranno attingere per la partecipazione ai cinque contest storici dell’evento (letteratura, fotografia, fumetto, slogan sull’uso consapevole dell’acqua - gran premio ACEA, gran Premio FAO) ».

.I vincitori, annunciati a fine maggio nel corso della tradizionale cerimonia da tenersi nella sede del Corriere dello Sport, si aggiudicheranno i preziosi biglietti per la Fase Finale degli Europei Maschili (Roma 14-16 settembre 2023). L’ACEA dal canto suo accoglierà gruppi di studenti della scuole vincitrici per visite guidate al Depuratore di Fregene per un interessante viaggio didattico. Prossimo seminario il 5 aprile per la Giornata dello Sport in programma al Liceo Spallanzani di Tivoli.