La FAO e la Fipav Lazio in campo per i giovani

« Essere al centro di un’asse didattico-culturale con un’Agenzia di portata mondiale come la FAO- dichiara il massimo esponente della Pallavolo laziale Andrea Burlandi- è un vero privilegio. Con essa, grazie alla collaborazione nata con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ci siamo trovati all’unisono nel proporre percorsi educativi di ampio profilo ».

Con il nuovo sito web delle Visite di Gruppo la FAO mette a disposizione delle scuole ampie risorse educative che spiegano questioni complesse in modo divertente e coinvolgente per responsabilizzare i giovani. Si potrà visitare la Sede Mondiale della FAO a Roma a gruppi fino a trenta alunni, le sue sale iconiche dove i leader mondiali si incontrano per trasformare la conoscenza in azione, esplorare la FAO online, visitare il Green Garden del G20 a Roma (Parco dell’Appia Antica) e scoprire come il mandato della FAO sia legato all'Agenda 2030 dell’ONU e come si può agire per contribuire al raggiungimento degli obiettivi globali. A rafforzare la partnership arriva la dichiarazione di Clara Velez Fraga, responsabile dell’ufficio di divulgazione e attività di promozione della FAO,

« Siamo molto lieti di poter collaborare con la FIPAV Lazio con la quale condividiamo gli stessi principi e valori di un lavoro di squadra che é per noi necessario per realizzare un mondo sostenibile e a fame zero."

“Le iniziative con la FAO, e gli spunti offerti dalla Giornata Mondiale dell’Alimentazione e dall’Agenda ONU 2030 -chiude Alessandro Fidotti, coordinatore della parte culturale di Volley Scuola- serviranno di base per i concorsi di Volley Scuola che quest’anno vedranno premiati i vincitori con i biglietti per la fase finale degli Europei di Pallavolo Maschile, Roma 14-16 settembre 2023 ».