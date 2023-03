Volley Scuola: Vivona e Di Vittorio-Lattanzio star del giorno

ROMA- Nel turno che ha portato a quasi cinquecento le gare sinora disputate nel Torneo Volley Scuola – Trofeo ACEA non sono mancate le sorprese. I fari erano puntati sullo scontro al vertice nel girone B dello Junior Femminile nel quale il LC Vivona ha strapazzato a domicilio l’IIS Silvestri con un eloquente 0-3 (12-25 15-25 21-25). Con questo successo l’Istituto di via della Fisica ha di fatto conquistato la promozione alla fase successiva.

Gianluca Morena, giovane docente fresco vincitore di concorso, ha il morale alle stelle.

« Con i miei colleghi stiamo facendo un gran lavoro, abbiamo una rosa ampia che ci consente di trovare diverse soluzioni. Daremo filo da torcere a tutti, tra l’altro ci siamo qualificati anche nello Junior Maschile, viva Volley Scuola ».

Sulle ali dello stesso entusiasmo viaggia Angela Anelo del Di Vittorio-Lattanzio (Junior Femminile girone G) che con la collaborazione del suo collega Giampiero Orlandi ha quasi staccato il pass per la fase successiva grazie al 3-0 a domicilio rifilato all’ITA Emilio Sereni.

« Sta filando tutto liscio nel nostro Team, io mi ritengo una veterana di Volley Scuola, nel 2012 ho avuto la soddisfazione di vincere il titolo nello Junior Maschile. Aspettative? La scaramanzia suggerisce prudenza ».

Per il resto della giornata da notare che il Democrito è sempre più padrone del suo girone (Open Femminile girone C) grazie al netto 3-0 sull’Itet E.Loi, mentre dall’Open Femminile girone E arriva la grande sorpresa, la vittoria (la prima) del Via dei Papareschi sulla corazzata Montale che però mantiene il primato.

I RISULTATI DI GIORNATA-

IIS Enzo Ferrari – Bertrand Russel 3.0

IIS Tommaso Salvini-Montessori 2-1

Amari/Mercuri-Maffeo Pantaleoni 3-0

G.Verne/Magellano-LC Vivona 0-3

Convitto Nazionale-LC Tasso 0-3

Ist.Paritario Pio XII-Licel I.Kant 1-2

LiceoManara-IIS Via Silvestri 3-0