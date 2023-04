Volley Scuola: Enriques di Ostia, doppia promozione in vista

ROMA-Viene dal litorale romano un’importante conferma di giornata nel Torneo Volley Scuola Trofeo ACEA. Al rientro dal week end, infatti, il LS Enriques di Ostia ha colto un doppio successo nei gironi delle categorie Junior in cui era il lizza per il primato e per il possibile passaggio alla fase ad eliminatoria diretta (girone C nel Femminile, Girone G nel maschile). Opposto in entrambi i casi al Paritario Vincenzo Pallotti, ha vinto rispettivamente per 3-0 e 2-1, consolidando il primo posto in classifica e guardando con fiducia al futuro. L’Enriques, del resto, è uno degli Istituti storici di Volley Scuola figurando per ben quattro volte nell’Albo d’oro e la tradizione, unita al fatto che Ostia è da sempre terra di Pallavolo, ha il suo peso.