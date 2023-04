Volley Scuola, inizia la fase a eliminazione diretta

ROMA- Dopo la lunga trafila dei gironi di qualificazione, Volley Scuola Trofeo ACEA trentesima edizione è approdato alla fase a eliminazione diretta. A oggi, da quel 14 febbraio dell’esordio nella gioiosa atmosfera del Cristo Re, si sono disputate cinquecento partite prima di delineare gli ottavi di finale delle quattro categorie in cui si articola lo storico evento della Fipav Lazio. Volley Scuola è organizzato in collaborazione con il Corriere dello Sport e con il supporto della FAO e del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Ufficio Scolastico Regionale del MIM, del CONI e del Comitato Paralimpico, dell’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Lazio, dell’Istituto per il Credito Sportivo, Regione Lazio, Città Metropolitana e Roma Capitale.

Con la finestra già spalancata sulle finali di fine maggio saranno sessantaquattro le squadre che si giocheranno l’accesso ai quarti (all’inizio erano ben centosettantanove), tra esse brilla la presenza dell’IIS Via Silvestri 301 e del Liceo Cannizzaro di Roma con tre squadre a testa, mentre ne hanno due L’Enriques di Ostia, l’Ugo Foscolo, il Cavour, il Catullo di Monterotondo, il Vito Volterra Ciampino, il Torricelli, il Francesco d’Assisi. Gli ottavi di finale, con gare di andata e ritorno, termineranno il 27.

« Siamo in piena bagarre- dice soddisfatto Luca Bencivenghi, presidente della Commissione Gare della Fipav Lazio, chiamato a gestire anche la parte agonistica di Volley Scuola- dalla palestre delle scuole rimbalzano notizie esaltanti di entusiasmo e di partecipazione. Nel dopo COVID, ce lo aspettavamo, c’è ancora più slancio, per me che l’ho giocato da studente e per tutto il Comitato Regionale, è una grande soddisfazione » .

Per quanto riguarda la parte culturale proseguono intanto gli appuntamenti con i seminari che, quest’anno – tornati in presenza – sono stati collegati a giornate Mondiali di particolare significato. Dopo quelle dell’Acqua e dello Sport, il 19 aprile toccherà alla Giornata Mondiale della Terra, celebrata con un seminario presso il Liceo Majorana con Relatori della FAO.

« Questa trentesima edizione di Volley Scuola – Trofeo ACEA- conclude il presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi- sta tenendo fede alle attese. Sarà un fine stagione indimenticabile ».

IL PROGRAMMA DELLE GARE-