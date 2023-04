Volley Scuola: al Giordano Bruno si parla di bullismo

ROMA- E' un appuntamento da non perdere quello di venerdì 28 aprile con il seminario "Metti KO il bullismo!", che si terrà al liceo Giordano Bruno di Roma. Un avvenimento che ribadisce l’impegno della 30a edizione di Volley Scuola - Trofeo Acea nel mondo dell'educazione civica e del sociale, mentre la parte giocata si accinge a sbarcare nei quarti di finale in tutte le categorie in cui il torneo è articolato. Il seminario di venerdì fa seguito agli incontri per la Giornata Mondiale dell'Acqua, per la Giornata Mondiale dello Sport e per la Giornata Mondiale della Terra, celebrati nelle scorse settimane. Relatore d'eccezione sarà Mirko Cazzato, presidente dell'associazione "Mabasta", divenuta nel tempo una start-up apprezzata in Italia e all'estero. Per la sua attività Mirko è stato insignito alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella e a questo si aggiunge l'incontro con il Santo Padre e con grandi personalità dello sport come Roberto Mancini e Massimiliano Rosolino. Il grande pubblico lo ricorderà anche per le sue partecipazioni come ospite a trasmissioni televisive come Porta a Porta, I Fatti Vostri o I Soliti Ignoti. "Ma Basta" è stata fondata da Mirko ad appena 14 anni, nonostante la giovane età è riuscito a portare il format all'attenzione di migliaia di docenti e alunni di tutta Italia.