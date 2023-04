Volley Scuola: stop al bullismo con Mirko Cazzato

ROMA- In una gremita Aula Magna del Liceo Giordano Bruno di Roma, è andato in scena l’attesissimo seminario sul contrasto al bullismo, programmato all’interno della parte culturale e didattica della trentesima edizione di Volley Scuola Trofeo ACEA. Relatore il ventunenne(!) Mirko Cazzato che a soli quindici anni ha messo in cantiere un progetto di contrasto ai bulli con l’Associazione MABASTA, divenuta poi una start up che nel tempo lo ha posto sotto i riflettori in Italia e all’estero. Alfiere della Repubblica, ricevuto dal Santo Padre e ospite in tante trasmissioni della RAI, il giovane Mirko ha raccontato l’evoluzione del suo progetto, nato in un Liceo di Lecce, e ne ha illustrato i particolari catturando l’uditorio.