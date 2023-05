Emozioni senza fine a Volley Scuola

ROMA- Dal 3 maggio inizieranno i quarti di finale di Volley Scuola Trofeo ACEA nelle quattro categorie in cui è articolato lo storico evento della Fipav Lazio, di fatto una fase che vede spalancarsi la finestra sulle attesissime finali che assegneranno i titoli del 2023. « Per i trent’anni della nostra manifestazione » afferma un soddisfatto presidente del Comitato Regionale, Andrea Burlandi. « Il record di squadre iscritte in questa stagione simbolo ci racconta chiaramente della voglia che i ragazzi avevano di tornare a fare sport dopo la pandemia. Grazie alle scuole e grazie agli impagabili docenti che alimentano la passione degli alunni, trasformandola in impegno quotidiano ».

Se nella storia trentennale di Volley Scuola Trofeo ACEA non è stato raro il caso di una scuola presente ai quarti con due squadre, è certamente inusuale trovarne una addirittura con tre, il LC Cannizzaro di Roma. I docenti-allenatori di Via dell’Oceano Indiano preferiscono non parlare per questione scaramantiche, ma nell’ambiente si respira un giusta euforia. Si giocherà con partite di andata e ritorno al meglio dei due set, ultimi match del ritorno in programma l’undici maggio. Subito dopo in programma le semifinali, sempre con andata e ritorno, salvo variazioni logistiche, le finali dovrebbero disputarsi il 24 e il 25. Intanto il 5 maggio ci saranno le finali del Sitting Volley a Scuola Trofeo ACEA, mentre quelle di Beach Volley, sempre griffate ACEA, saranno di scena il 9 e l’11 Maggio. “Anche qui”, sottolinea Burlandi, « abbiamo avuto tantissime iscrizioni, allo Stabilimento La Spiaggia di Ostia, da sempre la casa del Beach Volley Scuola, ci sarà da divertirsi ». Intanto proseguono i seminari in presenza nelle scuole, Il 5 maggio è previsto ultimo appuntamento all’Istituto Cristo RE di Viale Acherusio con un incontro su un tema di grandissima e drammatica attualità, quello della Sicurezza Stradale con relatori d’eccezione come la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Lazio. Monica Sansoni, e l’Ispettore della Polizia Stradale Alessandro Andreotti.

LE SQUADRE QUALIFICATE-

JUNIOR FEMMINILE IIS Via Silvestri – LS Peano Roma

LC Vivona-LS Enriques Ostia

LS Cavour – LL M. Tullio Cicerone

IIS Di Vittorio Lattanzio-LC Foscolo

JUNIOR MASCHILE IIS Pertini B-LC Foscolo

LS Cannizzaro-LS Enriques

IIS Via Silvestri-IIS G. De Sanctis B

IIS Di Vittorio Lattanzio-LC Tasso

OPEN FEMMINILE IMS G. Bruno-LS F.D’Assisi

LS Volterra Ciampino-IIS Croce Aleramo

Liceo Mamiani-LC Socrate

LS Cannizzaro-LS Galileo Galilei

OPEN MASCHILE LS Cannizzaro-IIS Leonardo Da Vinci Maccarese

Pacinotti Archimede-LS Touchek Grottaferrata

LS Volterra Ciampino-IIS Giorgi Wolfe

Liceo V. Gassman-IS Newton