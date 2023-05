Volley Scuola: si parla di Sicurezza Stradale

ROMA- Grande attesa all’Istituto Cristo Re dove domani si parlerà di Sicurezza Stradale. Un argomento di drammatica attualità visto che gli incidenti sono la prima causa di morte per i giovani tra i quindici e ventiquattro anni.

« Questo- spiega Alessandro Fidotti che di Volley Scuola Trofeo ACEA è il coordinatore della parte culturale- è l’ultimo appuntamento con i seminari, almeno fino a fine maggio. Il successo dei precedenti di questa trentesima edizione del nostro storico torneo e quello del triennio 2020-2022, raccontano di un interesse molto alto nelle scuole per temi di portata sociale. La risposta degli alunni poi è stata a dir poco eccezionale”.

I relatori di domani saranno la Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni e l’Ispettore della Polizia Stradale del Commissariato di Tor Tre Teste Alessandro Andreotti. Da un lato si cercherà di indagare da quali disagi partono i giovani per troppi gesti sconsiderati sulle strade, dall’altro si parlerà dell’esperienza diretta di chi vive il fenomeno tutti i giorni. Entusiasti i vertici del Cristo Re che, tra l’altro, è stato sede anche della gara d’inizio di Volley Scuola Trofeo ACEA 2023.

« E' per noi un grande onore essere partner di un progetto così importante che coinvolge moltissimi studenti da 30 anni - afferma la Dott.ssa Antonella Cinque, Presidente della Fondazione Cristo Re E.T.S.- il nostro obiettivo è da sempre quello di puntare sulla formazione etica nello sport. Siamo convinti che lo sport assuma un ruolo fondamentale nella logica educativa e che una sana educazione si completi nella pratica delle discipline sportive ».

« L’adesione a Volley Scuola Trofeo ACEA – le fa eco l'Avv. Alessandro Corsi, Vice Presidente della Fondazione Cristo Re E.T.S. – ribadisce la nostra volontà di fare cultura attraverso lo sport e valorizzarne tutti gli aspetti etici e ludici, senza tralasciare il fair play, prevenendo e combattendo ogni forma di violenza. E’ stato facile sposare la manifestazione della Fipav Lazio riconoscendone gli stessi obiettivi. Il binomio sport-scuola, infatti, costituisce il miglior mezzo possibile per la formazione dell’individuo e per la valorizzazione delle nostre risorse strutturali. Questo 2023, tra l’altro, vede festeggiare in un clima di grande festa due compleanni: i 30 anni della manifestazione e i 90 anni del nostro Istituto ».

Sempre domani, in contemporanea, si svolgeranno le finali del Sitting Volley Scuola Trofeo ACEA, mentre il 9 e l’11 Maggio spazio alle finali del Beach Volley Scuola Trofeo ACEA alla Spiaggia di Ostia Lido.

« Sarà un maggio di un’intensità incredibile-afferma Andrea Burlandi, Presidente della Fipav Lazio-non avremo un momento di tregua, ma siamo felici. La Pallavolo è in gran forma ».