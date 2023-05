Beach Volley Scuola: Righi e Vivona in evidenza

ROMA-Nella storica location del Lido di Ostia, lo stabilimento La Spiaggia di Massimo Di Salvo, è andata in scena la prima giornata di finali del Beach Volley Scuola – Trofeo ACEA. Il riassunto della giornata dal punto di vista ambientale, in barba alle più fosche previsioni metereologiche della vigilia, sta nelle parole sole, mare, agonismo e tanto tanto divertimento. A questa fase erano approdate poco meno di 100 squadre che hanno animato con slancio genuino uno dei tratti di litorale più frequentati dagli appassionati dello sport sulla sabbia. Dopo una maratona che ha visto le squadre iscritte incrociare i loro destini in oltre quattro ore di gare spettacolari, nell’atto finale hanno prevalso il Liceo Scientifico Augusto Righi tra gli allievi (al secondo posto il Liceo Morgagni) e il Liceo Classico Vivona tra le allieve (al secondo posto l’IIS via Silvestri 301), tutti istituti che nel Volley Scuola Trofeo ACEA hanno sempre avuto risultati molto positivi.