Tutto pronto per le finali del Volley Scuola

ROMA- Ci siamo. Dopo quattro mesi di gare che hanno confermato i grandi contenuti tecnici, spettacolari ed emozionanti di Volley Scuola Trofeo ACEA , il 24 e 25 maggio si assegneranno i titoli di questa trentesima edizione dello storico e fortunato evento della Fipav Lazio. L’epilogo sarà vissuto nella cornice del Palafonte EUR di via Ferruzzi che per l’occasione si trasformerà nella solita bolgia non solo di tifo ma anche di aggregazione. “ Volley Scuola Trofeo ACEA”, spiega un più che soddisfatto Presidente Regionale Andrea Burlandi “si è confermata manifestazione di grande appeal per le scuole. Le iscrizioni nelle tre sezioni in cui si articola il torneo – Indoor, Beach Volley e Sitting Volley – sono state da capogiro, la nostra Commissione Gare, presieduta da Luca Bencivenghi, ha fatto un miracolo nel gestire un flusso enorme di partite che si aggiungono a quella della nostra attività istituzionale, cioè dei vari campionati. Siamo orgogliosi di questo risultato straordinario, per esso dobbiamo ringraziare centinaia di docenti di Educazione Motoria che ci mettono cuore e competenza, e migliaia di alunne e alunni che con grande passione sudano in campo sviluppando il senso di appartenenza alla loro scuola”. Volley Scuola, che oltre alla partnership con l’ACEA, può vantare anche quelle prestigiose con la FAO, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del CONI, del Comitato Paralimpico, dell’Istituto Cristo RE, degli ENTI Regione Lazio, Città Metropolitana e Roma Capitale, ha fatto segnare l’ennesimo record di entusiasmo. Questo il programma:

24 maggio ARENA SUPERIORE

h 09.30 – 1/2 posto Open Femminile IIS Croce Aleramo – IMS Giordano Bruno

h 11.00 – 1/2 posto Junior Maschile IIS Via Silvestri 301 – Istituto Di Vittorio Lattanzio

24 maggio ARENA INFERIORE

h 09.30 – 3/4 posto Junior Maschile LC Ugo Foscolo – Liceo Scientifico Cannizzaro

h 11.00 – 3/4 posto Open Femminile LC Socrate – LS Galileo Galilei

25 Maggio ARENA SUPERIORE

h 09.30 – 1/2 Posto Junior Femminile LC S.F.Vivona – IIS Via Silvestri 301

h 11.00 – 1/2 Posto Open Maschile LS Isacco Newton – IIS Leonardo da Vinci Maccarese

25 Maggio ARENA INFERIORE

h 09.30 – 3/4 posto Junior Femminile LC Ugo Foscolo – LS Cavour

h 11.00 – 3/4 Posto Open Maschile IIS Giorgi Wolfe – LS B. Touschek Grottaferrata

Entrando nel merito, da notare che l’IIS Via Silvestri 301 (ex Malpighi) è l’unico con due squadre in corsa per il titolo, sintomo di una tradizione storica che vuole questo istituto in cima all’albo d’oro di Volley Scuola, mentre il LC Ugo Foscolo disputerà due finaline. A fianco della corazzata IMS Giordano Bruno che si aspettava in corsa per l’oro, si registrano due sorprese, il LS Isacco Newton e l’Istituto Di Vittorio Lattanzio che piano piano, silenziosamente, hanno fatto fuori protagoniste più attese. I riflettori su Volley Scuola – Trofeo ACEA non si spegneranno però il 25 maggio perché il 30 ci sarà un altro appuntamento da non perdere. Nella sede prestigiosa del Corriere dello Sport, a partire dalle 10.30, sono in programma le premiazioni dei concorsi che sempre di più richiamano l’attenzione degli studenti.