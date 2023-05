Volley Scuola: assegnati tutti i titoli della 30a edizione

ROMA -Splende il Volley Scuola - Trofeo Acea che, nonostante sia arrivato alla sua trentesima edizione, sembra non invecchiare mai. Sport e Aggregazione restano al centro e tutto il resto non può che amplificare la magia che circonda questa manifestazione. Un incantesimo che trasforma un palazzetto in una vera e propria bolgia, perché, non dimentichiamolo, in palio c'è un titolo. Il successo dell'edizione 2023 non era scontato e dopo tre anni di stop possiamo dirlo: il Volley Scuola - Trofeo Acea è tornato, solo per questo, abbiamo vinto tutti.

Così il Palafonte ha preso vita, animato dai tanti studenti accorsi per sostenere le proprie compagne e i propri compagni con un tifo caloroso, ma sempre corretto, proprio come il Volley Scuola vuole. Il Trofeo Acea vuole farsi promotore di valori importanti e cerca, ormai da tre decenni, di conciliare attività fisica, divertimento e cultura, portando avanti un legame tra scuola e sport divenuto sempre più debole. Ad arricchire la due giorni di finali è arrivata anche la Coppa Europa, a ricordarci che, a settembre, Roma ospiterà i grandi campioni del volley per la fase finale degli Europei. Non solo, l'assegnazione dei titoli ci traghetterà verso la proclamazione dei vincitori dei Concorsi Volley Scuola che si terrà il 30 maggio nella sede storica del Corriere dello Sport. Insomma, un'iniziativa che ha saputo crescere e cambiare per rimanere al passo con i tempi e non perde il contatto con le nuove generazioni, proponendo sfide e giochi sempre nuovi come accade, ad esempio, con il Beach Volley Scuola e con il Sitting Volley Suola. Tutto questo non sarebbe possibile senza il grande lavoro del Comitato Fipav della Regione Lazio e il sostegno delle aziende che ruotano intorno al progetto. Sono più di semplici sponsor, sono amici.

« Con le finali della trentesima edizione del Volley Scuola - Trofeo Acea tagliamo un traguardo storico - ha esordito il presidente Fipav Lazio, Andrea Burlandi - Nessun evento scolastico sportivo ha questa longevità e sicuramente questo è possibile grazie ai tanti amici che ci sostengono. Per prima cosa voglio ringraziare Acea che da 29 anni lega il proprio nome a quello del Volley Scuola, poi la FAO e il Ministero degli Esteri, la new entry Fondazione Cristo Re, l'ICS e il Corriere dello Sport senza dimenticare tutti gli enti locali: la Regione Lazio, Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma, MIUR ufficio scolastico regionale Lazio, il CONI Lazio, il CIP Lazio e la new entry Fondazione Cristo Re che ci sostengono. Un particolare ringraziamento a Sport e Salute per il supporto alla manifestazione. Concludo ringraziando anche tutti i professori e, con l'augurio di rivederci al PalaEur a settembre per la fase finale degli Europei, sempre viva il Volley Scuola". Molto sentite le parole del vicepresidente della Federazione Nazionale, il professor Luciano Cecchi, ideatore e padre del Torneo che si è accodato alle parole del Presidente del Comitato Regionale Andrea Burlandi dicendo ai ragazzi: "Il mio è un ringraziamento per quello che riuscite a dare in questa manifestazione. Un Torneo che ha visto crescere diverse generazioni, tutte accumunate dallo stesso entusiasmo ».

Inoltre, ha spronato i docenti e i ragazzi presenti a monitorare tutte le informazioni per l'acquisto dei preziosi biglietti per le finali degli Europei.

Ma scendiamo in campo e scopriamo chi sono i trionfatori di quest'edizione. Le danze si sono aperte mercoledì 24 maggio con la finale 1°/2° posto Open Femminile tra l'IIS Croce Aleramo e l'IMS Giordano Bruno. La partita è stata una vera e propria battaglia, ma alla fine ha trionfato l'IIS Croce Aleramo che in rimonta ha superato la compagine avversaria e si è aggiudicata l'ambito titolo. Il Palafonte era incandescente e la temperatura è salita ulteriormente con la finale 1°/2° Junior Maschile in cui l'IIS Via Silvestri ha dominato. Niente da fare per l'Istituto Di Vittorio Lattanzio che non ha trovato le armi per rispondere alla corazzata Silvestri. 2 set a 0 e coppa al cielo tra sorrisi e sguardi che tradivano un po' di commozione. In contemporanea, si sono disputate anche le finaline 3°/4° posto: il Liceo Ugo Foscolo ha sconfitto il Liceo Cannizzaro e ha guadagnato il bronzo nella categoria Junior Maschile; nell'Open Femminile, il Liceo Classico Socrate si è imposto per 2 set a 1 contro il Liceo Galileo Galilei.

Il gran finale è arrivato oggi, giovedì 25 maggio, giornata in cui sono stati assegnati gli ultimi titoli rimasti. Il Liceo Vivona vola nella finale Junior Femminile e, dopo un primo set difficile, non ha lasciato scampo alle avversarie dell'IIS Via Silvestri nel corso del secondo parziale. Sul fronte dell'Open Maschile, invece, la finale è stata tiratissima e, alla fine, l'Isacco Newton l'ha spuntata al tie-break decisivo, domando gli avversari del Leonardo Da Vinci che non hanno mollato neanche nella situazione più disperata.

Insomma, Volley Scuola - Trofeo Acea è tutto questo: gioco, grinta, agonismo, amicizia, istruzione, cultura, sudore, fatica e gioia, è la rappresentazione perfetta dello sport più bello del mondo.

Presenti nella 2 giorni: Andrea Burlandi, presidente Fipav Lazio; Alberto Di Blasi, vice-presidente Fipav Lazio; Luca Liguori, consigliere Fipav Lazio; Pietro Mele, consigliere Fipav Lazio; Claudio Martinelli, Presidente CT Fipav Roma; Luciano Cecchi, vice-presidente nazionale Fipav; Alessandro Fidotti, commissione territorio e promozione Fipav; Alessandro Galdo, comunicazione Acea; Stefano Upolin, responsabile delle relazioni istituzionali Acea; Katia Meloni, Ufficio Promozione FAO; Flori Paqui, Ufficio Promozione Fao.