Volley Scuola alla Giornata Mondiale dell'Alimentazione per i Giovani

ROMA- Volley Scuola non è mai fuori stagione, c’è un filo rosso che unisce tutte le edizioni alla luce dello straordinario legame con il mondo della scuola, delle istituzioni e dei propri partners. Così, in vista del 2024, quando il fortunato evento della FIPAV Lazio spegnerà trentuno candeline, Volley Scuola resta in campo per partecipare a uno degli avvenimenti clou della FAO, che grazie alla collaborazione con Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, è divenuta “amica di famiglia” della pallavolo scolastica. Dopo il successo delle edizioni precedenti, infatti, la Giornata Mondiale dell'Alimentazione per i Giovani torna per un altro evento stimolante che avrà luogo il 19 ottobre alle ore 14.00 nella sede della FAO. Ospiti speciali, tra cui eroi del cibo e chef internazionali, come Rodrigo Pacheco, chef e Ambasciatore nazionale di buona volontà della FAO per l'Ecuador, Diarmuid Gavin, progettista di giardini e Ambasciatore nazionale di buona volontà della FAO per l'Irlanda, Fatmata Binta, Anahita Dhondy, Bela Gil, Michael Haddad, Olivia Mandle, Max Mariola, nonché influencer e innovatori di diversi paesi del mondo, coinvolgeranno i giovani in un dibattito stimolante, con dimostrazioni pratiche su come risparmiare le risorse idriche. Sarà un evento ricco di storie, musica, arte, danza e l’esibizione dal vivo della multietnica Piccola Orchestra di Tor Pignattara & Friends, anche quest’anno testimonial con un fantastico video rivolto ai giovani.