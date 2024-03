La FAO e la Fipav Lazio insieme per la Giornata Mondiale dell’Acqua

ROMA- Tutto pronto all’IIS Pirelli di Via Rocca di Papa a Roma dove venerdì 22 marzo si svolgerà la celebrazione della Giornata Mondiale dell’Acqua che coincide con il primo dei seminari previsti dal programma di Volley Scuola 2024, la storica manifestazione della Fipav Lazio che tocca quest’anno i suoi trentuno anni di vita.

A coordinare i seminari sarà ancora una volta Alessandro Fidotti che non nasconde la sua soddisfazione.

« Nati per mantenere il contatto con le scuole durante la pandemia, essi sono diventati un caposaldo nel programma di Volley Scuola. Si è iniziato a giocare da oltre un mese per la parte agonistica e le cronache quotidiane ci raccontano di un entusiasmo travolgente su tutti i campi, questa parte votata all’Educazione Civica non farà altro che rafforzare il feeling con studenti e docenti. Gli argomenti che tratteremo sino al 21 ottobre prossimo saranno tutti di grande importanza ».

« Abbiamo trovato terreno molto fertile nelle scuole- gli fa eco il Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi-grazie all’Ufficio Scolastico Regionale del MIM, daremo i materiale didattico a tutti gli Istituti del Lazio, anche nel 2024 toccheremo un numero vertiginoso di fruitori tra gli alunni ».

A tenere il seminario ci sarà l’Ing. Rosaida Dolce, Environmental Engineer Land And Water Division della FAO.

« Quest’anno-conclude Alessandro Fidotti-ci sarà una novità, oltre alle classi che convergeranno nell’Aula Magna delle singole scuole, saranno collegate in streaming tutte le altre, ci saranno Istituti anche con duemila collegamenti, nel 2024 Volley Scuola è destinato a raggiungere ancora record impensabili. Per il Leopoldo Pirelli un grazie speciale va alla DS Cinzia Di Palo e alla docente Daniela De Rose ».